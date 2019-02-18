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ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme

3 ay
7,1b
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia'nın RTX teknolojisi taşıyan ekran kartları dizüstü bilgisayarlarda. ASUS'un RTX 2060 ekran kartı taşıyan Rog Strix Scar II ailesinden 17" ekranlı dizüstü modelini inceledik.
Nvidia'nın RTX ekran kartı modellerinin dizüstü versiyonlarını duyurması ardından bir çok üretici RTX ekran kartlı modellerini piyasaya sürdü. ASUS ROG Strix Scar II, tasarımı ve içerdiği RTX 2060 ekran kartıyla dikkat çeken bir ürün. 

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stalker(1979) 3 ay en beğenilen
Pubg nin optimizasyonunun kötü olduğunu söylüyorlar. 2060 Pubg de en düşük ayarlarda 100 fps verecek kadar kötü bir kart değil. Bence Optimizasyonda problem olduğu için öyle . Pubg grafikleri en son çıkan kartları çok zorlayacak kadar süper değil bence.
Pubg nin optimizasyonunun kötü olduğunu söylüyorlar. 2060 Pubg de en düşük ayarlarda 100 fps verecek kadar kötü bir kart değil. Bence Optimizasyonda problem old...
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kangroo 1 ay
beyler dota 2 de herşey ultrada 200-230 arası fps veriyor.Zaten dota 2 maksimum 240 fps verebiliyormuş.
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gageracer 2 ay
Olay single Channel ram e sahip olunmasında. youtube da da yazmıştım. Şurdan izleyin ve bakın. Bu cihaz single channel fakat adamlar dual channel da test etmişler:
youtu.be/...
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FerdosParadise 3 ay
RT için GTX 2070 ve üstü olması lazım ,videodan anladığım.
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DH Misafiri 3 ay
fps'in bu kadar düsük olmasının en önemli nedeni darboğaz yıpıyor olması pubgde yüksek ayarlarda bile 60 fps verip %55- 60 civarı kullanılıyor ekran kartı %100 kullanılması gerkiyor normalde tam pergormans için bende anlamadım vallahi ama başka rtx 2060 videolarında böyle değil o sırada msi afterburner de bir hata olmuş olabilir.
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IceRulez 3 ay
pubg orta ayarda 90-100 fps alıyorum ben. en düşükte 110-150 fps altına inmiyor. i3 8100 var evga sc gtx 1060 var. bir yerde bir yanlışlık olmalı
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Kerim5100 3 ay
SCAR kasalarda hep menteşeden şikayet ediyorlar fiyatı her ne kadar düşük olsa da insan ister istemez korkuyor açıkçası yoksa bunun 15.6 inç 2070'li olanı parasına göre çiçek.
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AnadoluEfes 3 ay
Kameranın yeri çok kötü oyuncu laptoop'u diye oraya konulması saçma adam twitch'ten yayın yapmaya kalksa ne olacak ?
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Kerim5100 3 ay AnadoluEfes
Twitch yayını yapacak olan adam (ya da para kazanacak olan diyim), laptop üstündeki 720p kamerayı mı kullanır Allah aşkına :D
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qoqoCAN 3 ay
MSI GE73VR 7RF (1070) kullanıyorum. Şimdiye kadar bir sorun yaşamadım. Laptop alacaksam MSI'dan şaşmam.
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stalker(1979) 3 ay en beğenilen
Pubg nin optimizasyonunun kötü olduğunu söylüyorlar. 2060 Pubg de en düşük ayarlarda 100 fps verecek kadar kötü bir kart değil. Bence Optimizasyonda problem olduğu için öyle . Pubg grafikleri en son çıkan kartları çok zorlayacak kadar süper değil bence.
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AliveFoto 3 ay stalker(1979)
Kesinlikle katılıyorum size yakın zamanda çözerler diye düşünüyorum.
Ben bu bilgisayarın RTX 2070 ekran kartlı modelini almak istiyorum ama malesef Türkiye'de bulamıyorum.
Asus'u aradım müşteri temsilcisi n11 ve gittigidiyor sitelerinde yoksa yoktur diye cevap veren bir temsilcisiyle konuştum, Asus'un sosyal medya hesaplarından defalarca mesaj attım ama cevap alamadım.
Şuan alienware area 51 m modelinin Türkiye'ye gelmesini bekliyorum.
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