Acer Aspire One D225 detaylandı

Ürün gamını yeni modellerle hızlı bir şekilde güncelleyen Acer, Aspire One D225 modelini duyurdu. Geçtiğimiz ay lanse edilen D260 modelini baz alan D225, 1.5GHz'de çalışan Aton N550 işlemcisinden güç alıyor ve 1GB bellek kapasitesiyle geliyor. Depolama için 250GB kapasiteli sabit diskin kullanıldığı Aspire One D225, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde CyrstalBrite LED backlit ekrana sahip. Standart boyutlu klavyenin %93'ünü karşılayan tuş takımıyla donatılan Aspire One D225, ekran kartı olarak Atom N550 işlemcisine entegre olarak gelen GMA 3150 IGP'siyle birlikte geliyor.

Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth desteğine sahip olan netbook, ihtiyaç duyduğu gücü 6 hücreli pil üzerinden sağlıyor. Önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenen Aspire One D225'in fiyatı hakkındaysa henüz açıklanmış herhangi bir bilgi bulunmuyor.