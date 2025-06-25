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    Samsung, yeni akıllı monitörlerini Türkiye'de ön siparişe açtı

    Samsung, yeni akıllı monitörlerini Türkiye'de ön siparişe açtı. Smart Monitor M9 (M90SF) modeli, şirketin QD-OLED teknolojisi ve gelişmiş yapay zeka özellikleriyle gelen ilk akıllı monitörü.

    Smart akıllı monitör M9 & M7 Türkiye ön sipariş satışta Tam Boyutta Gör
    Samsung Türkiye, yeni akıllı monitörleri Smart Monitor M9 (M90SF) ve Smart Monitor M7 (M70F) modelini ön siparişe açtı. M9 Smart Monitörü tercih edenlere Galaxy A16 5G, M7 Smart Monitörü alanlara Galaxy Buds3 hediye ediliyor. 32 inç M9 Smart Monitör fiyatı henüz açıklanmazken, 32 inç M7 Smart Monitörün fiyatı 10.499 TL olarak belirlenmiş.

    M9 Smart Monitör neler sunuyor?

    Smart Monitor M9 Tam Boyutta Gör
    Smart Monitor M9, QD-OLED teknolojisini ilk kez Samsung akıllı monitör serisine getiriyor. 32 inç 4K QD-OLED paneli, derin kontrast ve canlı renkler sunarak üretkenlik, yayın ve oyun alanlarında daha sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Samsung OLED Safeguard+, yanma riskini azaltmak için tasarlanmış tescilli soğutma sistemiyle ekran bütünlüğünün zaman içinde korunmasına yardımcı oluyor. M9 ayrıca yansımaları en aza indirmek ve parlak ışık koşullarında bile tutarlı görünürlük ve konfor sağlamak için parlamayı önleyici ekrana sahip.

    M9 Smart Monitör, içerik ve çevreye göre gerçek zamanlı olarak görüntü ve ses kalitesini artırmak için birlikte çalışan AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro ve Active Voice Amplifier (AVA) Pro ile destekleniyor. Kullanıcı ister film izliyor ister oyun oynuyor olsun monitör, içeriğe göre optimize edilmiş performans sunmak için otomatik olarak uyum sağlıyor.

    M9 ayrıca, bağlı konsol veya PC olmadan bulut tabanlı oyun oynamayı sağlayan popüler yayın uygulamaları Samsung TV Plus ve Samsung Gaming Hub'a erişim sağlayan akıllı eğlence merkezi olarak da hizmet veriyor. 165 Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ile M9, yüksek performanslı kullanım için ideal. Monitör, birinci sınıf estetiği işlevsel formla harmanlayan ince metal tasarıma sahip.

    Smart Monitor M9, Pantone Onaylı sertifikalı. Bu sertifika, kullanıcılara monitörün zorlu test standartlarını geçtiğini ve Pantone'nin kütüphanesinden 2100'den fazla rengi, 110’dan fazla SkinTone tonunu kopyalayabildiğini garanti ediyor.

    Smart Monitor M9 (M90SF) özellikleri

    M9 Smart Monitör teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran boyutu: 32 inç
    • Çözünürlük: 4K UHD (3840 x 2160)
    • Yükseltme: Yapay zeka ile 4K Görüntü Ölçekleme Pro
    • Panel tipi: QD-OLED
    • Yenileme hızı: 165Hz
    • Smart TV uygulaması: Var
    • SmartThings: Var
    • Kamera: 4K dahili kamera
    • Stant: Yükseliği ayarlama, döndürme, eğme
    • Bağlanabilirlik: USB-C, USB-A (2DN), DP, HDMI
    • Yazılım: One UI Tizen

    M7 Smart Monitör neler sunuyor?

    Smart Monitor M7 Tam Boyutta Gör
    Yeni Smart Monitor M8 ve Smart Monitor M7, Samsung'un akıllı monitör deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırarak canlı görüntü kalitesi ve yerleşik yapay zeka özellikleri sunan 32 inç 4K UHD ekran sunuyor. Samsung'un gelişmiş VA panel teknolojisiyle donatılan her iki model de keskin detaylar ve zengin kontrast sunuyor.

    Her iki monitör de Click to Search gibi YZ destekli araçları destekliyor. Bu özellikler kullanıcıların içerikleri keşfetmesine, bilgi almasına ve monitörleriyle daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olurken, Tizen OS Home önerileri kişiselleştiriyor ve sık kullanılan hizmetlere ve girişlere erişimi kolaylaştırıyor.

    Esneklik için tasarlanan üç model de SmartThings ile entegre oluyor, Samsung cihazları arasında Çoklu Kontrol'ü destekliyor ve yan yana çalışma veya eğlence için Çoklu Görünüm sunuyor. Microsoft 365 kullanıcıları, PC olmadan doğrudan monitörden belgeler oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor.

    Smart Monitor M7 (M70F) özellikleri

    M7 Smart Monitör teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran boyutu: 32 inç, 43 inç
    • Çözünürlük: 4K UHD (3840 x 2160)
    • Panel tipi: VA
    • Yenileme hızı: 60Hz
    • Smart TV uygulaması: Var
    • SmartThings: Var
    • Kamera: Yok
    • Stant: Eğme
    • Bağlanabilirlik: USB-C, USB-A (3DN), HDMI (2)
    • Yazılım: One UI Tizen
    Kaynakça https://www.samsung.com/tr/monitors/smart-monitor/ https://news.samsung.com/global/samsung-releases-smart-monitor-m9-with-ai-powered-qd-oled-display
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