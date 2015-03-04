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MWC 2015: LG Watch Urbane & Urbane LTE
4 yıl
27,7b
1
Cep Tel Aksesuarları
97
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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2015 mobil dünya kongresinde LG turlarımıza firmanın yeni akıllı saatleri Watch Urbane ve Watch Urbane LTE modelleriyle devam ediyoruz.
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guguk
3 yıl
editörün seçimi
Güzel saat geldimi türkiyeye
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DH Misafiri
3 yıl
editörün seçimi
Türkiyeye ne zaman gelecek henüz alabilecek bir yer yok nasıl alacağız bu ürünü
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DH Misafiri
3 yıl
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lg g watch urbane ne zaman turkıyeye gelcek acaba dıger saatler gibi o saatte mı gelmıcek yoksa bilgilendırırsenız sevinirim
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atillaahmetalp
3 yıl
editörün seçimi
Merhabalar,
Malesef bu konu başlığı altında yine bir Türkiyemizin gerçeğini yaşamaktayız.
Bundan yıllar önce bu ülkede spot ürünler alınabiliyor ve herkes aklındaki ürüne bir şekilde ulaşabiliyor sahip olabiliyordu.
Öncelikle bunu kısıtlayarak Dünyada sadece geri kalmış ülkelerde olan telefon kilitlenme olayını yaşamaktayız hadi bu konuda ülkede yaşayan bizler artık önemli değilde dışardan gelenlerin telefonlarının kilitlenmesi çok kötü bir görüntü olmaktadır.
Bu kısıtlama sonrası işte bu konuda geçen ürün gibi hala ülkemizde olmayan olacağıda meçhul ürünleri istesekte alamamaktayız, bize dayatılan ürünleri alabilmekteyiz mesela gear s gibi.
Taksitlerin kaldırarak operatör satışlı ürün konusuna hiç girmek bile istemiyorum.
Ben her ürünün alınabilmesi imkanı olan bir pazar olmasını isteyen biriyim umarım bir gün bunu görmek nasip olur.
Ve umarım bu ürün ülkeme gelir.
Saygılarımla,
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okapi81
4 yıl
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samsung gear s 'te tek başına telefon olarak kullanılıyor.bu da ve size şunu söyleyeyim gear s kullanıyorum.resmnen jetgiller deki gibiyim.milletin dikkatini çok çekiyo iphone 6 falan hikaye
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.i.
4 yıl
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moto 360, sifonu çekti. motorola hep öncü oluyo ama işi paraya döktüğü için, en önemli özellikleri sonraki modele saklıyor, tabi böyle yapınca satamıyor. rakipleri teknolojisini çalıyor, hak ediyor ama. sen v3ü üret 5mb yılar sonra hafıza kartı koy. batarsın tabi...
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MrKemal17
4 yıl
editörün seçimi
Urbane LTE modelini çok sevdim. Moto 360'tan daha başarılı olmuş. Tasarımı çok iyi.
Akıllı telefona ihtiyaç duymadan telefonla görüşme yapabilme, FHD video kaydı yapabilen bir kamera, 3.5mm jak girişi, en az 16GB hafıza, safir koruma, suya karşı yüksek dayanıklılık(10BAR yeterli) , hafif olması için titanyum kasa özellikleri ile gelirse almak isterim. Tabi fiyat da 1500TL'yi geçmemeli. Bu şekilde gelsin her gece şarj edebilirim. Yoğun kullanımda 20 saati görse fazlasıyla yeterli.
İlerleyen zamanda bu tarz saatleri görebileceğimizi düşünüyorum.
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volkan_kolay
4 yıl
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Gear 2'yi çarşamba sabahı %100 şarj ile fişinden çıkarıp işe giderken aldım ve şu anda şarj %10 gösteriyorken şimdi şarja koydum, Gear 2 bende gün çok rahat bir şekilde gidiyor, bazen 3 güne bile çıkıyor, 3. günün akşamında şarja koyuyorum.
Bu tarz ürünlerde şarj sıkıntısı olmamalı..
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kayamtky
4 yıl
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Her zaman ki gibi, yine her gün şarj etme meselesi.
Olmamış, pil sorunu çözülmedikçe bu saatleri almam.
pil süresi 5-10 yıl olan CASIO saatlere devam...
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fthkn
4 yıl
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Mürekkep ekran neden yapmıyorlar. Küçük ekran renkli olsa ne olmasa ne olur? Pili en az rahatlıkla 1 hafta gitmeyen şeye saat denmez. Yarı yolda bırakır seni. en temel iletişim teknolojileri ile donatılmış pili 2 hafta dayanan akıllı saat arıyorum. GPS, mesaj ve eposta gönderimi, telefon. Playstore'a girmesine ne gerek var. Apple Watch bence daha başarılı ama onda da pil sorunu çok ciddi.
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tuncay altuntoprak
4 yıl
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Öyle pil performansı olacağına hiç yapma bu modeli
Bedava olsa kullanmam, her gün saat mı şarj edilirmiş
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Malesef bu konu başlığı altında yine bir Türkiyemizin gerçeğini yaşamaktayız.
Bundan yıllar önce bu ülkede spot ürünler alınabiliyor ve herkes aklındaki ürüne bir şekilde ulaşabiliyor sahip olabiliyordu.
Öncelikle bunu kısıtlayarak Dünyada sadece geri kalmış ülkelerde olan telefon kilitlenme olayını yaşamaktayız hadi bu konuda ülkede yaşayan bizler artık önemli değilde dışardan gelenlerin telefonlarının kilitlenmesi çok kötü bir görüntü olmaktadır.
Bu kısıtlama sonrası işte bu konuda geçen ürün gibi hala ülkemizde olmayan olacağıda meçhul ürünleri istesekte alamamaktayız, bize dayatılan ürünleri alabilmekteyiz mesela gear s gibi.
Taksitlerin kaldırarak operatör satışlı ürün konusuna hiç girmek bile istemiyorum.
Ben her ürünün alınabilmesi imkanı olan bir pazar olmasını isteyen biriyim umarım bir gün bunu görmek nasip olur.
Ve umarım bu ürün ülkeme gelir.
Saygılarımla,
Akıllı telefona ihtiyaç duymadan telefonla görüşme yapabilme, FHD video kaydı yapabilen bir kamera, 3.5mm jak girişi, en az 16GB hafıza, safir koruma, suya karşı yüksek dayanıklılık(10BAR yeterli) , hafif olması için titanyum kasa özellikleri ile gelirse almak isterim. Tabi fiyat da 1500TL'yi geçmemeli. Bu şekilde gelsin her gece şarj edebilirim. Yoğun kullanımda 20 saati görse fazlasıyla yeterli.
İlerleyen zamanda bu tarz saatleri görebileceğimizi düşünüyorum.
Bu tarz ürünlerde şarj sıkıntısı olmamalı..
Olmamış, pil sorunu çözülmedikçe bu saatleri almam.
pil süresi 5-10 yıl olan CASIO saatlere devam...
Bedava olsa kullanmam, her gün saat mı şarj edilirmiş