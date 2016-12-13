Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

AMD'nin merkezini geziyoruz: Teksas'dayız

2 yıl
25,3b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin merkezine girdik ve kampüs yaşamını sizler için görüntüledik. Şirketin nasıl bir atmosfere sahip olduğu, mühendislere hangi imkanların sunulduğu ve akıllı bina teknolojileri bu videoda.
Bugün 400 milyondan fazla kullanıcı, AMD tarafından geliştirilen grafik teknolojilerini kullanıyor. Yine milyonlarca kişi AMD'nin işlemcilerine sahip bilgisayarlarda çalışıyor. Peki böylesi büyük bir şirketin kampüs yaşamı nasıl, merkezde hangi imkanlar var, mühendislere neler sunuluyor ? Hepsi ve daha fazlasını Türkiye'de ilk defa AMD'nin Teksas merkezini gezen yayın olarak bu videoda paylaşıyoruz.

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
edessa2017 2 yıl en beğenilen
ilk izlenimlerim teknoloji merkezi ama bakin ne yapmislar binanin dis yalitiminda kalker ( kirec tasi) adamlar bunu yapmakla vucud birikibilecek tum kansorojen maddelerini absorbe etmisler bunun yaninda sirkulasyonda enerji etkisi vermisler, onemli bir kaynagi yagmur suyunu toplamislar , daha onemlisi butun klima sistemlerini bir merkezde toplayip klima damlama sistemi olusturmuslar ve bahceyi cicekleri sulamislar , enerji tasarrufu icin cam panellerde degisiklik yapmislar , daha onemlisi biz zenginiz dememisler sarj unitesi kurmuşlar ...daha neler neler...
ilk izlenimlerim teknoloji merkezi ama bakin ne yapmislar binanin dis yalitiminda kalker ( kirec tasi) adamlar bunu yapmakla vucud birikibilecek tum kansorojen ...
Devamını Gör
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bortecine09 2 yıl
Tasarrufla ilgili atasözlerimizi çıkartsak başlı başına kitap olur, ama icraate döken elin gavuru
Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlueFlame22 2 yıl
Sanıyorum AMD mühendisleri de tüm günlerini bu yerleşkede "gezip dolaşarak" geçiriyorlar :D
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
3 Avatar Avatar Avatar
Bluflame 2 yıl
bizim teknoloji bakanı tersine beyin göçü falan diyordu, bi zahmet bu videoyu izlesin, boşa kürek çekmesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Irina Spalko 2 yıl
elinize sağlık oldukca mükemmel gozüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Abi öncelikle elerinize sağlık güzel bir çekim olmuş ama kamerayı çekim esnasında çok hızlı çevirmişsiniz o biraz rahatsız edici olmuş.AMd nin merkezindeki bu çekim çok iyi düşünülmüş ufuk açıcı olmuş teşekkürler hepinize..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
genus_66 2 yıl
Ufuk açıcı bir video olmuş emeğinize sağlık.Bu şekil vieoların devamını bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 2 yıl
video açılmıyor.o yüzden yorum yapamıyorum.heralde oynatıcı opera'yla uyumsuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Çalışma alanlarıyla alakalı bilgi verebilir misin. Çekime kapalı olan alanlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
likeablex 2 yıl
Adamlar sistem diyor başka şey demiyor vay be.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hanox 2 yıl
Süper yaaaaaa,emeğinize sağlık on numara olmuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metermen 2 yıl
Güzel video olmuş ellerine sağlık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xanax70 2 yıl
Beyler başvuru nereden yapılıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
04:25
Intel ve AMD güçlerini birleştirdi: AMD grafikli Intel işlemciler geliyor
33,4b izlenme · 1 yıl
18:57
Karşınızda AMD Ryzen 2: Tüm detaylar
28,9b izlenme · 1 yıl
03:58
AMD'nin geleceği bu işlemcide: İşte Zen 2 mimarili ilk model
27,4b izlenme · 11 ay
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
1,5b izlenme · 15 sa. yeni video
05:12
AMD Ryzen işlemcilerde fiyat indirimi!
27,3b izlenme · 1 yıl
16:30
AMD'den mobil Ryzen işlemciler: Dizüstünde dengeler değişiyor
33,7b izlenme · 1 yıl
13:22
AMD Ryzen efsanesi tam gaz | Ryzen 2 geliyor, Ryzen'lar ucuzluyor
25b izlenme · 1 yıl
04:28
Karşınızda AMD'nin yeni canavarı l 32 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemci
28,2b izlenme · 11 ay
10:10
vLOG: AMD'nin Vegas partisi ve çılgın sistemler
19,8b izlenme · 1 yıl
28:10
AMD'den Intel'i üzecek işlemciler: Ryzen 5 2400G inceleme
34,9b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
14,6b izlenme · 1 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,3b izlenme · 2 hf.
06:50
AMD'nin 16 çekirdekli Ryzen Threadripper işlemcisi elimizde: Canavar!
35b izlenme · 1 yıl
08:02
AMD Ryzen 7 2700X'i zorlamak l -185 derecede çalıştırdık
27,5b izlenme · 1 yıl
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,3b izlenme · 1 hf.
07:23
Küllerinden doğan anakart üreticisi: Biostar
38,8b izlenme · 1 yıl
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
7,3b izlenme · 2 gün
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim