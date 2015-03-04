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MWC 2015: SanDisk 1 Gbps, 64GB e-MMC ve 200GB MicroSD Kart

4 yıl
16b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Mobil dünya kongresi 2015 turlarımıza Sandisk ile devam ediyoruz. Firma bu sene fuarda akıllı telefonlar için geliştirdiği 64GB kapasiteli ve 1 Gbps yazma hızı sunan i-NAND 7132 ve 200GB 'lık microsd kartlarını sergiliyor.

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ardicli2000 4 yıl
Video yu açmadan Ender Yıldız dedim. Ve de haklı çıktım.
Bu tarz haberleri seviyoruz Ender Reyiz.
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interwap 4 yıl
Mobil arayüzde videoları youtubetaki gibi otomatik ekran döndürme kapalı olsa dahi dönse çok kullanışlı olur. Yapabilirsiniz.. İnanıyorum.
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muhammet7634 4 yıl
Kendinize göre bi videeo stili yaratmaya açlışmışsınız ama çöp çöp çöp donanımhaberin kalitesini düşşürmekten başka bişe yapmıyor.
2 Yanıt Yanıtla +1
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whitelotus59 4 yıl muhammet7634
muhammet7634

Kendinize göre bi videeo stili yaratmaya açlışmışsınız ama çöp çöp çöp donanımhaberin kalitesini düşşürmekten başka bişe yapmıyor.

Haters gonna hate.
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Anarchist Reaper 4 yıl muhammet7634
muhammet7634
Kendinize göre bi videeo stili yaratmaya açlışmışsınız ama çöp çöp çöp donanımhaberin kalitesini düşşürmekten başka bişe yapmıyor.

İ love Haters
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Fenomenon 4 yıl
teknolojinin gelişmesi adına güzel ancak normal kullanım için uygun değil. 32gb class 10 hafıza kartı (toşiba) 40 liraya aldım.
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homebird 4 yıl Fenomenon
Fenomenon

teknolojinin gelişmesi adına güzel ancak normal kullanım için uygun değil. 32gb class 10 hafıza kartı (toşiba) 40 liraya aldım.


Aynı kart bugün, yılını doldurmadan bozuldu

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Powerofdreams 4 yıl
Ender, baya zayıflamışsın.
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mu5tafa 4 yıl
399 dolar.. telefon parasina hafiza karti..
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