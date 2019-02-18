ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia'nın RTX teknolojisi taşıyan ekran kartları dizüstü bilgisayarlarda. ASUS'un RTX 2060 ekran kartı taşıyan Rog Strix Scar II ailesinden 17" ekranlı dizüstü modelini inceledik.
Nvidia'nın RTX ekran kartı modellerinin dizüstü versiyonlarını duyurması ardından bir çok üretici RTX ekran kartlı modellerini piyasaya sürdü. ASUS ROG Strix Scar II, tasarımı ve içerdiği RTX 2060 ekran kartıyla dikkat çeken bir ürün.
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Ben bu bilgisayarın RTX 2070 ekran kartlı modelini almak istiyorum ama malesef Türkiye'de bulamıyorum.
Asus'u aradım müşteri temsilcisi n11 ve gittigidiyor sitelerinde yoksa yoktur diye cevap veren bir temsilcisiyle konuştum, Asus'un sosyal medya hesaplarından defalarca mesaj attım ama cevap alamadım.
Şuan alienware area 51 m modelinin Türkiye'ye gelmesini bekliyorum.