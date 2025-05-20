Acer’ın yeni AI kulaklığı TransBuds anlık çeviri özelliğiyle dikkat çekiyor

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Acer, Computex 2025 fuarında dikkat çeken yeni bir ürünüyle sahneye çıktı. Yapay zekâ destekli kulaklık modeli olan AI TransBuds, anlık sesli çeviri yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu yeni kulaklıklar, çok dilli iletişimi kolaylaştırmak amacıyla geliştirildi ve özellikle uluslararası ortamlarda etkili bir çözüm sunmayı hedefliyor.

Kompakt ve hafif yapısıyla öne çıkan AI TransBuds, akıllı telefon ya da tablet gibi cihazlara özel bir alıcı aracılığıyla bağlanabiliyor. Bağlantı sağlandıktan sonra, yapay zekâ tabanlı sistem devreye giriyor ve gerçek zamanlı iki yönlü ses çevirisi yapabiliyor. Cihaz, konuşmaları tanıyıp anlamlandırarak anlık çeviri sunarken, kullanıcıların farklı diller arasında daha rahat iletişim kurmasına yardımcı oluyor.

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AI TransBuds yalnızca çeviri yapmakla kalmıyor, aynı zamanda görüşmeleri yazıya dökerek canlı altyazı ve metin transkripsiyonu özelliklerini de destekliyor. Böylece yapılan konuşmalar kayıt altına alınabiliyor ve daha sonra tekrar gözden geçirilebiliyor. Acer’ın verdiği bilgilere göre kulaklıklar şu anda Asya, Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika’da konuşulan 15 farklı dili destekliyor. Bu diller arasında Türkçe’nin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmamışken, desteklendiği bilinen diller ise İngilizce, Hintçe, Çince, Japonca, Korece, Fransızca, Almanca, İspanyolca ve Rusça.

Ancak cihazın fiyatı ve satış tarihi henüz açıklanmış değil. Şirketin bu yeni ürünü, farklı coğrafyalarda iletişim kurmak isteyen kullanıcılar için pratik bir çözüm olarak görülüyor. AI TransBuds, dil engelini ortadan kaldırmaya yönelik teknolojik bir adım olarak dikkat çekiyor.

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