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    Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları Başladı!

    Yaz tatiline girerken teknoloji dünyasında heyecan dorukta! Itopya.com’un 13–29 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli Karne Fırsatları Kampanyası.                                    

    Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları Tam Boyutta Gör

    Yaz tatiline girerken teknoloji dünyasında heyecan dorukta! Itopya.com’un 13–29 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli Karne Fırsatları Kampanyası, ister öğrenci olun ister teknoloji tutkunu, herkesi mutlu edecek fırsatlarla dolu.

    Gaming tutkunlarından içerik üreticilerine, sistemini yenilemek isteyenlerden yazı verimli geçirmek isteyen öğrencilere kadar herkes için bir fırsat var.

    Neler Sizi Bekliyor?

    🖥️ Yeni Nesil Donanımlarda Büyük İndirimler
    İşlemci, ekran kartı, anakart, RAM, SSD, kasa, güç kaynağı ve soğutucularda cazip fiyatlar sizi bekliyor.
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    Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları

     

    Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları

    Nerede Ulaşabilirsiniz?

    🏬 Fiziksel Mağazalar:
    • İstanbul Acıbadem
    • İstanbul Beylikdüzü
    • Ataköy Airport AVM
    • Ankara Söğütözü

    💻 Online Alışveriş:
    www.itopya.com   üzerinden kampanyalı ürünlerin tamamına ulaşabilir, detaylı filtrelerle ürünleri kolayca inceleyebilirsiniz.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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