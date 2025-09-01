Acer, 6 portlu ve microSD kart okuyuculu Google TV box ürününü tanıttı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Acer Google TV Box, sunduğu geniş bağlantı noktası çeşitliliğiyle öne çıkıyor. HDMI (bu şaşırtıcı değil), USB-C, USB-A, Ethernet bağlantı noktası ve microSD kart yuvası bulunuyor. Ses için, S/PDIF optik ses bağlantı noktası mevcut. Ayrıca, cihazın ayrı bir güç girişi olduğunu, USB-C bağlantı noktasını başka kullanım için boşta kaldığını belirtmekte fayda var.

Acer Google TV Box özellikleri

Teknik özelliklere gelince, Acer 4K UHD Google TV Box, Amlogic S905X5 işlemci (dört çekirdekli Cortex-A510 CPU, Mali-G310 GPU), 4 TOPS TPU, çözünürlük yükseltme ve Wi-Fi 6 bağlantısıyla geliyor. Ancak RAM konusunda bazı çelişkili bilgiler var; Acer’ın basın bülteninde 3 GB RAM belirtilirken, ön sipariş sayfasında 2 GB RAM belirtiliyor.

TV box, standart TV kumandasıyla geliyor; YouTube, YouTube Music, Netflix ve Amazon Prime Video için kısayol düğmelerinin yanı sıra büyük bir "Canlı TV" düğmesi var.

Acer Google TV Box fiyatı

Acer Google TV Box, 80 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.

