Şu anda Android için Google Chrome tarayıcıda kısa mesajla alınan doğrulama kodunu elle girmek gerekiyor. Gelecek bir güncellemeyle Chrome bu işi kullanıcının yerine yapacak.

Google Chrome, yapay zekayla dolandırıcılara geçit vermeyecek 1 hf. önce eklendi

Otomatik doldurma özelliği bir süredir Android uygulamalarında var. Uygulamalar SMS kodlarını otomatik olarak algılayıp doldurabiliyor. Ancak, bu Chrome'daki web sitelerinde çalışmıyor. Yakında, Chrome kullanırken SMS yoluyla bir kod aldığınızda, tarayıcı bunu otomatik olarak algılayacak ve sizin için gerekli alana girecek. Bu özellik, iki adımlı doğrulamanın kullanıldığı herhangi bir web sitesine erişimi kolaylaştıracak.

SMS tabanlı doğrulama, kimlik doğrulama uygulaması kullanmak gibi diğer yöntemlerden daha az güvenli olarak kabul ediliyor. Ancak bu güvenlik endişesine rağmen, özellik SMS ile iki adımlı doğrulamayı hızlı ve kullanımı kolay bulan birçok kullanıcı için faydalı olacak.

Google, Chrome Android uygulamasına eklediği iki adımlı doğrulama kodunu otomatik doldurma özelliğini henüz tüm kullanıcılara sunmadı.

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Android için Google Chrome, SMS kodlarını otomatik girecek