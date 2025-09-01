Acer, 6 portlu ve microSD kart okuyuculu Google TV box ürününü tanıttı

Acer Google TV Box özellikleri
Teknik özelliklere gelince, Acer 4K UHD Google TV Box, Amlogic S905X5 işlemci (dört çekirdekli Cortex-A510 CPU, Mali-G310 GPU), 4 TOPS TPU, çözünürlük yükseltme ve Wi-Fi 6 bağlantısıyla geliyor. Ancak RAM konusunda bazı çelişkili bilgiler var; Acer’ın basın bülteninde 3 GB RAM belirtilirken, ön sipariş sayfasında 2 GB RAM belirtiliyor.
TV box, standart TV kumandasıyla geliyor; YouTube, YouTube Music, Netflix ve Amazon Prime Video için kısayol düğmelerinin yanı sıra büyük bir "Canlı TV" düğmesi var.
Acer Google TV Box fiyatı
Acer Google TV Box, 80 dolar fiyat etiketiyle ön siparişe açıldı.Kaynakça https://za-offers.acer.com/pre-orders-google-tv/ https://www.androidauthority.com/acer-google-tv-box-3592742/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.