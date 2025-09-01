Giriş
    Acer, 6 portlu ve microSD kart okuyuculu Google TV box ürününü tanıttı

    Acer, yeni set top box ürününü tanıttı. Acer 4K UHD Google TV box, diğerlerinden farklı olarak kullanıcının ihtiyacı olacak tüm portları sunuyor.                

    Acer Google TV Box Tam Boyutta Gör
    Acer Google TV Box, sunduğu geniş bağlantı noktası çeşitliliğiyle öne çıkıyor. HDMI (bu şaşırtıcı değil), USB-C, USB-A, Ethernet bağlantı noktası ve microSD kart yuvası bulunuyor. Ses için, S/PDIF optik ses bağlantı noktası mevcut. Ayrıca, cihazın ayrı bir güç girişi olduğunu, USB-C bağlantı noktasını başka kullanım için boşta kaldığını belirtmekte fayda var.

    Acer Google TV Box özellikleri

    Teknik özelliklere gelince, Acer 4K UHD Google TV Box, Amlogic S905X5 işlemci (dört çekirdekli Cortex-A510 CPU, Mali-G310 GPU), 4 TOPS TPU, çözünürlük yükseltme ve Wi-Fi 6 bağlantısıyla geliyor. Ancak RAM konusunda bazı çelişkili bilgiler var; Acer’ın basın bülteninde 3 GB RAM belirtilirken, ön sipariş sayfasında 2 GB RAM belirtiliyor.

    TV box, standart TV kumandasıyla geliyor; YouTube, YouTube Music, Netflix ve Amazon Prime Video için kısayol düğmelerinin yanı sıra büyük bir "Canlı TV" düğmesi var.

    Acer Google TV Box fiyatı

    Acer Google TV Box, 80 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

    Kaynakça https://za-offers.acer.com/pre-orders-google-tv/ https://www.androidauthority.com/acer-google-tv-box-3592742/
