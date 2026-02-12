Giriş
    Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı açıklandı

    Honda Prelude, şubat ayı itibarıyla Türkiye'de satışa sunuluyor. 2.0 litre e:HEV hibrit motorla donatılan sportif model Honda Prelude'un Türkiye fiyatı açıklandı. İşte detaylar:

    Geçtiğimiz aylarda Civic modelini Türkiye'de satıştan kaldıran Honda, ikonik modeli Prelude'u sahaya sürmeye hazırlanıyor. 14 Şubat itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Honda Prelude fiyatı 5.400.000 TL olarak açıklandı.

    Yeni Honda Prelude, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Honda-prelude-türkiye-fiyat-listesi-2026 Tam Boyutta Gör
    24 yıllık uzun bir aranın ardından yepyeni bir kimlikle geri dönen Honda Prelude, markanın "sürüş keyfi" felsefesini elektrikli çağda da yaşatmayı hedefliyor. Yeni nesil Prelude’un temel felsefesi, “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” kavramına dayanıyor. Bu yaklaşım, gökyüzünde süzülüp giden planörlerden esinleniyor. Yeni Prelude’un tasarımı, planörlerin havada süzülürken sergilediği zarafeti ve aerodinamik yapıyı otomobil formuna yansıtıyor.

    🚗Honda Prelude teknik özellikler:

    • 2.0 litre hibrit motor
    • E-CVT şanzıman
    • 4525x1880x1349 mm ölçüler
    • 2604 mm aks mesafesi
    • 264 litre bagaj
    • 1545 kg ağırlık
    • Birleşik yakıt tüketimi 5,2 lt/100 km
    • 0-100 km/s 8,2 saniye
    • 188 km/s maks hız
    • Benzinli motor 143 PS/186 Nm
    • Elektrik motoru 184 PS/315 Nm

    Kaputun altında, Honda’nın gelişmiş e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan bu sistem, kendi kendini şarj eden yapısıyla hem performans hem verimlilik sunmayı hedefliyor. Prelude’a özel geliştirilen “Honda S+ Shift” özelliği, direksiyon arkası kulakçıklar ve tork haritalaması sayesinde geleneksel vites geçiş hissini taklit ederek sürüş keyfini artırıyor.

    Honda-prelude-türkiye-fiyat-listesi-2026 Tam Boyutta Gör
    Prelude'un 2.0 litre hibrit motoru 13,9 sıkıştırma oranına sahip ve 5900 d/d'da 143 PS güç, 4500 d/d'da 186 Nm maksimum tork üretiyor. Elektrik motoru ise 135 kW (184 PS) güç ve 315 Nm tork değerleriyle güçlü bir destek sağlıyor. Önden çekişli bir otomobil olan Prelude'un 0-100 km/s hızlanması 8,2 saniye sürerken, son hızı da 188 km/s olarak açıklanıyor. Prelude'da E-CVT şanzıman kullanılıyor.

    Yeni Prelude, altyapısını Honda Civic ve Integra ile paylaşsa da, Civic Type R'dan aktarılan performans odaklı bileşenlerle dikkat çekiyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi donanımlar, daha yumuşak ve konfor odaklı bir ayarla Prelude’a adapte edilmiş.

    ⭐Honda Prelude standart donanımlar

    Honda-prelude-türkiye-fiyat-listesi-2026 Tam Boyutta Gör
    Honda Prelude'un donanım tarafında 19 inç alaşım jantlar, otomatik katlanabilir yan aynalar, LED ön-arka farlar, karartılmış arka camlar, yağmur sensörü, BOSE premium ses sistemi, 2 adet USB girişi, deri koltuklar, rejeneratif frenleme kontrol kulakçıkları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uyarlanabilir amortisörler, ön-arka park sensörleri, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, 10,2 inç dijital gösterge, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple Carplay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor.

    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

