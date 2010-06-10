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Acer çift işletim sistemli Aspire One D260 modelini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını hızlı bir şekilde güncelleyen Acer, netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Tayvan merkezli firma, yaptığı resmi açıklamayla çift işletim sistemli yeni netbook modeli Aspire One D260'ı duyurdu. Hem Windows 7 hem de Google Android sistemlerini üzerinde barındıran netbook, bu sayede kullanıcılara diledikleri işletim sistemini seçme şansı tanıyabiliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 10.1-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip olan netbook, Intel'in her ikisi de 1.6GHz'de çalışan Atom N450 veya Atom N455 (farklı olarak DDR3 bellek desteği sunuyor) işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan ve 1GB sistem belleği ile gelen netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 tümleşik grafik çipini kullanıyor. Tuş takımı, standart bir klavyenin %93'ünü karşılayabilen Acer Aspire One D260, 802.11n WiFi, opsiyonel seçenek olarak Bluetooth 3.0 ve 6 hücreli pil gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satış noktalarındaki yerini alması beklenen Acer Aspire One D260'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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artenis 9 yıl
Bunun bir anlamı yok, son kullanıcı zaten bunu yapıyor, ayrıcada lınux varken androıde gerek yok...
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almila1299 9 yıl
evet anodrid ve Win 7'yi bir arada ilk Acer sunuyor hemde dünyada. başak varmıydı ben göremedim.
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donanımcı123 9 yıl

snnsmrts

evet anodrid ve Win 7'yi bir arada ilk Acer sunuyor hemde dünyada. başak varmıydı ben göremedim.


Firmalardan bahsetmiyorum tabiki, bunu bilgisayardan hiç anlamayan biri bile 5 dakika araştırarak yapabilir. Yani bu basit uygulamayı bir ticari avantaj olarak kullanmak zaten ancak acer firmasından beklenir.
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koxp94 9 yıl

snnsmrts

evet anodrid ve Win 7'yi bir arada ilk Acer sunuyor hemde dünyada. başak varmıydı ben göremedim.

adam doğru söylemiş, başak ben de göremedim
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KANUNI61 9 yıl
yaw başlığı cift işlemci okudum iyimi dedim ne oluyoruz birde :)
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donanımcı123 9 yıl
Marifet mi bu yani? Duyanda tek bilgisayarda iki işletim sistemini ilk kez acer denemiş sanacak
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