MWC 2015: SanDisk 1 Gbps, 64GB e-MMC ve 200GB MicroSD Kart

muhammet7634 Kendinize göre bi videeo stili yaratmaya açlışmışsınız ama çöp çöp çöp donanımhaberin kalitesini düşşürmekten başka bişe yapmıyor.
muhammet7634 Kendinize göre bi videeo stili yaratmaya açlışmışsınız ama çöp çöp çöp donanımhaberin kalitesini düşşürmekten başka bişe yapmıyor.
Fenomenon teknolojinin gelişmesi adına güzel ancak normal kullanım için uygun değil. 32gb class 10 hafıza kartı (toşiba) 40 liraya aldım.
Bu tarz haberleri seviyoruz Ender Reyiz.
Haters gonna hate.
İ love Haters
Aynı kart bugün, yılını doldurmadan bozuldu