Samsung, yeni akıllı monitörlerini Türkiye'de ön siparişe açtı

Tam Boyutta Gör Samsung Türkiye, yeni akıllı monitörleri Smart Monitor M9 (M90SF) ve Smart Monitor M7 (M70F) modelini ön siparişe açtı. M9 Smart Monitörü tercih edenlere Galaxy A16 5G, M7 Smart Monitörü alanlara Galaxy Buds3 hediye ediliyor. 32 inç M9 Smart Monitör fiyatı henüz açıklanmazken, 32 inç M7 Smart Monitörün fiyatı 10.499 TL olarak belirlenmiş.

Monitör Tavsiyeleri 1 hf. önce eklendi

M9 Smart Monitör neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Smart Monitor M9, QD-OLED teknolojisini ilk kez Samsung akıllı monitör serisine getiriyor. 32 inç 4K QD-OLED paneli, derin kontrast ve canlı renkler sunarak üretkenlik, yayın ve oyun alanlarında daha sürükleyici bir görsel deneyim sunuyor. Samsung OLED Safeguard+, yanma riskini azaltmak için tasarlanmış tescilli soğutma sistemiyle ekran bütünlüğünün zaman içinde korunmasına yardımcı oluyor. M9 ayrıca yansımaları en aza indirmek ve parlak ışık koşullarında bile tutarlı görünürlük ve konfor sağlamak için parlamayı önleyici ekrana sahip.

M9 Smart Monitör, içerik ve çevreye göre gerçek zamanlı olarak görüntü ve ses kalitesini artırmak için birlikte çalışan AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro ve Active Voice Amplifier (AVA) Pro ile destekleniyor. Kullanıcı ister film izliyor ister oyun oynuyor olsun monitör, içeriğe göre optimize edilmiş performans sunmak için otomatik olarak uyum sağlıyor.

M9 ayrıca, bağlı konsol veya PC olmadan bulut tabanlı oyun oynamayı sağlayan popüler yayın uygulamaları Samsung TV Plus ve Samsung Gaming Hub'a erişim sağlayan akıllı eğlence merkezi olarak da hizmet veriyor. 165 Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ile M9, yüksek performanslı kullanım için ideal. Monitör, birinci sınıf estetiği işlevsel formla harmanlayan ince metal tasarıma sahip.

Smart Monitor M9, Pantone Onaylı sertifikalı. Bu sertifika, kullanıcılara monitörün zorlu test standartlarını geçtiğini ve Pantone'nin kütüphanesinden 2100'den fazla rengi, 110’dan fazla SkinTone tonunu kopyalayabildiğini garanti ediyor.

Smart Monitor M9 (M90SF) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran boyutu : 32 inç

: 32 inç Çözünürlük : 4K UHD (3840 x 2160)

: 4K UHD (3840 x 2160) Yükseltme : Yapay zeka ile 4K Görüntü Ölçekleme Pro

: Yapay zeka ile 4K Görüntü Ölçekleme Pro Panel tipi : QD-OLED

: QD-OLED Yenileme hızı : 165Hz

: 165Hz Smart TV uygulaması : Var

: Var SmartThings : Var

: Var Kamera : 4K dahili kamera

: 4K dahili kamera Stant : Yükseliği ayarlama, döndürme, eğme

: Yükseliği ayarlama, döndürme, eğme Bağlanabilirlik : USB-C, USB-A (2DN), DP, HDMI

: USB-C, USB-A (2DN), DP, HDMI Yazılım: One UI Tizen

M7 Smart Monitör neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Yeni Smart Monitor M8 ve Smart Monitor M7, Samsung'un akıllı monitör deneyimini daha geniş bir kitleye ulaştırarak canlı görüntü kalitesi ve yerleşik yapay zeka özellikleri sunan 32 inç 4K UHD ekran sunuyor. Samsung'un gelişmiş VA panel teknolojisiyle donatılan her iki model de keskin detaylar ve zengin kontrast sunuyor.

Her iki monitör de Click to Search gibi YZ destekli araçları destekliyor. Bu özellikler kullanıcıların içerikleri keşfetmesine, bilgi almasına ve monitörleriyle daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olurken, Tizen OS Home önerileri kişiselleştiriyor ve sık kullanılan hizmetlere ve girişlere erişimi kolaylaştırıyor.

Esneklik için tasarlanan üç model de SmartThings ile entegre oluyor, Samsung cihazları arasında Çoklu Kontrol'ü destekliyor ve yan yana çalışma veya eğlence için Çoklu Görünüm sunuyor. Microsoft 365 kullanıcıları, PC olmadan doğrudan monitörden belgeler oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor.

Smart Monitor M7 (M70F) özellikleri

Tam Boyutta Gör

Ekran boyutu : 32 inç, 43 inç

: 32 inç, 43 inç Çözünürlük : 4K UHD (3840 x 2160)

: 4K UHD (3840 x 2160) Panel tipi : VA

: VA Yenileme hızı : 60Hz

: 60Hz Smart TV uygulaması : Var

: Var SmartThings : Var

: Var Kamera : Yok

: Yok Stant : Eğme

: Eğme Bağlanabilirlik : USB-C, USB-A (3DN), HDMI (2)

: USB-C, USB-A (3DN), HDMI (2) Yazılım: One UI Tizen

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

Samsung Smart Monitor M9 & M7 Türkiye'de ön siparişe açıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: