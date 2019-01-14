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ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme

4 ay
13,5b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'dan uygun fiyatlı yeni RTX serisi ekran kartı Nvidia RTX 2060 test masamızda. ASUS'un özelleştirdiği ASUS Rog Strix RTX 2060, alınabilir fiyata Ray Tracing keyfi sunuyor.
ASUS'un özelleştirdiği RTX 2060, ASUS Rog Strix RTX 2060 test masamızda. Bakalım Ray Tracing aktif olunca nasıl bir performans sergiliyor. 
 

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Speed-Step 4 ay en beğenilen S.Vettel
S.Vettel
Oyun testlerindeki konuşma faktörünü biraz daha mantıklı yaparsanız daha iyi olur , sanki çoçuk eğlendiren youtuberlar gibi bir hava var. DH'ye yakıştığını düşünmüyorum bu üslubun.

Merhaba,

Nesi yakışmıyor? Eğlenmemiz mi?

Yapmayın şunu bilgide, testte hata varsa konuşalım. Saatlerce uğraş içerik çıkar sonra bu yorumu oku. Ne oldu bu foruma?

Sevgiler,
Mesut Çevik
S.VettelOyun testlerindeki konuşma faktörünü biraz daha mantıklı yaparsanız daha iyi olur , sanki çoçuk eğlendiren youtuberlar gibi bir hava v...
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3 Yanıt Yanıtla +48
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selman1435 4 ay
Adamlar yarım saatlik içerik hazırlamışlar, biri çıkıp diyor ki oyun testlerindeki konuşmalarınız youtuberlara benzemiş ve yakıştırmıyorum demiş. Bence sizin bu üslubunuz da a spor da yorum yapan, yorumculara benzemiş.
Adamlar yarım saatlik içerik hazırlamışlar, biri çıkıp diyor ki oyun testlerindeki konuşmalarınız youtuberlara benzemiş ve yakıştırmıyorum demiş. Bence sizin bu...
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guzmann06 4 ay firat_kilic
şuradan siyaset kasma ekran kartı almadım diye ağlayan gereksiz bebeler sinir oluyorum. Başlığında tartış. Türkiye üreten bir ülke 60ların kafasıyla yaşama, bir iki ezberiniz var papağan gibi tekrarlıyon. İstanbul,Kocaeli,Bursa,Gaziantep,Konya,Denizli,Ankarada ne üreitmi var gez organize sanayileri. Mesele üretmek değil,mesel markalaşmk. Mesele bir ürünü kar edebilcek şekilde üretmek. Tamaman türk malı cep telefonu yapılsa alacakmısın. gidecekisn yien iphone alacaksın. iphone aldıkça fakirleşcekseniz. Ülkede kendini isviçrede,almanyada,japonya yaşdığını sanana tipler var. Her eve internet giridi herkesi herşeyi görüp isityor. haddini bilcen. Senden kat be kat zengin alman mal gibi giynir. gtx 1080ti almaz gtx 1060 alır adam tasaruf ve yerli malını tüketttiği için zengindir. Portekiz,Polonyada avrupada. Elnize 3-5 para geçse saldıracaksınız ithal mala. Fabrika açarken bakkal açıyor sanki güzel akıllı. Milet rtx 2080, 2070ler hava da uçuyor birde ağlayıp duruyor millet.
şuradan siyaset kasma ekran kartı almadım diye ağlayan gereksiz bebeler sinir oluyorum. Başlığında tartış. Türkiye üreten bir ülke 60ların kafasıyla yaşama, bi...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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4Dejavu 4 ay
DLSS aktif oyunlar yavaş yavaş geliyor anthem de mesela dlss ile gtx 1080 ti den bile iyi olacak bir kart.
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RuffneckTR 4 ay
Test tablosunda GTX 1080 adlı kartın olmasını beklerdim açıkçası. :D
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Drumyr 4 ay
Kaç para ulan bir ASUS Rog Strix RTX 2060 ?
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Hawk-Claw 4 ay Drumyr
Newegg e bakmanızı tavsiye ederim. Zotac çift fanlı model kargo vergi dahil 2300 civarında.
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salvatore_volkan 4 ay Drumyr
newegg.com/...
Sold and Shipped by: Newegg
₺2,265
VAT-Inclusive Price
₺2,672
Gün ititabari ile 2800 tl.
vatanbilgisayar.com/...
ön sipariş şu an 3.377,16 TL.
novabilgisayar.com/...
3059 TL.
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Spinata 4 ay
Bu kartın hem 6gb olması hemde yüksek çözünürlüklerde 1070ti den fark yemesi ciddi anlamda düşündürücü. Rtx mtx zaten bu kartta hikaye. İçimden bir ses bana ilerde bu kartın fena halde patlayacağını söylüyor. Bu kart olduğundan daha güçlü gösteriliyor ve maalesef sabun köpüğü gibi kısa sürede fena patlayacak. 1080p çözünürlükte zoraki, hileyle hurdayla 1070ti'nin önüne ucu ucuna yetiştirebiliyorlar fakat iş yüksek çözünürlüklere gelince kart cortlayı veriyor. Tomb raider da zaten hepten sonuçlar bir garip. Fullhd kullanılıyorsa ve yurt dışından 2k civarı paralara getirtilebiliniyorsa amenna ama diğer türlü ciddi ciddi düşünürdüm.
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Arisaka 4 ay
350$ çıkış fiyatı + 70$ gümrük vergisi + 15$ kargo total 435$ a ayağınıza kadar gelecek. TL ye vurduğun zaman da 2370 TL civarı. Aklı, fikri, beyni olan gidip de soyguncu Türk firmalarından almaz bu kadar basit.
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jitemci 4 ay Arisaka
350 dolar ekran kartına veremem parayı sokaktan toplamıyoruz
f-p kralı rx 570 oldu ultrada ile high arasında pek fark yok ülkenin ekonomimik durumuda ortada rx 570 yeter yetinmeyi öğrenmiş kişiye
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Dorthonion92 4 ay
Bana bir akıl verin lütfen. Çok memnun olduğum Gtx 1060 kartım bellek arızası nedeniyle bozuldu ve Amazon para iadesi yapacak. Rx 590 uygun fiyatli ve 3 oyun hediyeli oldugu icin hemen alayim diyorum. Sizce Rtx 2060 beklemeli miyim?
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Kloroform 4 ay
Donanımhaber tarafından yapılan test sonuçlarının ortalamalarının çözünürlüklere göre grafiğe geçirdim. Genel olarak bakıldığında FHD için RTX2060 ile 1070Ti'ye sadece % 3'lük bir fark atabilmiş. RTX 2070 ise RTX 2060'a sadece % 10 fark atabilmiş. 2K'da bile %11 fark var. 4K için fark RTX 2070 lehine % 26 olarak görünüyor ki GTX 1070 ti bile 4K'da % 9 fark atıyor RTX 2060'a. Ancak burada kullanılan RTX 2060'ın saat hızları fabrika çıkışı olarak arttırılmış geliyor. Ancak GTX 1080 Ti ve RTX 2080 tarafından RTX 2060 ve RTX 2070'e atılan farklar bütün çözünürlüklerde oldukça fazla. Testlerde optimizasyonu iyi grafik kalitesi yüksek oyunlar seçilmesi oldukça iyi olmuş. Ancak AMD kartların son sürücüler ile olan performans artışları da dikkate alınarak testlere koyulması iyi olurdu diye düşünüyorum. Zira millet karşılaştırma yaparken bir sene önceki testlere bakarak karşılaştırma yapıyor. Donanımhaber ekibine de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.
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al-ozaria 4 ay
Benim asıl merak ettiğim nokta aynı kartın dizüstü versiyonlardaki performansı.
Çünkü xx50 seriside oyun oynatır ancak xx60 serisi dizüstülerde üst seviye oyun performansı açısından ince kırmızı çizgi kartlarıdır. Temmenimiz tez çıkması ve uygun F/P ile gelmesi. Eğer onlarda masaüstü muadilleri gibi 1070'li dizüstüleri geçipte 6000 tl bandının altında dizüstülerde olursa hoş olur.
Video noktasında DH'nin kirpi üyelerinden biri olarak
bir problem göremedim, ben beğendim şahsen hem içerik hem üslup olarak. Yalnız gelen tepki noktasında sapla samanı karıştırmayın,
"Mesut Bey gömleğinizin üçüncü düğmesinin duruşunu beğenmedim"'i engellemek adına ( ki var böyle şahıslar )
"Mesut Bey incelediğiniz xxx ürünün test verileri güncellendi y şemasında gösterdiğiniz değerler hatalı"'nın önünü kesmeyin.
Haberler forumdan kalkarsa bu olur; ayrı platform gibi olur, her başlığa zaten yorum yazmıyoruz, şahsen DH forumundan yorum yazamayacağım videoyu da izlemem. Neden Erdi Bey'e bu kadar eleştiri gelmiyoruda irdelemek lazım. Son olarak dikta yönetimi gibi forum yönetilmez onuda söyliyeyim. Şu anki forum yönetimi, özgür ortam anlayışı ve adminlerinden gayet memnunum.
İyi yayınlar iyi çalışmalar.
Edit: imla
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huseyincarnege 4 ay
orta seviye kart olmuş 3000tl barajında nere gidiyoruz :S
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_Dominic_Toretto_ 4 ay
Vatan'da ön sipariş 3.300 TL
Zamanında 1.800'lere 1080 satıldığını düşününce...
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Aerosol 34 4 ay _Dominic_Toretto_
Fiyatlar gercekten de çok yüksek yani bu fiyatlardan çok satılacağını düşünmüyorum 1 - 2 ay içinde alınabilir fiyatlara inecektir orta seviye kart 3400 tl deniyor yazık ülkemize çok yazık diyecek bir şey bulamiyorum.
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