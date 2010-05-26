Acer'ın AMD tabanlı yeni netbook modeli Aspire One 721, fiyat listelerinde

Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın ilk çeyrek değerlendirmesine göre dizüstü bilgisayar üretiminde sektörün en büyük oyuncusu olan Acer'ın, AMD'nin Fransa'daki Vision etkinliğinde yakından tanıma ve kullanma fırsatı yakaladığımız Aspire One 721 model isimli yeni netbook modeli, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Acer ve AMD tarafından HD netbook olarak tanımlanan ultra-taşınabilir bilgisayar, 1-inç'in altındaki kalınlığı ve 1.4 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile kullanıcılarına ultra-taşınabilir deneyim yaşatmayı vaad ediyor. AMD'nin 1.7GHz'de çalışan tek çekirdekli Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan ve 2GB bellek ile gelen netbook, ekran kartı olarak yine bir AMD çözümü olan ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimini kullanıyor ve bu sayede yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Depolama sürücüsü olarak 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan ve diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen Aspire One 721, 6 hücreli pil ile 5.5 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Windows 7 Premium işletim sistemiyle gelen Acer Aspire One 721, Amazon.com'da 429.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.