Acer çift işletim sistemli Aspire One D260 modelini duyurdu

Arka arkaya duyurduğu modellerle ürün gamını hızlı bir şekilde güncelleyen Acer, netbook modellerine bir yenisini daha ekliyor. Tayvan merkezli firma, yaptığı resmi açıklamayla çift işletim sistemli yeni netbook modeli Aspire One D260'ı duyurdu. Hem Windows 7 hem de Google Android sistemlerini üzerinde barındıran netbook, bu sayede kullanıcılara diledikleri işletim sistemini seçme şansı tanıyabiliyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen, 10.1-inç boyutunda LED backlit ekrana sahip olan netbook, Intel'in her ikisi de 1.6GHz'de çalışan Atom N450 veya Atom N455 (farklı olarak DDR3 bellek desteği sunuyor) işlemcileriyle konfigüre edilebiliyor.

Depolama için 250GB kapasiteli sabit disk kullanan ve 1GB sistem belleği ile gelen netbook, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA 3150 tümleşik grafik çipini kullanıyor. Tuş takımı, standart bir klavyenin %93'ünü karşılayabilen Acer Aspire One D260, 802.11n WiFi, opsiyonel seçenek olarak Bluetooth 3.0 ve 6 hücreli pil gibi özellikleri de bünyesinde barındırıyor. Önümüzdeki günlerde satış noktalarındaki yerini alması beklenen Acer Aspire One D260'ın tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.