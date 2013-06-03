Acer, Aspire serisi ultrabook'larını yeniledi: 1080p IPS ekran ve Haswell işlemciler geldi

Geçtiğimiz yıl Computex Fuarı’nda yeni nesil Aspire S7 ultrabook modelini tanıtan Acer, yarın başlayacak Computex 2013’te ise donanım bazında hemen her detayı yenilenen Aspire S7 modeliyle karşımızaçıkacak. Orijinal modelden farklı olarak yeni versiyonda 11-inç ekran boyutu ile devam etmeyecek olan Acer, sadece 13-inç boyutunda ve Full HD ekran çözünürlüğüne IPS ekrana sahip model ile yoluna devam edecek. Tasarım olarak şu an ülkemizde de satılmakta olan Aspire S7 ile aynı endüstriyel çizgilere sahip olan yei model, Gorilla Glass ile güçlendirilen ve aynın zamanda taşınabilirlik adına hafifletme çalışmaları yapılan kasa ile geliyor.

Yeni nesil Acer Aspire S7’nin dikkat çekici yanlarından bir diğeri ise Haswell mimarisine sahip 4. Nesil Core işlemcilerden güç alması. Bu noktada Acer, Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi, Ultrabook’lara özel ne kadar Haswell işlemci seçeneği var ise hepsini sunacak. Intel’in işlemciye entegre grafik biriminde yaptığı güncellemeye bağlı olarak 3D performansı da geliştirilen ultrabook, orijinal modelden farklı olarak 35 Watt/saat yerine 47 Watt/saat kapasiteli pil ile gelecek. Yeni işlemciler ve artan pil kapasitesiyle birlikte Aspire S7’nin en az 7 saat pil ömrü sunacağı ifade ediliyor. Sadece yeni Aspire S7 ile yetinmeyen Acer, Aspire S3’ü de baştan aşağı yeniledi.

Genel görünüm olarak Aspire S7 ile büyük oranda benzeşen yeni Aspire S3, farklı olarak Gorilla Glass teknolojisine sahip değil. 1.67 Kg ağırlığında olan sistem, 1080p çözünürlüğünde IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda dokunmatik olarak kontrol edilebilen bilgisayara, Haswell tabanlı işlemci, Nvidia GeForce GT 735M ekran kartı ve 1TB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Dileyen kullanıcıların SSD seçeneği ile sahip olabileceği Aspire S3, Avrupa’da 1000 Avro civarı bir başlangıç fiyatı ile sunulacak ve fiyatlar tercih edilecek konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.