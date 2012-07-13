99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Ouya konsol dünyasına yeni bir soluk getirmeyi vaad ediyor. Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 işlemcisinden güç alan ve Android işletim sistemini kullanan kompakt boyutlu konsol, kendi kontrolcüleri ile Dead Trigger ve Shadow Gun gibi yüksek görüntü kalitesi vaad eden aksiyon dolu oyunlarla birlikte Android dünyasının öne çıkan diğer tüm yapımları ekranlara taşıyor. Kickstarter projesi olarak başlayan konsolun yakında üretime girmesi bekleniyor.
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crysis 2 cod serisi bunların en iyi örnekleri çok güçlü ekran kartlrı işlemciler var ama ps3 yüzünden tam anlamıyla zorlayan oyunlar yok. bu nedenle böyle platformların (söz konusu ürün)çıkmasını destekliyorum sony zarar etsinki adam gibi performans sunun cihaz çıkarsın eee ne demişler "yavaş giden eşşeğin kıçına çöp dürterler"
Senin android cihazın bu teknik özelliklere sahip mi, sahipse de 99$ mı?