Acer'ın 7-inç boyutundaki tablet bilgisayarı fiziksel tuş takımına sahip

Bağımsız araştırma kuruluşlarına göre netbook segmentinde pazarın en büyük oyuncusu olan Acer, aynı başarıyı son dönemin en popüler cihazları arasında yer alan tablet bilgisayar segmentinde de gerçekleştirmek istiyor. Yılın ikinci yarısında Google'ın Chrome OS işletim sistemini kullanan ilk netbook modelini satışara sunarak bu konuda bir ilki gerçekleştirmek isteyen Tayvan merkezli firma, Computex 2010 öncesinde düzenlediği basın toplantısıyla son çeyrekte pazara sunmayı planladığı yeni tabletini basına tanıttı.

Acer tepe yöneticisi [CEO] Gianfranco Lanci tarafından gösterilen 7-inç boyutundaki tablet bilgisayar, aynı segmentte yer alan diğer pek çok modelden farklı olarak QWERT tuş takımına da sahip. Metalik kasası ile şık bir görünüme sahip olan ve tasarım özellikleriyle elektronik kitap okuyucularına da benzeyen tablet bilgisayar, işletim sistemi olarak henüz açıklanmayan bir Android sürümünü kullanıyor. ARM tabanlı bir işlemci kullanan ancak platform pazarında hangi çözümü baz aldığı da (Qualcomm, Samsung veya Nvidia?) henüz açıklanmayan tablette, mevcut satış kanallarına ek olarak mobil taşıyıcılar üzerinde dağıtılacağı da belirtiliyor.