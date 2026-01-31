Oyun mağazalarına şok düzenleme: Temsilci yoksa erişim engeli!

Türkiye'de dijital oyun depremi! Temsilci bulundurmayan platformlara %90 bant daraltması geliyor. GTA, FIFA, Assassin's Creed oynanamaz hale gelebilir mi, launcher'ların akıbeti ne olacak?

Türkiye'de dijital oyun platformlarını sarsan yeni düzenleme! Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store ve diğer tüm oyun mağazalarına temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor. Bu videoda yeni yasanın tüm detaylarını, oyunculara etkilerini ve platformların karşılaşacağı cezaları anlattık.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcı kavramları yasaya ekleniyor. Artık tüm oyunların yaş derecelendirmesi yapması zorunlu hale gelecek. PEGI benzeri bir sistem Türkiye'ye geliyor.

Temsilci bulundurmayan platformlara kademeli cezalar uygulanacak. İlk aşamada 1-30 milyon TL arası idari para cezası, ardından %50 ve %90 bant daraltması söz konusu. Bu pratikte platformlara erişim engeli anlamına geliyor.

En kritik sorun launcher meselesi! Steam ve Epic Games temsilci bulundursa bile, Ubisoft Connect, EA App, Rockstar Games Launcher gibi platformlar temsilci bulundurmazsa o firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir. Assassin's Creed, GTA, FIFA gibi popüler oyunlar risk altında.

BTK yeni yetkilerle riskli oyunların kaldırılmasını talep edebilecek ve oyun firmalarından algoritma, veri işleme dahil tüm bilgileri isteyebilecek. Sosyal medya platformlarına uygulanan sistem artık oyun dünyasında da uygulanacak.

Türk oyuncular olarak önümüzde belirsiz bir dönem var. Platformların vereceği kararlar milyonlarca oyuncuyu doğrudan etkileyecek. Steam'in, PlayStation'ın, Xbox'ın Türkiye stratejileri çok kritik hale geldi.

