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99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları!

7 yıl
65,1b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ouya konsol dünyasına yeni bir soluk getirmeyi vaad ediyor. Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 işlemcisinden güç alan ve Android işletim sistemini kullanan kompakt boyutlu konsol, kendi kontrolcüleri ile Dead Trigger ve Shadow Gun gibi yüksek görüntü kalitesi vaad eden aksiyon dolu oyunlarla birlikte Android dünyasının öne çıkan diğer tüm yapımları ekranlara taşıyor. Kickstarter projesi olarak başlayan konsolun yakında üretime girmesi bekleniyor.
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baysan240 7 yıl
sony de ps4'ü salladıkça sallasın umarım sony vitada yaşadığı rezaleti ps4 tede yaşarda kullanıcıları aptal yerine koymak neymiş görür şuanda pc için kaliteli oyunların çıkmamasının en büyük nedeni ps3 olarak gösteriliyor oyun üreticileri ps platformundan çok ciddi paralar kazandığı için oyunları ps3 standartının az üstünde tutuyor..
crysis 2 cod serisi bunların en iyi örnekleri çok güçlü ekran kartlrı işlemciler var ama ps3 yüzünden tam anlamıyla zorlayan oyunlar yok. bu nedenle böyle platformların (söz konusu ürün)çıkmasını destekliyorum sony zarar etsinki adam gibi performans sunun cihaz çıkarsın eee ne demişler "yavaş giden eşşeğin kıçına çöp dürterler"
sony de ps4'ü salladıkça sallasın umarım sony vitada yaşadığı rezaleti ps4 tede yaşarda kullanıcıları aptal yerine koymak neymiş görür şuanda pc için kaliteli o...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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ucanbaklava 7 yıl
VgaMania
Ben android telefonumu ztn TV ye bağlayıp 1080P oynayabiliyorsam bu aleti kim alacak? Bence gereksiz bir alet olmuş.

Senin android cihazın bu teknik özelliklere sahip mi, sahipse de 99$ mı?
VgaManiaBen android telefonumu ztn TV ye bağlayıp 1080P oynayabiliyorsam bu aleti kim alacak? Bence gereksiz bir alet olmuş.Senin and...
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DH Misafiri 7 yıl
nedir şu oyun dediğiniz, bir türlü anlayamadım. "gerçeğe yakın grafikler" mi oyun oluyor? "oyun" kavramının gizli tarifini mi biliyorsunuz? varsa bize de verin de gerçek oyunları seçip oynayalım. gizli tarifi yoksa (ki yok zaten) biraz sessiz olun da insanların bu sektörde daha rahat söz sahibi olmasını sağlayacak böyle ürünleri destekleyelim. insanlar sahip oldukları orijinal fikirleri böyle platformlarda uygularlarsa biz de gerçek "oyun" zevkine erişebiliriz. oyun dediğinin insana zevk vermesi gerekir. ekranın içine sokup "AA burası daha gerçek buraya gelsene bırak o dünyayı orası pis" demesi değil.her ay dergilere bakıyorum da çıkan oyunlar hep aynı, yapabildikleri en iyi yorum, "eh grafikleri süper, oynanır." daha bir oyuna "bu oyun piyasayı sallar" dediklerini görmedim. ama angry birds'e bakıyorsunuz. aldı başını gitti. kimsenin gıkı çıkmadı, çünkü "onu oynacak donanımım yok" demek yerine en ucuz android'li telefonunda bile o oyunu oynayabiliyordu.biraz daha düşünmenizi rica edeceğim sadece. kaç yıldır bir rpg oyununda operada şarkı söylediniz, bir kaleyi dağların altından hareket ettirdiniz, ya da oyunun bir bölümünden sonra parçalanmış bir dünya haritasında oynadınız bir yandan canavar pataklarken? ben bunları Final Fantasy 6 Advance oyununda yapıyordum. çünkü o zamanlar yapımcılar grafikten çok oyunun hikayesi ve oynanışı için çalışıyorlardı.bu kadar uzun bir yazıyı okuduğunuz için teşekkür ederim.
nedir şu oyun dediğiniz, bir türlü anlayamadım. "gerçeğe yakın grafikler" mi oyun oluyor? "oyun" kavramının gizli tarifini mi biliyorsunuz? varsa bize de verin ...
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berkayoznacar 6 yıl
Eger videoda gosterilen oyun tarzi oyunlar olursa ve bu oyunlar ucretsiz indirilebilirse bu konsol 99 dolara cok fazla satar.
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Chromosty 6 yıl
Fiyati 75 euro altinda oldugu icin yurtdisindan getirtilebilir. Yani kimse "Turkiyede 300 lira olur pufff." demesin.
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Haşin_ErKeK 6 yıl
Herifler 8 milyon $ cebbellezi edip lasvegasta kumarhanelerde yiyorlarmış beyler güzel tokatlamışlar milleti
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regaibyigit. 6 yıl
Çok geç kalındı çook
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DH Misafiri 7 yıl
Bütün herkes aynı şeyi demiş.Yok bir yetersiz yok gereksiz falanda falan.Ama farkettiyseniz 99$ verip yüzlerce ücretsiz oyun indreceksiniz.Oyun satın alsanız bile en fazla 10-20 lira arası para verceksiniz. Üstelik hackerlara bile açık bir platform. Çıkar çıkmaz Linux kurmaya çalışırlar.
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Guest-73A8A7D1E 6 yıl
ne zaman çıkacak
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DH Misafiri 7 yıl
harika bence piyasayı yıkar geçer bi çıksın
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BekleGeliyorum 7 yıl
He zaten burda 99 dolar olur ya
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ScuttleButtin 7 yıl
arkadaşlar 950 bin dolar isteyip 8 milyon dolar toplamışlar ortada daha çalışan bir prototip yok. sizcede bir şeyler yanlış değil mi?
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MxFxOx 7 yıl
piyasadaki açığı kapatmaya yönelik güzel düşünmüşler açık kaynak kodlu olması iyi androidde iyi para var arkadaşlar programcılar yönelsinler Türkiye'de bu işe yönelen çok az insan var forever android yazılım :D
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Uluç. 7 yıl
Buradaki fiyat ne olacak acaba?
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TheAlphaOmega 7 yıl
bu ps3 le alıp veremediğiniz nedir? hala oyunların fiyatından yakınıyorsunuz arkadaşım ben gidip 10bin tllik tv almıyorum niçin param yetmez, ama ps3 oyununa yeter, paranız yoksa öğrenciyseniz almayın arkadaşım zorlayan yok sizi ama gereğinden pahalı demeyin(tr için demiyorum genel) bu yaptığınız tıpkı blu-ray player alıp bluray film almamak gibi, bluray filmlerin fiyatlarıda ortada, bir insan ps3 e 500-600 her neyse verebiliyorsa ben daha buna oyun alacam diye düşünmüş olması lazım.
aynısı pc için de geçerli gidip 4 bin liraya kasa topluyorsan orijinal oyuna 100 lira da vereceksin.

bu 99 dolarlık cihaz bence güzel olacaktır, tam aile işi, böyle oyunlara kafa patlatmadan eğlencesine oynanılabilir. fiyatıda ucuz, oyunlarıda ucuz olacaktır, gayet iyi olur.
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< 7 yıl
umarım türkiyeyede server kurarlar
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