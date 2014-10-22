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AOC G2460Pqu 144Hz Oyuncu Monitörü Video İnceleme

5 yıl
39,2b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AOC'un 144Hz yenileme hızı ve 1ms griden griye tepki süresi sunan oyuncu monitörü G2460Pqu'yu inceliyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Erasmus78 5 yıl
Ender Bey'in diksiyonu sadece benim kulağımı mı tırmalıyor? Ender Bey'in hiç bir incelemesini sonuna kadar getirmeyi başaramadım da. Bence acilen diksiyon dersi alması lazım. Vurguları felaket...
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konsoldede 5 yıl
G-syns yok bana yaramaz
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bocekgrafik 5 yıl
İnceleme için elinize sağlık. Bu inceleme, eski monitör incelemelerine göre daha fazla detaylı olmuş. Bu güzel gelişme ama incelemeye lag testini de eklemeniz gerektiğini düşünüyorum.
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ardarda45 5 yıl
Vatan'da 1150 lira Amazon'dan getirsen vergi dahil 650-700 lira. Burdan vatanbilgisayara saygılarımı sunuyorum...
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MühendisMurat 5 yıl
monitör çıkalı aylar oldu, incelemesi yeni gelmiş.

Monitörü çok beğenmedim, oyuncu monitörü olacaksa tasarım daha güzel olması şart yoksa artık herkes koyuyor 144hz 1ms'i ama bunu koymakla olay bitmiyor, uğraşman lazım biraz alelacele çıkmışa benziyor.
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Das Boot 5 yıl
Tasarım hoşuma gitmedi.
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qaanx 5 yıl
Tasarımda görüntü kaliteside iyi olmamış fiyata göre sadeliği bu kadarda abartmamak lazım
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docs 5 yıl
videodaki ses çok boğuk.
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er36po 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.

İtiraf etmeliyim ki monitör görüntü açısından pek hoşuma gitmedi.
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gokhanoflaz 5 yıl
Acaba normal hayatta da mı böyle konuşuyorsunuz? merak ediyorum.
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burakesan 5 yıl
Kutudan çıkan CD değildir o herhalde :D
İnceleme için teşekkürler.
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Gece772 5 yıl
Ofis monitörü olarak kulanılır....
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AC_Hawker 5 yıl
1080 p bir ürün için pahalı geldi bana.
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