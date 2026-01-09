Giriş
    Acer'dan yapay zekalı mini canavar: 128GB RAM, AMD Ryzen AI Max+ 395 ve fazlası

    Acer Veriton RA100 mini PC, CES 2026'da tanıtıldı. AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciye sahip olan bu model, güçlü Radeon 8060S iGPU içeriyor ve 128 GB RAM ile geliyor.

    Acer Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu Tam Boyutta Gör
    Acer, Las Vegas'taki CES 2026 fuarında işletmeler için yeni Veriton masaüstü bilgisayar serisini duyurdu. Seri, hepsi bir arada bilgisayarlar, kule tipi masaüstü bilgisayar ve kompakt, yapay zeka odaklı mini iş istasyonunu içeriyor. Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu (VRA100), AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemciyi taşıyan Copilot+ PC. Acer, bu ürünü profesyonel kullanıcılar, içerik üreticiler ve hafif oyun oynayanlar için konumlandırıyor ve Windows 11 üzerinde yerel yapay zeka iş yüklerine odaklanıyor.

    Acer Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu

    Acer yapay zekalı mini PC Veriton RA100 Tam Boyutta Gör
    Acer Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu, Strix Halo serisinin en üst düzey APU'larından biri olan Ryzen AI Max+ 395 ile geliyor. Bu işlemci, 16 Zen 5 çekirdeği ve 50 TOPS'a kadar yapay zeka performansı sunabilen bir NPU içeriyor. APU ayrıca, AMD'nin mevcut en üst düzey grafik kartlarından biri olan Radeon 8060S'i içeriyor. Kullanıcıların güç, soğutma ve gürültü seviyelerini iş akışı ihtiyaçlarına göre ayarlamaları için sessiz, dengeli ve performans modu sunuluyor.

    Acer, APU'nun dört kanallı çalışan 128 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilebileceğini ve sistemin 120 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini işleyebileceğini söylüyor. Mini PC, 4 TB'a kadar depolama desteği sunuyor. Bağlantı noktalarına baktığımızda, 2 adet USB4 40 Gbps, 3 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 2 adet USB 2.0 Tip-A, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort ve LAN girişi karşımıza çıkıyor. Kablosuz bağlantı olarak, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4’ü destekliyor.

    Acer Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu, bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Fiyat bilgisi paylaşılmadı.

