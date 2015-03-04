MWC 2015: SanDisk 1 Gbps, 64GB e-MMC ve 200GB MicroSD Kart

Mobil dünya kongresi 2015 turlarımıza Sandisk ile devam ediyoruz. Firma bu sene fuarda akıllı telefonlar için geliştirdiği 64GB kapasiteli ve 1 Gbps yazma hızı sunan i-NAND 7132 ve 200GB 'lık microsd kartlarını sergiliyor.

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