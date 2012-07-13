99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları!

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Ouya konsol dünyasına yeni bir soluk getirmeyi vaad ediyor. Nvidia'nın 4+1 çekirdekli Tegra 3 işlemcisinden güç alan ve Android işletim sistemini kullanan kompakt boyutlu konsol, kendi kontrolcüleri ile Dead Trigger ve Shadow Gun gibi yüksek görüntü kalitesi vaad eden aksiyon dolu oyunlarla birlikte Android dünyasının öne çıkan diğer tüm yapımları ekranlara taşıyor. Kickstarter projesi olarak başlayan konsolun yakında üretime girmesi bekleniyor.