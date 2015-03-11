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LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme

4 yıl
52,2b
1
Monitör
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Donanım haber'den herkese merhaba ben Ender Yıldız, bu videomuzda LG'nin 21:9 oranına sahip 34 inç boyutundaki ultra geniş monitörü 34UM65'i inceliyoruz.
LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme
 
Ultra geniş monitörler sahip oldukları 21:9 ekran oranıyla günümüzün geniş ekranlarına kıyasla çok daha fazla alanı yatay eksende görmemizi sağlıyor. Bu sayede oyunlarda, videolarda ve profesyonel uygulamalarda kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.
Teknik Özellikler:
LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme

İncelememize konuk olan lg 34um65 de bu monitörlerden birtanesi. 34 inç boyutundaki monitörde lg üretimi ips panel kullanılmakta. 2560’a 1080 çözünürlüğe sahip bu panel sunduğu geniş görüş açıları ve srgb renk gamutununun tamamını kapsayarak profesyonel kullanım için de uygun bir ortam sunuyor. 4 farklı görüntü kaynağının bağlanabildiği monitörde ayrıca dahili hoparlorlerin yer aldığını da belirtelim.
Tasarım:
LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme
 
İncelememize konuk olan LG 34um65 modeli de ince çerçeveleri, parlak siyah plastik kaplaması ve şeffaf ayaklığıyla şık bir görünüm sergilemekte. Hatta monitör kapalıyken ekran üzerindeki mat kaplama sayesinde neredeyse çerçevesiz bir görünüm sergilediğini belirtelim. Monitör kontrol butonları konusunda da farklı bir yol izleyen lg, bir çok monitörde gördüğümüz çoklu düğme yapısını tek bir akıllı yönlendiriciyle çözmüş. Monitörün alt çıtasın ortasında yer alan akıllı düğme ile monitörün bütün ayarlarını kolayca yapabiliyorsunuz.
34UM65'in ayaklık mekanizması da pratik bir şekilde dizayn edilmiş. Monitörde normalde yükseklik olmamasına rağmen 2 farklı montaj noktasından monitörü ayaklığa takabiliyorsunuz. Ayrıca monitör ve ayak arasındaki dirsek mekanizması sayesinde paneli öne doğru 5, arkaya doğru da 20 derece yatırabilmek mümkün. 

Bağlantı Seçenekleri:
LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme

LG 34UM65'in arka bölümünde yer alan bağlantı seçenekleriyle birden fazla cihazı monitöre bağlayabilmek mümkün. Mönitörde yer alan görüntü girişlerine baktığımızda ayaklık bağlantısının hemen üstünde 2 adet HDMI, 1 adet DVI-D ve 1 adet de DisplayPort bağlantısı yer alıyor. Aynı zamanda dijital kaynaklardan gelen sesi dışarı almak veya bir dış kaynaktan gelen sesi monitöre aktarmak için 2 adet bağlantı noktası da 34UM65'de yerini almış. Monitörün kasasını daha ince yapabilme adına güç kaynağının dışarı alınarak adaptörle çalıştırıldığını da belirtelim.
Panel Testleri: 
Spyder3 colorimetre cihazımızla gerçekleştirdiğimiz panel testlerinde 34UM65 IPS paneliyle sRGB renk gamutunun tamamını kapsıyor. Ayrıca ön tanımlı gamma değerlerinden 2 numaralı seçenek ideal gamma değeri 2.2'ye oldukça yakın sonuçlar veriyor. Parlaklık dağılımında ise bizleri şaşırtan LG 34UM65 maksimum %6'lık bir fark sunarak şu ana kadar incelediğimiz monitörler arasında en iyi parlaklık dağılımına sahip monitör olmayı başarıyor.
Oyun Deneyimleri: 
 
21:9 ekranlarda oyun oynamak destekli oyunlarda bir hayli keyifli. Bu görüntü oranını destekleyen oyunlarda çevrenizde daha fazla alan görebildiğinizden oyun üzerindeki hakimiyetiniz de bu duruma paralel olarak artıyor. Destekli oyunların listesini ve geniş ekranda oyun keyfini arttırmaya yönelik ipuçlarını WSGF'den (wide screen gaming forum) takip edebilirsiniz.
Video Deneyimleri:
Söz konusu 21:9 ekranlar olduğunda en fazla ön plana çıkan şeylerden biri de videolar. Mevut kullandığımız 16:9 ekranlara kıyasla ultra geniş monitörler sinema çekimlerine çok daha uygun olduğu için bu tür ekranlarda alt ve üst taraftaki siyah bant problemi ortadan kalkıyor. Tabii bunun için videoların da bu formata uygun olması gerekli. Standart 16:9 videoları ultra geniş ekranlarda izlemek isterseniz bu sefer de yanlardan siyah bantlar göreceksiniz.

Profesyönel Uygulamalar:
Yatayda geniş eksenin sunduğu avantajlardan biri de belirli profesyönel uygulamalarda ortaya çıkıyor. Özellikle Adobe Premiere Pro gibi video işleme programlarında geniş ekranın projelerin yürütülmesinde ciddi kolaylık sağladığını belirtmek gerek. Ancak yatayda geniş ekranın oluşturduğu dezavantaj montiörün yüksekliğinde karşımıza çıkıyor. Eğer dikey çalışma alanı projelerinizde önemliyse 21:9 monitörler size pek uygun olmayabilir.
Genel Değerlendirme:
LG 34UM65 Ultra Geniş Monitör Video İnceleme
 
21:9 oranındaki ekranlar halen yaygın kullanıma geçmediğinden sağladığı avantajlar kişiden kişiye göre değişebiliyor. Burada kullanıcının tercihi çok önemli. Şayet LG 34UM65 sizin kullanım alışkanlıklarınıza uygunsa piyasadaki en iyi alternatiflerden biri oluyor. Fakat oyunlara ciddi anlamda düşkünseniz veya çalışma yaptığınız projelerde ekranın dikey eksende sunduğu alan sizler için önemliyse 21:9 monitörler için biraz daha beklemeniz yararınıza olacaktır. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
itsthehallowman 4 yıl en beğenilen
Panelin 21 e 9 olması nasıl eksi sayılabilir? Adam zaten 21 e 9 ihtiyacı olan için üretmiş.
Ayrıca üretim amacı oyun değilki zaten. Her cihaza oyun gözüyle bakma yanlışlığından vazgeçin artık!
Panelin 21 e 9 olması nasıl eksi sayılabilir? Adam zaten 21 e 9 ihtiyacı olan için üretmiş.Ayrıca üretim amacı oyun değilki zaten. Her cihaza oyun gözüyle b...
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aspirin_00 4 yıl
videonun altında kısa kısa resimler koymanız güzel oldu.
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KraftMK 4 yıl
Model numarası değil plaka mübarek ;34UM65
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5yaprak 2 yıl
21:9 50" led tv aldım.Markası Techwood
Vestel üretimi sadece yurt dışına ihrac edilen ürün.İş yerinin hediye portalında denk geldi
Aynı özelliklerde philips 12.000 tl den satılıyor
sanırım aşırı şanslıyım bu konuda :D
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DH Misafiri 3 yıl
Merhaba, Vatan Bilgisayar bostancı Şubesinden 18.12.2015 tarihinde 2 adet LG 34UC97model ultra wide monitör satın aldım. Satın aldığımız sırada monitör hediyesi olarak LG lhb675 bluray x-boom tower ürününü verdiler.
2 şer adet bu ürünleri satın aldıktan 1 hafta sonra monitörün birisi arızalandı ve LG servis çağırdım, servis ürünü aldı ve iade-değişim yapılacağını belirttiler ve bana bir iade-değişim formu verdiler. Bu form ile 1 hafta içerisinde Vatan Bostancı şubesine ürünü değişim almaya gittim ancak herhangi bir işlem yapmadan ürünün stoklarda olmadığını eğer istersem teşhir ürünü alabileceğimi belirttiler veya yeni ürün 3-4 ay sonra geleceğini belirttiler. Ben beklemek istemediğim için teşhir ürünü istedim ancak bu teşhir ürünününde ellerinde kalmadığını belirterek yine bir işlem yapmadan 3-4 ay sonra ürün stoklara girince gelip almamı istediler ok diyerek el mecbur beklemek zorunda bırakıldım.
Yaklaşık ürün 18 Mart 2016 tarihinde stoklara girdiğinde ürünümü almak için mağazaya saat 13:30 gibi gittim. Ürünün stoklarda mevcut olduğunun teyidini aldıktan sonra Müşteri ilişkileri bölümüne giderek işlemleri yaptırmak istedim.
Müşteri ilişkileri bölümünde Murat Bey, işlemlerimi yapmaya başladı, ancak evraklardaki ürün iade değişim evrağında kaşe ve imza olmadığı için 1 saat girdiği bütün işlemleri iptal etti, sonrasında ilgili teknik servis e giderek imza ve kaşe almamı istedi. Servis ile telefonda görüşerek işi hızlıca tamamlamak istedim, servis prosedürlerinde böyle bir durumun olmadığını zaten ilgili evrakın merkez den gönderildiğini ve değişiklik yapmadan tarafıma verildiğini söyledi Murat Bey de servis ile görüştü ancak ikna olmadı akabinde servis işimin görülmesi için normalde yapmamalarına rağmen kaşe ve imza yaparak bana verdiler.
Bu durumdan sonra Murat Bey tekrar sisteme girişimi yaptı ve merkeze gönderilmesi için gerekli işlemleri başlattı, yaklaşık 1 saat te böyle geçti servis ve Murat Bey i ikna aşamaları da yaklaşık 1 saat geçti. Sonrasında merkezden evrakın tarihi ile ilgili bir sorun olduğu belirtildi. Evrak ocak ayında verilmişti ve ben evrakı alır almaz gittiğimde işlem yapmadılar ve bana stoklara girince tekrar gelmemi belirttiler ben de o zaman bir süresi olup olmadığını bana bilgi verilmesini istedim sorun olmadığını belirtiler şimdi merkezden tarih ile ilgili sorun olduğunu belirttiler ve işlemlerimi yeniden iptal ettiler.
Akabinde işlemlerin bu kadar uzun süreceğini bilemediğimden dolayı ilaçlarımı almamıştım ve hasta olduğumdan kötü bir hale geldim. Devamlı iade girişimi iptal eden Murat isimli Müşteri ilişkilerinde çalışan kişiden şikayetçiyim. Devamlı köstek oldu ve hiç yardımcı olmadı.
Sorumlu kişinin gelip yardımcı olmasını istedim Cem Çetinkaya Şef yardımcısı olduğunu belirten bir kişi geldi ve konuyu tamamen kendisine aynen anlattım ben tarih ile ilgili kısmı halledebilirim dedi merkez ile görüştü ve bu sefer farklı bir sorun ile geri döndü, bu sefer sorun ürün ile beraberinde verilen ses sistemi idi. İade alırken bu ürünü de istiyorlardı ve ben ses sistemini monitörümün 1 hafta sonra bozulacağını düşünmediğimden bir akrabama Ankaraya göndermiştim. Ben durumun iade olmadığını ve arızalanan ürünümün yerine çalışan ürün istediğimi özellikle belirttim, ayrıca satın alırken kazandığım hakkım olan hediye ürünümü neden vermem gerektiği konusunda bilgi istedim ancak iade alınırken verilen hediyesi de alınır şeklinde yorum yaptılar. Peki ses sistemini getirirsem tekrar ses sistemi ile mi verileceğini sordum şu anda bu şekilde bir kampanya olmadığından sadece monitör vereceklerini belirttiler, yani hem ses sistemini alacaklar hem de geri vermeyecekler. Bu durumun mümkün olmayacağını ve ses sistemini veremeyeceğimi belirttim. Bu durumda Vatan merkez ve LG merkez ile görüşmemiz gerekiyor dediler ve Cuma saat 18:00 suları olduğundan konuyu pazartesi halledebileceklerini belirttiler.
Pazartesi aradığımda Cem Bey Vatan merkez ile LG merkez görüştüğünü iade departmanların birbirleri ile görüştüklerini belirttiler ancak henüz sonuçlanmadığını cuma ya kadar sonuçlanacağını belirttiler. Cuma ya kadar sonuçlanmadığından dolayı tekrar aradım ve durumunu sordum halen görüşmelerin devam ettiğini sonuç alınamadığını önümüzdeki kesin sonuçlanacağını belirttiler.
ve bu 5 hafta sürdü görüşmeler bir türlü bitmedi ve hiçbir şekilde sonuçlanmadı devamlı LG iade bölümü ile görüşüldüğünü ve halen onay vermediklerini belirttiler.
Kısacası Vatan bilgisayar dan alışveriş yapmayın ve LG 34UC97 monitörünü sakın almayın.
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DH Misafiri 3 yıl
Arkadaşlar videoda bahsettiği gibi, renk ve parklık oranları gerçekten çok başarılı.Ayrıca atlannn bir özellik ki en önemlilerinden, çift ekran kullanımına son veriyor...Kesinlikle tepkime süresi inanın okadar oyun oynanmayacak kadar kötü bir durumda değil ki videoda başarılı bir performans gösterdiği ortada.
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DH Misafiri 3 yıl
Günümüzde 4K, Thunderbolt2 monitörler boy gösterirken, LG Türkiye'nin sıradan ürünler getirtmesini hiç hoş olmamış.
Gönül isterki insanların mesleki ve iğtiyacları doğrultusunda kaliteli ürünleride ülkemizde görebilmek.
Profesyonel fotoğrafcılar için LG 31MU97-B , lg.com/...
Video editörleri için LG 34UM95-P (TIPA Awards 2014*) lg.com/...
Oyun & sinema izlemeyi sevenler icin 34UC97-S lg.com/...
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fxsertcan 4 yıl
Günümüzde 4K, Thunderbolt monitörler boy gösterirken, LG Türkiye'nin sıradan ürünler getirtmesini hiç hoş olmamış.
Gönül isterki insanların mesleki ve iğtiyacları doğrultusunda kaliteli ürünleride ülkemizde görebilmek.
Profesyonel fotoğrafcılar için LG 31MU97-B , lg.com/...
Video editörleri için LG 34UM95-P (TIPA Awards 2014*) lg.com/...
Oyun & sinema izlemeyi sevenler icin 34UC97-S lg.com/...
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Ac1DBuRN 4 yıl
Bir sorum var. 21:9 oranı her oyunun desteklediği bir oran değildir sanırım. Bunu desteklemeyen oyunlar için ekranı 2'ye bölüp (kendi programı ile) oyundaki çoklu monitörü etkinleştirsek bunun üstesinden gelebilir miyiz?
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FairLighty 4 yıl
14 ms bir monitor icin asiri fazla benim gorusumde
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bocekgrafik 4 yıl
Her şeyi oyun odaklı düşünmeyin. 14 ms, bu monitör için normal şu anda. Çünkü iş monitörü bu. Sonradan çıkanlar daha düşük olabilir.
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bocekgrafik 4 yıl FairLighty
Her şeyi oyun odaklı düşünmeyin. 14 ms, bu monitör için normal şu anda. Çünkü iş monitörü bu. Sonradan çıkanlar daha düşük olabilir.
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akilsizvida 4 yıl
Konuşma ve sunum konusunda çalışmanız gerekiyor hocam. :)
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iskocyall 4 yıl
cok robotik bi konusman var hocam sentetik duruyor biraz apple yada google asistanı anlatıyormus gibi bi his yasadım...
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Das Boot 4 yıl
Tepki süresi çok fazla yav. Oyuncu adam almasın bunu.
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