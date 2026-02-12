Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı açıklandı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Geçtiğimiz aylarda Civic modelini Türkiye'de satıştan kaldıran Honda, ikonik modeli Prelude'u sahaya sürmeye hazırlanıyor. 14 Şubat itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan yeni Honda Prelude fiyatı 5.400.000 TL olarak açıklandı.

Yeni Honda Prelude, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör 24 yıllık uzun bir aranın ardından yepyeni bir kimlikle geri dönen Honda Prelude, markanın "sürüş keyfi" felsefesini elektrikli çağda da yaşatmayı hedefliyor. Yeni nesil Prelude’un temel felsefesi, “Unlimited Glide” yani “Sonsuz Süzülüş” kavramına dayanıyor. Bu yaklaşım, gökyüzünde süzülüp giden planörlerden esinleniyor. Yeni Prelude’un tasarımı, planörlerin havada süzülürken sergilediği zarafeti ve aerodinamik yapıyı otomobil formuna yansıtıyor.

🚗Honda Prelude teknik özellikler:

2.0 litre hibrit motor

E-CVT şanzıman

4525x1880x1349 mm ölçüler

2604 mm aks mesafesi

264 litre bagaj

1545 kg ağırlık

Birleşik yakıt tüketimi 5,2 lt/100 km

0-100 km/s 8,2 saniye

188 km/s maks hız

Benzinli motor 143 PS/186 Nm

Elektrik motoru 184 PS/315 Nm

Kaputun altında, Honda’nın gelişmiş e:HEV hibrit sistemi görev yapıyor. 2.0 litrelik benzinli motor ve iki elektrik motorundan oluşan bu sistem, kendi kendini şarj eden yapısıyla hem performans hem verimlilik sunmayı hedefliyor. Prelude’a özel geliştirilen “Honda S+ Shift” özelliği, direksiyon arkası kulakçıklar ve tork haritalaması sayesinde geleneksel vites geçiş hissini taklit ederek sürüş keyfini artırıyor.

Tam Boyutta Gör Prelude'un 2.0 litre hibrit motoru 13,9 sıkıştırma oranına sahip ve 5900 d/d'da 143 PS güç, 4500 d/d'da 186 Nm maksimum tork üretiyor. Elektrik motoru ise 135 kW (184 PS) güç ve 315 Nm tork değerleriyle güçlü bir destek sağlıyor. Önden çekişli bir otomobil olan Prelude'un 0-100 km/s hızlanması 8,2 saniye sürerken, son hızı da 188 km/s olarak açıklanıyor. Prelude'da E-CVT şanzıman kullanılıyor.

Yeni Prelude, altyapısını Honda Civic ve Integra ile paylaşsa da, Civic Type R'dan aktarılan performans odaklı bileşenlerle dikkat çekiyor. Geniş iz açıklığı, Brembo frenler ve çift eksenli ön süspansiyon gibi donanımlar, daha yumuşak ve konfor odaklı bir ayarla Prelude’a adapte edilmiş.

⭐Honda Prelude standart donanımlar

Tam Boyutta Gör Honda Prelude'un donanım tarafında 19 inç alaşım jantlar, otomatik katlanabilir yan aynalar, LED ön-arka farlar, karartılmış arka camlar, yağmur sensörü, BOSE premium ses sistemi, 2 adet USB girişi, deri koltuklar, rejeneratif frenleme kontrol kulakçıkları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, uyarlanabilir amortisörler, ön-arka park sensörleri, çift bölgeli otomatik klima, ısıtmalı ön koltuklar, 10,2 inç dijital gösterge, 9 inç dokunmatik multimedya ekranı, kablosuz Apple Carplay ve Android Auto, kablosuz şarj ünitesi ve geri görüş kamerası gibi özellikler bulunuyor.

