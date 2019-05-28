AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi

AMD'nin yükselişi tam gaz devam ediyor. Şirket yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesini duyurdu. Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler, dünyada ilk defa 7nm ve PCIe 4.0 desteği ile geliyor.

MD merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesinin detaylarını duyurdu. Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 3000 işlemci ailesi, dünyada ilk defa 7nm üretim geometrisini sunuyor ve PCIe 4.0 desteği ile geliyor. Çok çekirdek, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi vaad eden işlemci ailesi, Intel'in kabusu olabilir. Tüm detaylar ve daha fazlası videomuzda.