LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme

Donanım haber'den herkese merhaba ben Ender Yıldız, bu videomuzda LG'nin 21:9 oranına sahip 34 inç boyutundaki ultra geniş monitörü 34UM65'i inceliyoruz.

Ultra geniş monitörler sahip oldukları 21:9 ekran oranıyla günümüzün geniş ekranlarına kıyasla çok daha fazla alanı yatay eksende görmemizi sağlıyor. Bu sayede oyunlarda, videolarda ve profesyonel uygulamalarda kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

Teknik Özellikler:

İncelememize konuk olan lg 34um65 de bu monitörlerden birtanesi. 34 inç boyutundaki monitörde lg üretimi ips panel kullanılmakta. 2560’a 1080 çözünürlüğe sahip bu panel sunduğu geniş görüş açıları ve srgb renk gamutununun tamamını kapsayarak profesyonel kullanım için de uygun bir ortam sunuyor. 4 farklı görüntü kaynağının bağlanabildiği monitörde ayrıca dahili hoparlorlerin yer aldığını da belirtelim.

Tasarım:

İncelememize konuk olan LG 34um65 modeli de ince çerçeveleri, parlak siyah plastik kaplaması ve şeffaf ayaklığıyla şık bir görünüm sergilemekte. Hatta monitör kapalıyken ekran üzerindeki mat kaplama sayesinde neredeyse çerçevesiz bir görünüm sergilediğini belirtelim. Monitör kontrol butonları konusunda da farklı bir yol izleyen lg, bir çok monitörde gördüğümüz çoklu düğme yapısını tek bir akıllı yönlendiriciyle çözmüş. Monitörün alt çıtasın ortasında yer alan akıllı düğme ile monitörün bütün ayarlarını kolayca yapabiliyorsunuz.

34UM65'in ayaklık mekanizması da pratik bir şekilde dizayn edilmiş. Monitörde normalde yükseklik olmamasına rağmen 2 farklı montaj noktasından monitörü ayaklığa takabiliyorsunuz. Ayrıca monitör ve ayak arasındaki dirsek mekanizması sayesinde paneli öne doğru 5, arkaya doğru da 20 derece yatırabilmek mümkün.





Bağlantı Seçenekleri:

LG 34UM65'in arka bölümünde yer alan bağlantı seçenekleriyle birden fazla cihazı monitöre bağlayabilmek mümkün. Mönitörde yer alan görüntü girişlerine baktığımızda ayaklık bağlantısının hemen üstünde 2 adet HDMI, 1 adet DVI-D ve 1 adet de DisplayPort bağlantısı yer alıyor. Aynı zamanda dijital kaynaklardan gelen sesi dışarı almak veya bir dış kaynaktan gelen sesi monitöre aktarmak için 2 adet bağlantı noktası da 34UM65'de yerini almış. Monitörün kasasını daha ince yapabilme adına güç kaynağının dışarı alınarak adaptörle çalıştırıldığını da belirtelim.

Panel Testleri:

Spyder3 colorimetre cihazımızla gerçekleştirdiğimiz panel testlerinde 34UM65 IPS paneliyle sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor. Ayrıca ön tanımlı gamma değerlerinden 2 numaralı seçenek ideal gamma değeri 2.2'ye oldukça yakın sonuçlar veriyor. Parlaklık dağılımında ise bizleri şaşırtan LG 34UM65 maksimum %6'lık bir fark sunarak şu ana kadar incelediğimiz monitörler arasında en iyi parlaklık dağılımına sahip monitör olmayı başarıyor.

Oyun Deneyimleri:

21:9 ekranlarda oyun oynamak destekli oyunlarda bir hayli keyifli. Bu görüntü oranını destekleyen oyunlarda çevrenizde daha fazla alan görebildiğinizden oyun üzerindeki hakimiyetiniz de bu duruma paralel olarak artıyor. Destekli oyunların listesini ve geniş ekranda oyun keyfini arttırmaya yönelik ipuçlarını WSGF'den (wide screen gaming forum) takip edebilirsiniz.

Video Deneyimleri:

Söz konusu 21:9 ekranlar olduğunda en fazla ön plana çıkan şeylerden biri de videolar. Mevut kullandığımız 16:9 ekranlara kıyasla ultra geniş monitörler sinema çekimlerine çok daha uygun olduğu için bu tür ekranlarda alt ve üst taraftaki siyah bant problemi ortadan kalkıyor. Tabii bunun için videoların da bu formata uygun olması gerekli. Standart 16:9 videoları ultra geniş ekranlarda izlemek isterseniz bu sefer de yanlardan siyah bantlar göreceksiniz.





Profesyönel Uygulamalar:

Yatayda geniş eksenin sunduğu avantajlardan biri de belirli profesyönel uygulamalarda ortaya çıkıyor. Özellikle Adobe Premiere Pro gibi video işleme programlarında geniş ekranın projelerin yürütülmesinde ciddi kolaylık sağladığını belirtmek gerek. Ancak yatayda geniş ekranın oluşturduğu dezavantaj montiörün yüksekliğinde karşımıza çıkıyor. Eğer dikey çalışma alanı projelerinizde önemliyse 21:9 monitörler size pek uygun olmayabilir.

Genel Değerlendirme:

21:9 oranındaki ekranlar halen yaygın kullanıma geçmediğinden sağladığı avantajlar kişiden kişiye göre değişebiliyor. Burada kullanıcının tercihi çok önemli. Şayet LG 34UM65 sizin kullanım alışkanlıklarınıza uygunsa piyasadaki en iyi alternatiflerden biri oluyor. Fakat oyunlara ciddi anlamda düşkünseniz veya çalışma yaptığınız projelerde ekranın dikey eksende sunduğu alan sizler için önemliyse 21:9 monitörler için biraz daha beklemeniz yararınıza olacaktır.