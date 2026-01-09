Acer'dan yapay zekalı mini canavar: 128GB RAM, AMD Ryzen AI Max+ 395 ve fazlası

Acer, APU'nun dört kanallı çalışan 128 GB LPDDR5X RAM ile eşleştirilebileceğini ve sistemin 120 milyar parametreye kadar yapay zeka modellerini işleyebileceğini söylüyor. Mini PC, 4 TB'a kadar depolama desteği sunuyor. Bağlantı noktalarına baktığımızda, 2 adet USB4 40 Gbps, 3 adet USB 3.2 Gen 2 Tip-A, 2 adet USB 2.0 Tip-A, 1 adet HDMI 2.1, 1 adet DisplayPort ve LAN girişi karşımıza çıkıyor. Kablosuz bağlantı olarak, WiFi 7 ve Bluetooth 5.4’ü destekliyor.
Acer Veriton RA100 AI Mini İş İstasyonu, bu yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Fiyat bilgisi paylaşılmadı.