Yeni Dacia Sandero Stepway Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Diğer Haberleri

Makyajlanan Sandero ailesinde standart modelin ardından yeni Sandero Stepway'in de Türkiye fiyatı belli oldu. 2026 model makyajlı Dacia Sandero Stepway fiyatı 1.685.000 TL'den başlıyor. Expression ve Extreme donanım seviyeleriyle tercih edilebilen Sandero Stepway ilk etapta 120 beygirlik Eco-G motorla sunulacak.

Dacia Sandero Stepway fiyat listesi🚗(Şubat 2026) Versiyon Fiyat Sandero Stepway Expression Eco-G 120 otomatik 1.685.000 TL Sandero Stepwat Extreme Eco-G 120 otomatik 1.735.000 TL

2026 Dacia Sandero Stepway, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör Yenilenen Sandero Stepway de ailenin diğer üyeleri gibi Y formlu ışık imzasını terk edip ters T imzalı detaylara geçiş yaptı. Ayrıca, farların arasında yer alan panjur ve tampondaki hava girişi de piksel motifleriyle donatıldı. Tanıdık silüetiyle yola devam eden modelde artırılmış yerden yükseklik, yeni Amber Sarı metalik gövde rengi ve kısmen geri dönüştürülmüş koruma parçaları da dikkat çekiyor.

Eco-G 120 motor

Tam Boyutta Gör Sandero Stepway'in kaputu altındaki Eco-G LPG'li motor artık 120 beygir güç ve 197 Nm tork sunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 11 saniyede tamamlayan modelin son hızı 180 km/s, birleşik yakıt tüketimi ise 100 km'de 7,3 litre olarak açıklandı. Üç silindirli motor, her iki donanım seviyesinde de EDC çift kavramalı otomatik şanzımanla kombine ediliyor.

Yeni Honda Prelude Türkiye fiyatı açıklandı 15 sa. önce eklendi

Yeni Sandero Stepway donanımları

Tam Boyutta Gör Modelin Extreme donanım seviyesinde 16 inç alüminyum jantlar, kumaş döşemeler, geri görüş kamerası, ön-arka park sensörü, yağmur sensörü, otomatik yanan farlar, 7 inç dijital gösterge, otomatik klima, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği ve 10 inç dokunmatik multimedya ekranı gibi özellikler göze çarpıyor. Elektrikli açılır cam tavan, kablosuz şarj ünitesi ve Sürüş Paketi (elektrikli katlanabilir yan aynalar, otomatik kısa/uzun farlar, multiview kamera) ise opsiyon listesinde yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni Dacia Sandero Stepway Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: