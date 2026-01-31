Kim Nerede? 473 2025'in en çok satan akıllı telefonu belli oldu: İşte ilk 10 224 Japonların hücum ettiği 5 kapılı Suzuki Jimny yeniden siparişe açıldı: Çekilişle satılacak 84 Xiaomi 17 serisinin global fiyatı ve renkleri sızdırıldı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Oyun mağazalarına şok düzenleme: Temsilci yoksa erişim engeli!

    Türkiye'de dijital oyun depremi! Temsilci bulundurmayan platformlara %90 bant daraltması geliyor. GTA, FIFA, Assassin's Creed oynanamaz hale gelebilir mi, launcher'ların akıbeti ne olacak?

    Türkiye'de dijital oyun platformlarını sarsan yeni düzenleme! Steam, Epic Games, PlayStation Store, Xbox Store ve diğer tüm oyun mağazalarına temsilci bulundurma zorunluluğu geliyor. Bu videoda yeni yasanın tüm detaylarını, oyunculara etkilerini ve platformların karşılaşacağı cezaları anlattık.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik taslağıyla oyun sağlayıcı ve oyun dağıtıcı kavramları yasaya ekleniyor. Artık tüm oyunların yaş derecelendirmesi yapması zorunlu hale gelecek. PEGI benzeri bir sistem Türkiye'ye geliyor.

    Temsilci bulundurmayan platformlara kademeli cezalar uygulanacak. İlk aşamada 1-30 milyon TL arası idari para cezası, ardından %50 ve %90 bant daraltması söz konusu. Bu pratikte platformlara erişim engeli anlamına geliyor.

    En kritik sorun launcher meselesi! Steam ve Epic Games temsilci bulundursa bile, Ubisoft Connect, EA App, Rockstar Games Launcher gibi platformlar temsilci bulundurmazsa o firmaların oyunları oynanamaz hale gelebilir. Assassin's Creed, GTA, FIFA gibi popüler oyunlar risk altında.

    BTK yeni yetkilerle riskli oyunların kaldırılmasını talep edebilecek ve oyun firmalarından algoritma, veri işleme dahil tüm bilgileri isteyebilecek. Sosyal medya platformlarına uygulanan sistem artık oyun dünyasında da uygulanacak.

    Türk oyuncular olarak önümüzde belirsiz bir dönem var. Platformların vereceği kararlar milyonlarca oyuncuyu doğrudan etkileyecek. Steam'in, PlayStation'ın, Xbox'ın Türkiye stratejileri çok kritik hale geldi.

    🔔 Gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın! Yorumlarda bu düzenleme hakkındaki düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum