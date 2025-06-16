Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları Başladı!

Tam Boyutta Gör

Yaz tatiline girerken teknoloji dünyasında heyecan dorukta! Itopya.com’un 13–29 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli Karne Fırsatları Kampanyası, ister öğrenci olun ister teknoloji tutkunu, herkesi mutlu edecek fırsatlarla dolu.



Gaming tutkunlarından içerik üreticilerine, sistemini yenilemek isteyenlerden yazı verimli geçirmek isteyen öğrencilere kadar herkes için bir fırsat var.



Neler Sizi Bekliyor?



🖥️ Yeni Nesil Donanımlarda Büyük İndirimler

İşlemci, ekran kartı, anakart, RAM, SSD, kasa, güç kaynağı ve soğutucularda cazip fiyatlar sizi bekliyor.

🎮 Gaming Ekipmanlarıyla Oyuna Hazır Olun

Klavye, mouse, kulaklık, monitör ve oyuncu koltuklarında yaz boyu kaçırılmayacak fırsatlar!

📱 Notebook,Tablet ve Aksesuarlar

Hem mobil eğlence hem üretkenlik için uygun fiyatlı notebooklar,tabletler, aksesuarlarda özel kampanyalar.

🧠 Itopya Tavsiye Sistemleri

Yüksek performans arayanlara özel, hazır ve optimize edilmiş sistemlerde yaz indirimleri başladı!

🌐 Ağ Ürünleri & Depolama

Modemden router’a, harici disklere kadar internet ve depolama ihtiyacınız için fırsatlar burada.



Sürprizleri Kaçırmayın!

🎁 Belirli günlerde sürpriz sistem ve özel ürünler açıklanıyor.

👀 Ayrıca sayfada influencer seçimi özel ürünler de yer alıyor!





Nerede Ulaşabilirsiniz?



🏬 Fiziksel Mağazalar:

• İstanbul Acıbadem

• İstanbul Beylikdüzü

• Ataköy Airport AVM

• Ankara Söğütözü



💻 Online Alışveriş:

www.itopya.com üzerinden kampanyalı ürünlerin tamamına ulaşabilir, detaylı filtrelerle ürünleri kolayca inceleyebilirsiniz.



Yazı Teknolojiyle Geçirmek İsteyen Herkes İçin Fırsat Zamanı! 🌞

İster oyunla eğlenmek, ister üretken olmak, ister sadece sistemini güncellemek isteyen biri olun — Itopya.com Karne Fırsatları ile yazı güçlü karşılayın.



⏰ Süre sınırlı, fırsatlar büyük!

🎯 Almak istediklerinizi kaçırmamak için hemen inceleyin.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Çevre Birimleri Haberleri

Itopya.com’da Karne Dönemine Özel Büyük Teknoloji Fırsatları

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: