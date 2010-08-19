ADATA USB 3.0 ve SATA II Çift Arayüzlü N004'ü Piyasaya Sürüyor

Portatif veya Sabit ?Tamamıyla Size Kalmış

ADATA Technology, DRAM bellek ve flash ürünlerinin dünya çapındaki lider üreticisi, hem USB 3.0 hem de SATA II arayüzleriyle donatılmış 2,5 inçlik flash sürücü N004'ü piyasaya sürdü. N004, geleneksel taşınabilir depolama aygıtlarından çok farklı, tam anlamıyla üstün bir sanat ürünüdür.

Taşınabilir Flash Sürücülerde Devrim

Gelişmiş taşınabilir sürücülerin algısını değiştiren N004, 2.5 inçlik alüminyum bir gövdeye sahiptir ve süper-boyut depolama kapasitesi 256GB'a ulaşır. Ayrıca, USB 3.0 ve SATA II çift arayüzü hem SuperHız USB 3.0 hem de SATA standartlarını destekler. 8-kanallı teknolojisi sayesinde 200MB/s okuma ve 170 MB/s yazma hızına ulaşarak, transfer hızı performansında normal flash sürücülere büyük ölçüde üstünlük sağlar.

Transfer Deneyiminizi Artırın

Yenilikçi çift arayüz donanımın yanında N004'ün parlak safir mavisi fırçalanmış alüminyum dış yüzeyi, taşınabilir flash sürücülerde yeni bir vizyon yaratır. N004'ün cilalanmış yüzeyinin altında parıldayan, çizgili bir tasarımı bulunur. Aynı zamanda, N004 kullanıcılara farklı kullanım seçenekleri sunar: harici depolama aygıtı olarak veya masaüstü ya da dizüstü bir bilgisayarda kurulu bir sabit disk olarak kullanılabilir. Bir çok durumda maksimum kullanışlılık arıyorsanız, N004 neredeyse her bilgisayarda hem dahili hem harici sürücü olarak oldukça işlevseldir.

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