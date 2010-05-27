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Acer'ın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı fiziksel tuş takımına sahip

8 yıl
13,9b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bağımsız araştırma kuruluşlarına göre netbook segmentinde pazarın en büyük oyuncusu olan Acer, aynı başarıyı son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan tablet bilgisayar segmentinde de gerçekleştirmek istiyor. Yılın ikinci yarısında Google'ın Chrome OS işletim sistemini kullanan ilk netbook modelini satışara sunarak bu konuda bir ilki gerçekleştirmek isteyen Tayvan merkezli firma, Computex 2010 öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla son çeyrekte pazara sunmayı planladığı yeni tabletini basına tanıttı.

Acer tepe yöneticisi [CEO] Gianfranco Lanci tarafından gösterilen 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, aynı segmentte yer alan diğer pek çok modelden farklı olarak QWERT tuş takımına da sahip. Metalik kasası ile şık bir görünüme sahip olan ve tasarım özellikleriyle elektronik kitap okuyucularına da benzeyen tablet bilgisayar, işletim sistemi olarak henüz açıklanmayan bir Android sürümünü kullanıyor. ARM tabanlı bir işlemci kullanan ancak platform pazarında hangi çözümü baz aldığı da (Qualcomm, Samsung veya Nvidia?) henüz açıklanmayan tablette, mevcut satış kanallarına ek olarak mobil taşıyıcılar üzerinde dağıtılacağı da belirtiliyor.


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Batuist 8 yıl
tablet PClerin yaygınlaşması sevindirici.. bu daha kolay erişilebilir kılacak bu teknolojiyi..
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Denubis 8 yıl
yalnız ARM işlemciler tabletleri domine etmeye başladı ki bu rekabet açısından çok güzel.
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thorismund 8 yıl
Tabletler çıktıkça daha bir hevesleniyor insan almak için keza bir çok model var piyasada, qwerty klavye nasıl duruyor acaba detaylı resimleri ve kullanımını görmek lazım...
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