Pulsar ve Noctua fanlı bir fare üzerinde çalışıyor

Pulsar Feinmann yenileniyor
Pulsar ve Noctua bu anlamda oldukça verimli bir fare modeli üzerinde çalışıyor. Pulsar Feinmann oyuncu faresi üzerinde şekillenen konsept, Noctua’nın verimli bir 4cmx4cm fanını barındırıyor. Farenin hali hazırda mevcut olan geniş açıklıkları, fan için de önemli bir akış alanı oluşturuyor. Piyasada fanlı fare modelleri olsa da Noctua’nın fan teknolojisi ile konseptin bir adım öne geçeceği ifade ediliyor.
Konsept farenin donanım özellikleri orijinal model ile aynı. 32000 DPI sensör, 8000Hz tarama hızı, 65 gram ağırlık, 11 saate kadar kullanım süresi bunlar arasında. Computex 2025 fuarında sergilenen farenin yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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