ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme

Nvidia'nın RTX teknolojisi taşıyan ekran kartları dizüstü bilgisayarlarda. ASUS'un RTX 2060 ekran kartı taşıyan Rog Strix Scar II ailesinden 17" ekranlı dizüstü modelini inceledik.

Nvidia'nın RTX ekran kartı modellerinin dizüstü versiyonlarını duyurması ardından bir çok üretici RTX ekran kartlı modellerini piyasaya sürdü. ASUS ROG Strix Scar II, tasarımı ve içerdiği RTX 2060 ekran kartıyla dikkat çeken bir ürün.