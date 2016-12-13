AMD'nin merkezini geziyoruz: Teksas'dayız

AMD'nin merkezine girdik ve kampüs yaşamını sizler için görüntüledik. Şirketin nasıl bir atmosfere sahip olduğu, mühendislere hangi imkanların sunulduğu ve akıllı bina teknolojileri bu videoda.

Bugün 400 milyondan fazla kullanıcı, AMD tarafından geliştirilen grafik teknolojilerini kullanıyor. Yine milyonlarca kişi AMD'nin işlemcilerine sahip bilgisayarlarda çalışıyor. Peki böylesi büyük bir şirketin kampüs yaşamı nasıl, merkezde hangi imkanlar var, mühendislere neler sunuluyor ? Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'de ilk defa AMD'nin Teksas merkezini gezen yayın olarak bu videoda paylaşıyoruz.