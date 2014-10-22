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AOC G2460Pqu 144Hz Oyuncu Monitörü Video İnceleme
5 yıl
39,2b
1
Monitör
86
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda AOC'un 144Hz yenileme hızı ve 1ms griden griye tepki süresi sunan oyuncu monitörü G2460Pqu'yu inceliyoruz.
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Erasmus78
5 yıl
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Ender Bey'in diksiyonu sadece benim kulağımı mı tırmalıyor? Ender Bey'in hiç bir incelemesini sonuna kadar getirmeyi başaramadım da. Bence acilen diksiyon dersi alması lazım. Vurguları felaket...
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konsoldede
5 yıl
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G-syns yok bana yaramaz
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bocekgrafik
5 yıl
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İnceleme için elinize sağlık. Bu inceleme, eski monitör incelemelerine göre daha fazla detaylı olmuş. Bu güzel gelişme ama incelemeye lag testini de eklemeniz gerektiğini düşünüyorum.
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ardarda45
5 yıl
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Vatan'da 1150 lira Amazon'dan getirsen vergi dahil 650-700 lira. Burdan vatanbilgisayara saygılarımı sunuyorum...
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MühendisMurat
5 yıl
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monitör çıkalı aylar oldu, incelemesi yeni gelmiş.
Monitörü çok beğenmedim, oyuncu monitörü olacaksa tasarım daha güzel olması şart yoksa artık herkes koyuyor 144hz 1ms'i ama bunu koymakla olay bitmiyor, uğraşman lazım biraz alelacele çıkmışa benziyor.
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+-2
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Das Boot
5 yıl
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Tasarım hoşuma gitmedi.
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qaanx
5 yıl
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Tasarımda görüntü kaliteside iyi olmamış fiyata göre sadeliği bu kadarda abartmamak lazım
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docs
5 yıl
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videodaki ses çok boğuk.
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er36po
5 yıl
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İnceleme için teşekkürler.
İtiraf etmeliyim ki monitör görüntü açısından pek hoşuma gitmedi.
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gokhanoflaz
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Acaba normal hayatta da mı böyle konuşuyorsunuz? merak ediyorum.
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burakesan
5 yıl
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Kutudan çıkan CD değildir o herhalde :D
İnceleme için teşekkürler.
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Gece772
5 yıl
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Ofis monitörü olarak kulanılır....
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AC_Hawker
5 yıl
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1080 p bir ürün için pahalı geldi bana.
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Monitörü çok beğenmedim, oyuncu monitörü olacaksa tasarım daha güzel olması şart yoksa artık herkes koyuyor 144hz 1ms'i ama bunu koymakla olay bitmiyor, uğraşman lazım biraz alelacele çıkmışa benziyor.
İtiraf etmeliyim ki monitör görüntü açısından pek hoşuma gitmedi.
İnceleme için teşekkürler.