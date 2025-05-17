Android için Google Chrome, SMS kodlarını otomatik girecek

Otomatik doldurma özelliği bir süredir Android uygulamalarında var. Uygulamalar SMS kodlarını otomatik olarak algılayıp doldurabiliyor. Ancak, bu Chrome'daki web sitelerinde çalışmıyor. Yakında, Chrome kullanırken SMS yoluyla bir kod aldığınızda, tarayıcı bunu otomatik olarak algılayacak ve sizin için gerekli alana girecek. Bu özellik, iki adımlı doğrulamanın kullanıldığı herhangi bir web sitesine erişimi kolaylaştıracak.
SMS tabanlı doğrulama, kimlik doğrulama uygulaması kullanmak gibi diğer yöntemlerden daha az güvenli olarak kabul ediliyor. Ancak bu güvenlik endişesine rağmen, özellik SMS ile iki adımlı doğrulamayı hızlı ve kullanımı kolay bulan birçok kullanıcı için faydalı olacak.
Google, Chrome Android uygulamasına eklediği iki adımlı doğrulama kodunu otomatik doldurma özelliğini henüz tüm kullanıcılara sunmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.