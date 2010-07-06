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Acer Aspire One D225 detaylandı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,1b
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4
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer Aspire One D225 detaylandı
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Ürün gamını yeni modellerle hızlı bir şekilde güncelleyen Acer, Aspire One D225 modelini duyurdu. Geçtiğimiz ay lanse edilen D260 modelini baz alan D225, 1.5GHz'de çalışan Aton N550 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor. Depolama için 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Aspire One D225, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde CyrstalBrite LED backlit ekrana sahip. Standart boyutlu klavyenin %93'ünü karşılayan tuş takımıyla donatılan Aspire One D225, ekran kartı olarak Atom N550 işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'siyle birlikte geliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan netbook, ihtiyaç duyduğu gücü 6 hücreli pil üzerinden sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Aspire One D225'in fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Acer Aspire One D225 detaylandı
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Acer Aspire One D225 detaylandı
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DH Misafiri 8 yıl
ben kesinlikle katılmıyorum..ben yeni aldım ve gerçekten çok beğeniyorum.. bir leptopun yaptığı bütün işleri yapabiliyo..tek şey dışında cd özelliği yok ama buda halledilmez bir sorun değil flash belleğe cd ye yapmak istediğini yapabilirsin bence. hem leptoplardan çok önemliği bir farkı var oda taşınabilir olması. ben istediğim heryere leptopu kullanabiliyorum.
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DH Misafiri 8 yıl
Bende bir tane var androidli ama androidini aktifleştiremedim. ?
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RockConn 9 yıl
Katılıyorum. Entegre grafik birimi ve Intel : ) tam bir facia...
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Batuist 9 yıl
hem işlemci kötü hem bellek kötü hemde ekran kartı.. AMD sistemlerde o kadar güzel donanımlar hazırlayan üreticiler neden atom sistemlerde herşeyi bu kadar düşük tutuyorlar.. belkide sebebi bu kadar düşük kapasiteli bir işlemciye diğer donanımların yüksek olması gereksizdir..
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