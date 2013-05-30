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AMD FX-4130 işlemci video inceleme "FX ailesinin dört çekirdekli ekonomik üyesi testte!"

5 yıl
8,2b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD FX işlemci ailesinin en ekonomik modellerinden bir tanesi olan FX-4130'u enine boyuna test ettik. Bakalım FX-4130 performans anlamında neler sunuyor. Detaylar videomuzda.
 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
gcb1903 5 yıl en beğenilen
KaaN167
Neden bir i7 işlemci yok görelim arada ki farkı evet kendim intel kullanıyorum ama ole fanatik falan değilim kaldı ki amd kullanmak istiyorum sizde görüyorsunuz ki i3 bile daha performanslı amd bu kotu olmamalı dıye düşünüyorum :-S

Sen 100 dolarlık işlemcinin karşısına 400 dolarlık işlemci mi koymalarını istiyorsun yani. Teste katılan i3 ler içinde en düşük olan 3225 bile fx6100'dan daha pahalı sen i7 koy diyorsun. xeon ile kıyaslasınlar istersen.
KaaN167Neden bir i7 işlemci yok görelim arada ki farkı evet kendim intel kullanıyorum ama ole fanatik falan değilim kaldı ki amd kullanmak isti...
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DiCaprio 5 yıl
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Menow 5 yıl
Biliyorum mesajımın video ile alakası yok ama;

Türkiyede de tüm devletlerde olduğu gibi, tüm medya veya sosyal kuruluş ve aslında her şey varlığını temelde sivil halka borçludur. Bu borcunuzu şu anda tüm türkiyedeki sivil halkın polislerin sebepsiz ve gereksiz kışkırtması ve halkı sindirmesine karşı verdiği mücadeleye azıcıkta olsa değinerek destek olabilir veya bir şekilde onlarım mesajlaşma imkanı sunduğunuz özel bir forum alanı açarak hoş bir davranış gösterebilirsiniz.
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netstat 5 yıl
DONANIM haber geri döndü. teşekkürler güzel inceleme
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ssLh 5 yıl
erdi bey
sizden ricam bu işlemciyi alıcak kısıler genelde f/p oranı yuksek oyun sıstemlerı kurmak ısteyen kısıler olacaktır dolayısı ıle bu ıslmecıyı test ederken orta ust duzen ekran kartları ıle (test sıstemındekı ekran kartı ney goremedım) ve 1920 ye 1080 cuzunurlukte(dusuk cozunurlukte yapmanızın amacının ıslemcıye daha fazla yuklenmek ve farkı daha ıyı gormek oldugunu bılıyorum )test etmenız mısal bu ıslemcı artı gtx660 ti yada hd7870 tarjı bı ekran kartı kombınasyonunda rakıbı ıntel le veya fx6xxx fx8xxx lere oranla nasıl farklar var belırtmenızdır
Tesekurler..
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gcb1903 5 yıl
DH Misafiri
AMD mi tövbe... fx8150 aldim rezilliğim halen bitmiş değil 7 tane fan taktım özel soğutucu aldım ama malesef ısı sorunu çözülemedi.

ben stok fanla kullanıyorum ama hiç sorun yaşamadım. sende teknik bir sorun olmalı garantiye gönder derim. ayrıca işlemciye nası l7 tane fan taktın çözemedim ben stok soğutucu ile ( ki 4 adet bakır borusu olan süper bir soğutucu ) 50 dereceyi aşmadım hiç.
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wolfrace57 5 yıl
aynen bende kullanıyorum fx 4100 corsair h50 ile tam uyumlu derım 42 dereceyı gecmedı hıc kı saatlerce oyun ve program çalıştırmama rağmen
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DH Misafiri 5 yıl
AMD mi tövbe... fx8150 aldim rezilliğim halen bitmiş değil 7 tane fan taktım özel soğutucu aldım ama malesef ısı sorunu çözülemedi.
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srtsrt07 5 yıl
8150 + stok fan antalyada gece yarisi calistiriyorum 6C bosta iken tam yukte 36 C gecmiyor
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DH Misafiri 5 yıl
Erdi abinin donanım bilgisine hayranım. Cok sey öğreniyorum.
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Alpins951 5 yıl
İşlemcilerin kaç ghz'de çalıştığını yazaydınız iyiydi
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Menow 5 yıl
Şu işlemci testine 15dk dan fazla zaman ayırabilmek için ne kadar uğraştınız acaba????
1 haberi izlemek için bu kadar süreye kim sahip? Kimler bu lüxe sahip öğrenciler dışında ki öğrencisine göre durum değişir?
Şu haber 5 dk da aynı içerikle yapılamaz mı?
Allah aşkına bunları düşünün biraz, sürekli aynı şeyi yapıyorsunuz. Videoları atlaya atlaya izlemekten sıkıldım artık. Aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya "acaba şuraya ne kadar çok gereksiz kelime sarf ederim" düşüncesiyle haber yaptıkça kalite adına hiç bir getiriniz olmayacak ve izleyici kitlesini kaybetmeye başlayacaksınız!
İyi çalışmalar...
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zeki-adam 5 yıl
erdi abinin bu incelemelerini seviyorum. lütfen donanım incelemelerinde erdi abi ve ender abiden başkasını koymayın. hele ikisi bomba oluyor :) uzun olsa suç kısa olsa suç boşver hocam takma böyle yorumları
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MxFxOx 5 yıl
fx 4130 güç tüketiminin maşallah 8 çekirdekleri abilerinden aşa kalır tarafı yok.
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