Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı açıklandı

Geçtiğimiz aylarda Civic modelini Türkiye'de satıştan kaldıran Honda, ikonik modeli Prelude'u sahaya sürmeye hazırlanıyor. 14 Şubat itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Honda Prelude fiyatı 5.400.000 TL olarak açıklandı.
Yeni Honda Prelude, özellikleriyle neler sunuyor❓
🚗Honda Prelude teknik özellikler:
2.0 litre hibrit motor
E-CVT şanzıman
4525x1880x1349 mm ölçüler
2604 mm aks mesafesi
264 litre bagaj
1545 kg ağırlık
Birleşik yakıt tüketimi 5,2 lt/100 km
0-100 km/s 8,2 saniye
188 km/s maks hız
Benzinli motor 143 PS/186 Nm
Elektrik motoru 184 PS/315 Nm
Kaputun altında, Honda’nın gelişmiş e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan bu sistem, kendi kendini şarj eden yapısıyla hem performans hem verimlilik sunmayı hedefliyor. Prelude’a özel geliştirilen “Honda S+ Shift” özelliği, direksiyon arkası kulakçıklar ve tork haritalaması sayesinde geleneksel vites geçiş hissini taklit ederek sürüş keyfini artırıyor.
Yeni Prelude, altyapısını Honda Civic ve Integra ile paylaşsa da, Civic Type R'dan aktarılan performans odaklı bileşenlerle dikkat çekiyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi donanımlar, daha yumuşak ve konfor odaklı bir ayarla Prelude’a adapte edilmiş.