Razer Phantom serisi şeffaf gövde tasarımı ile geliyor

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Tam Boyutta Gör Zaman zaman mevcut ürün gamına farklı temalarda versiyonlar ekleyen Razer bu kez şeffaflıktan hoşlanan oyuncular için yeni bir seri geliştirdi. Razer Phantom serisi beğenilen modellere şeffaflık ekliyor.

Razer Phantom neler sunuyor?

Razer Phantom serisi gövde tasarımında belirli bir orana kadar şeffaflık sunarak, mevcut RGB aydınlatması ile oyunculara daha iyi bir ambiyans sunmayı amaçlıyor. Yeni seride 4 farklı ekipman yer alıyor ve yeşil renk teması kullanılıyor. Bunlar fare, fare matı, klavye ve kulaklık şeklinde sıralanıyor.

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Fiyat olarak Razer Phantom serisi orijinal serilerden küçük bir miktar daha fark isteyebiliyor. Razer Phantom serisinde yer alan ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Razer Phantom Basilisk V3 Pro 35K – 170$

Razer Phantom Barracude X Chroma - 140$

Razer Phantom BlackWidow V4 75% - 200$

Razer Phantom Firefly V2 Pro – 110$





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