Pulsar ve Noctua fanlı bir fare üzerinde çalışıyor

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Tam Boyutta Gör Uzun saatler boyunca bilgisayar başında kalan oyuncular için fare kullanmak da bir süre sonra konforsuzluğa sebep olabiliyor. Özellikle ellerde terlemeye yol açması, üreticilerin de çözüm bulmaya çalıştığı bir konu.

Pulsar Feinmann yenileniyor

Pulsar ve Noctua bu anlamda oldukça verimli bir fare modeli üzerinde çalışıyor. Pulsar Feinmann oyuncu faresi üzerinde şekillenen konsept, Noctua’nın verimli bir 4cmx4cm fanını barındırıyor. Farenin hali hazırda mevcut olan geniş açıklıkları, fan için de önemli bir akış alanı oluşturuyor. Piyasada fanlı fare modelleri olsa da Noctua’nın fan teknolojisi ile konseptin bir adım öne geçeceği ifade ediliyor.

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Konsept farenin donanım özellikleri orijinal model ile aynı. 32000 DPI sensör, 8000Hz tarama hızı, 65 gram ağırlık, 11 saate kadar kullanım süresi bunlar arasında. Computex 2025 fuarında sergilenen farenin yıl sonuna doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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Pulsar Feinmann fanlı hale geliyor

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