ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'dan uygun fiyatlı yeni RTX serisi ekran kartı Nvidia RTX 2060 test masamızda. ASUS'un özelleştirdiği ASUS Rog Strix RTX 2060, alınabilir fiyata Ray Tracing keyfi sunuyor.
ASUS'un özelleştirdiği RTX 2060, ASUS Rog Strix RTX 2060 test masamızda. Bakalım Ray Tracing aktif olunca nasıl bir performans sergiliyor.
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Merhaba,
Nesi yakışmıyor? Eğlenmemiz mi?
Yapmayın şunu bilgide, testte hata varsa konuşalım. Saatlerce uğraş içerik çıkar sonra bu yorumu oku. Ne oldu bu foruma?
Sevgiler,
Mesut Çevik