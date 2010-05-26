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Acer'ın AMD tabanlı yeni netbook modeli Aspire One 721, fiyat listelerinde

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,3b
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Piyasa araştırmaları yapan bağımsız araştırma kuruluşlarından Gartner'ın ilk çeyrek değerlendirmesine göre dizüstü bilgisayar üretiminde sektörün en büyük oyuncusu olan Acer'ın, AMD'nin Fransa'daki Vision etkinliğinde yakından tanıma ve kullanma fırsatı yakaladığımız Aspire One 721 model isimli yeni netbook modeli, fiyat listelerindeki yerini almaya başladı. Acer ve AMD tarafından HD netbook olarak tanımlanan ultra-taşınabilir bilgisayar, 1-inç'in altındaki kalınlığı ve 1.4 Kg olarak açıklanan ağırlığı ile kullanıcılarına ultra-taşınabilir deneyim yaşatmayı vaad ediyor. AMD'nin 1.7GHz'de çalışan tek çekirdekli Athlon II Neo K125 işlemcisinden güç alan ve 2GB bellek ile gelen netbook, ekran kartı olarak yine bir AMD çözümü olan ATi Radeon HD 4225 entegre grafik birimini kullanıyor ve bu sayede yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği de sunuyor.

Depolama sürücüsü olarak 250GB kapasiteli sabit disk ile donatılan ve diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde entegre internet kamerası, 802.11n WiFi, çoklu dokunmatik touchpad ve HDMI çıkışı gibi detaylara yer verilen Aspire One 721, 6 hücreli pil ile 5.5 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Windows 7 Premium işletim sistemiyle gelen Acer Aspire One 721, Amazon.com'da 429.99$ seviyesinden ön-sipariş listelerine girmiş durumda.


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abdulmusavvir 9 yıl
VIA işlemcili netbook bulabilsek kimse bunun yüzüne bakmaz, kullanıma göre performansda dehşet üstünlüğü var. Epey zamandır VIA netbook gelmedi.
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akcelik 9 yıl
servisi berbat rezalet bir marka ACER uzak durun...
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Batuist 9 yıl
ekran çözünürlüğü belirtilmemiş ama yinede netbooklar içerisinde adam gibi donanıma sahip az sayıdaki netbooktan biri olacak...
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Enforcer 9 yıl
I LOVE YOU ACER RESPECT ACER ONE
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VenomS 9 yıl
bence tek çekirdek artık çekiçi gelmiyor performans anlamında atom 1.66'dan performanslı olabilir ama genede çift çekirdekli bir model için 5,5 saat iyi bir sonuç derdim ekstra özellik olarak daha kalın ve güçlü pil seçeneği gelse benim için alınabilir bir seçenek olurdu.
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KANUNI61 9 yıl
fiyatı ve kullanım süresi iyi geldibana ama marka olarak pek sevdiğim söylenemez
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