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AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi

1 hf.
8,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yükselişi tam gaz devam ediyor. Şirket yeni nesil Ryzen 3000 işlemci ailesini duyurdu. Zen 2 mimarisini kullanan işlemciler, dünyada ilk defa 7nm ve PCIe 4.0 desteği ile geliyor.
MD merakla beklenen yeni nesil işlemci ailesinin detaylarını duyurdu. Zen 2 mimarisini kullanan Ryzen 3000 işlemci ailesi, dünyada ilk defa 7nm üretim geometrisini sunuyor ve PCIe 4.0 desteği ile geliyor. Çok çekirdek, yüksek performans ve düşük enerji tüketimi vaad eden işlemci ailesi, Intel'in kabusu olabilir. Tüm detaylar ve daha fazlası videomuzda. 

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AskN0More 1 hf. en beğenilen
Fakirin Can Dostu = Dr. Lisa Su :)
Yavas yavas sakin sakin emin adımlarla geldiler ve 3. Nesilde inteli performans konusunda geçmeyi başardılar.. Hemde maliyet, mimari ve güvenlik açıklarındaki avantajlarıyla.. Helal
Fakirin Can Dostu = Dr. Lisa Su :)Yavas yavas sakin sakin emin adımlarla geldiler ve 3. Nesilde inteli performans konusunda geçmeyi başardılar.. Hemde maliy...
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Mutlak.Sıfır 1 hf.
Kadın gibi kadın.
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deep14100 1 hf. sturmgewehr44
hayatımda bu kadar saçma bir şey duymadım
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OnTEC 4 gün
Macın janjani var aynı fiyata threadripper sistem toplarım ben şahsen. Hem mac hem pc kullanan biri olarak maçın hiç bir avantajını görmedim..
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sturmgewehr44 3 gün yeni yorumcu OnTEC
şahsen değil birkaç parasını inatla sokağa atmak isteyen iş bilmez dışında herkes öyle yapar zaten
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mehmetkpm 5 gün
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hie 6 gün
Render bilgisayarı toplamayı düşünüyordum. Yeni nesil bir işlemci şart artık.
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OnTEC 6 gün hie
3d mi video mu ?
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scutaro 6 gün
3700X favorim test sonuçlarını merak ediyorum, 7nm olduğu için 5ghz'i rahat görecektir, sıvı soğutmayla güzel performans alınabilir, oc'lu i7 9700K ile oyunlarda aynı sonuçları versin yeter, hem multi thread performansı ciddi oranda daha yüksek hemde daha ucuz, i7 9700K'ya geçmek mantıklı görünmüyor artık.
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ramazandeveli 6 gün
İntel fan boy yok mu ?
:)
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ry4n 1 hf.
haha
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nothingtodeclare 1 hf.
Tartışmalar güzel yine olaylar çıkmış

Amd olmada inteli şuan bu fiyatlara alamazdık zaten , piyasada rekabet olması her zaman iyidir , gerisi kullanıcı tercihi çok parası vardır intel alır çok parası vardır amd alır keyfi iş bu , önemli olan rekabet olsun ki ucuza ürün alalım
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berkay1074 1 hf.
ne zaman satışlar başlıyor
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kırmızı panda 1 hf.
Ryzen 5 3600 tahmini olarak 1500 civarında gelecek, acelesi olanlar 2600 alabilir şu an 950 liraya, oyunla birlikte 800 civarına geliyor.
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MogoLKhan 1 hf. kırmızı panda
Division 2 gold paketi 400₺ gibi bir fiyatı var , World war Z yede hadi 50₺ diyelim.
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Alkharin 1 hf. kırmızı panda
merhabalar , bayram sonrası bir sistem toplayacağım , 1080p odaklı olacak ve sanırım maksimum rx 590 ya da 1660 ti ( zorlarsam rtx 2060 da olabilir ) ekran kartlı bir kasa olacak. 3.cü nesilin çıkmasına daha 1-2 ay var ama benim şuan için o kadar beklemek gibi bir niyetim yok. ( isteğim yok ama bekleyedebilirim sadece canım istemiyor ) şuan r5 2600 alsam , 3600 niye almadım diye kafamı duvarlara vururmuyum? beklememe değecek ise yeni anakart ve işlemci serisini bekleyebilirim ama o zamanda bütçemi arttırmam gerekicek. tam araf durumları anlican. ne önerirsiniz?
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mehxpal 1 hf.
Bazı arkadaşlar çok önyargılı eski amd değil,lisa su başa geldiğinde beri amd çostu
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