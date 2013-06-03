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Acer, Aspire serisi ultrabook'larını yeniledi: 1080p IPS ekran ve Haswell işlemciler geldi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer, Aspire serisi ultrabook'larını yeniledi: 1080p IPS ekran ve Haswell işlemciler geldi
Geçtiğimiz yıl Computex Fuarı’nda yeni nesil Aspire S7 ultrabook modelini tanıtan Acer, yarın başlayacak Computex 2013’te ise donanım bazında hemen her detayı yenilenen Aspire S7 modeliyle karşımızaçıkacak. Orijinal modelden farklı olarak yeni versiyonda 11-inç ekran boyutu ile devam etmeyecek olan Acer, sadece 13-inç boyutunda ve Full HD ekran çözünürlüğüne IPS ekrana sahip model ile yoluna devam edecek. Tasarım olarak şu an ülkemizde de satılmakta olan Aspire S7 ile aynı endüstriyel çizgilere sahip olan yei model, Gorilla Glass ile güçlendirilen ve aynın zamanda taşınabilirlik adına hafifletme çalışmaları yapılan kasa ile geliyor. 
Yeni nesil Acer Aspire S7’nin dikkat çekici yanlarından bir diğeri ise Haswell mimarisine sahip 4. Nesil Core işlemcilerden güç alması. Bu noktada Acer, Core i3, Core i5 ve Core i7 serisi, Ultrabook’lara özel ne kadar Haswell işlemci seçeneği var ise hepsini sunacak. Intel’in işlemciye entegre grafik biriminde yaptığı güncellemeye bağlı olarak 3D performansı da geliştirilen ultrabook, orijinal modelden farklı olarak 35 Watt/saat yerine 47 Watt/saat kapasiteli pil ile gelecek. Yeni işlemciler ve artan pil kapasitesiyle birlikte Aspire S7’nin en az 7 saat pil ömrü sunacağı ifade ediliyor. Sadece yeni Aspire S7 ile yetinmeyen Acer, Aspire S3’ü de baştan aşağı yeniledi.
Genel görünüm olarak Aspire S7 ile büyük oranda benzeşen yeni Aspire S3, farklı olarak Gorilla Glass teknolojisine sahip değil. 1.67 Kg ağırlığında olan sistem, 1080p çözünürlüğünde IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda dokunmatik olarak kontrol edilebilen bilgisayara, Haswell tabanlı işlemci, Nvidia GeForce GT 735M ekran kartı ve 1TB depolama kapasitesi eşlik ediyor. Dileyen kullanıcıların SSD seçeneği ile sahip olabileceği Aspire S3, Avrupa’da 1000 Avro civarı bir başlangıç fiyatı ile sunulacak ve fiyatlar tercih edilecek konfigürasyona göre değişiklik gösterecek.

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Toshiromifune53 6 yıl
haswell işlemcilerin pil ömrünü ve grafik performansını iki katına çıkardığı söyleniyor. Çok güzel olur ultrabook kullanıcıları. Zaten haswell işlemciler masaüstünde hiç bir yenilik getirmiyor neredeyse. diziüstü bilgisayarlar için tasarlanmış bildiğin.
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Cengaver53 6 yıl
Hemşerim haswell işlemciler genel itibariyle performans için ciddi yenilik getirmese de güç tasarrufu açısından güzel yenilikler getiriyor,bu masaüstü veya leptop fark etmez. Isınmayı,güç sarfiyatını düşüreceğinden azaltacaktır bu da her türlü bilgisayar için avantajdır.
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g.k. 6 yıl
Retina veya benzeri birşey kullanılmadığı sürece, 13" ekranda 1080p nin faydasından çok zararı var. Yazılar iyice küçülüyor.
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Sajuuk 6 yıl g.k.
Kızıltan
Retina veya benzeri birşey kullanılmadığı sürece, 13" ekranda 1080p nin faydasından çok zararı var. Yazılar iyice küçülüyor.

Ne retinası ya adamlar ppi a retina diyor sen ne diyorsun ....

Korkma ClearType var
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HumbiGumbi 6 yıl
çok şık duruyor da bakalım haswellin ultrabookta grafik performansı nasıl olacak.13 inch boyutta 720p oyun oynatsın 25-30 fps civarında tadından yenmez . bide anlamadığım nokta şu gt735m ekran kartlı olanın mı ağırlığı 1,67 yoksa diğerinin mi yada hepsinde gt735m mi var
?
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Recharged 6 yıl
Biraz MacBook'u andırıyor tasarımı ancak güzel.Gayet sade ve ince.
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mykt 6 yıl Recharged
Eagle Claw
Biraz MacBook'u andırıyor tasarımı ancak güzel.Gayet sade ve ince.

Bu da mı macbook hakim bey !
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Batuist 6 yıl
kesinlikle çok şık olmuş.. ileriki dönemlerde notebookların yerini alacak cihazlare bunlar.. Öyle eskisi gibi koca koca ağır ve hantal laptoplar yerine artık sadece bunlardan olacak. hem estetik görünüş hemde özellik açısından çok iyi bir iş çıkarmış. ips ekran ve 1080p çözünürlük çok güzel olmuş. artırılan pil kapasitesi daha yeni nesil bir işlemci ile eski koca hantal laptoplardan bile daha uzun süre kullanım vaad etmesi zaten geleceğin notebookları olması için yeterli sebepler.. benim çok hoşuma gitti tasarım estetik özellik çok güzel olmuş.. tek eksik yanı fiyatı azıcık pahalı..
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Donanım, Computex 2013 ve
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