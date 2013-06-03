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Acer'dan 5.7-inç büyüklüğünde akıllı telefon: Liquid S1

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer'dan 5.7-inç büyüklüğünde akıllı telefon: Liquid S1

Tayvan merkezli lider bilgisayar üreticilerinden Acer, Computex Fuarı’nın başlamasına sadece bir gün kala yeni nesil cihazlarının üzerindeki örtüyü kaldırdı. Akıllı telefon pazarında uzunca bir süredir var olmasına rağmen piyasaya yeni model sürme noktasında çok fazla aktif olmayan Acer, Liquid S1 modeliyle yönünü düşük maliyetli orta-üst seviye akıllı telefon modellerine çevirmiş gibi görünüyor. 
5.7-inç büyüklüğünde ve 720p çözünürlüğünde ekrana sahip olan Acer Liquid S1, ekran boyutu itibariyle en büyük akıllı telefon modellerinden bir tanesi olacak. Çift SIM kart desteği de bulunan telefon, MediaTek firması tarafından geliştirilen 1.5GHz hzındaki dört çekirdekli işlemciden güç alacak ve 1GB RAM ile gelecek. Liquid S1’in önemli yanlarından bir diğeri ise neredeyse düz Android işletim sistemiyle geliyor olması. Çift parmakla ayarlar menüsünü kaydırma gibi fonksiyonelliğe yönelik bazı özelleştirmeler var ancak Sense ya da TouchWIZ gibi geniş kapsamlı değil.
TFT ekran ile donatılan Acer Liquid S1, 8GB depolama kapasitesi ile gelecek ancak microSD kart desteği ile daha yüksek depolama kapasitelerine çıkılabilecek. Ağırlığı 195 gram olan yani Galaxy Note II ile kıyaslandığında 15gram daha ağır gelen telefona çift kamera eşlik ediyor. 2400mAh kapasiteli pilden güç alan Liquid S1’in, siyah ve beyaz renk seçenekleri ile 3. Çeyrekte 430$ etiket fiyatı ile Avrupa’ya sunulması beklenirken, Türkiye’ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.


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ycanatilgan 6 yıl
Normal telefonu hallettiler de bunlar kaldi
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FFadeleSS 6 yıl
türkiyeye gelmez bileee
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3DMystic 6 yıl
fiyat bence uçuk diğer çin menşeli telefonlar özellikleri hemen hemen aynı ve daha üstün olmasına karşın 200-250 dolar seviyesinde
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balistik81 6 yıl
huawei ascend mate nin eline su dökemez bu...
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baysan240 6 yıl
gel gel acer sende çök, kalkan telefonlardan sonra yeni bir atılım yapacağız !

yeni planımızı açıklıyorum UÇAN TELEFON !!!

kullanım şekli aynı halı versiyonu gibi olacak

kullanım şeklini önce yazdım sonra tekrar sildim


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