Samsung, yeni akıllı monitörlerini Türkiye'de ön siparişe açtı

M9 Smart Monitör neler sunuyor?
M9 Smart Monitör, içerik ve çevreye göre gerçek zamanlı olarak görüntü ve ses kalitesini artırmak için birlikte çalışan AI Picture Optimizer, 4K AI Upscaling Pro ve Active Voice Amplifier (AVA) Pro ile destekleniyor. Kullanıcı ister film izliyor ister oyun oynuyor olsun monitör, içeriğe göre optimize edilmiş performans sunmak için otomatik olarak uyum sağlıyor.
M9 ayrıca, bağlı konsol veya PC olmadan bulut tabanlı oyun oynamayı sağlayan popüler yayın uygulamaları Samsung TV Plus ve Samsung Gaming Hub'a erişim sağlayan akıllı eğlence merkezi olarak da hizmet veriyor. 165 Hz yenileme hızı, 0.03 ms tepki süresi ve NVIDIA G-SYNC uyumluluğu ile M9, yüksek performanslı kullanım için ideal. Monitör, birinci sınıf estetiği işlevsel formla harmanlayan ince metal tasarıma sahip.
Smart Monitor M9, Pantone Onaylı sertifikalı. Bu sertifika, kullanıcılara monitörün zorlu test standartlarını geçtiğini ve Pantone'nin kütüphanesinden 2100'den fazla rengi, 110’dan fazla SkinTone tonunu kopyalayabildiğini garanti ediyor.
Smart Monitor M9 (M90SF) özellikleri
- Ekran boyutu: 32 inç
- Çözünürlük: 4K UHD (3840 x 2160)
- Yükseltme: Yapay zeka ile 4K Görüntü Ölçekleme Pro
- Panel tipi: QD-OLED
- Yenileme hızı: 165Hz
- Smart TV uygulaması: Var
- SmartThings: Var
- Kamera: 4K dahili kamera
- Stant: Yükseliği ayarlama, döndürme, eğme
- Bağlanabilirlik: USB-C, USB-A (2DN), DP, HDMI
- Yazılım: One UI Tizen
M7 Smart Monitör neler sunuyor?
Her iki monitör de Click to Search gibi YZ destekli araçları destekliyor. Bu özellikler kullanıcıların içerikleri keşfetmesine, bilgi almasına ve monitörleriyle daha sezgisel bir şekilde etkileşim kurmasına yardımcı olurken, Tizen OS Home önerileri kişiselleştiriyor ve sık kullanılan hizmetlere ve girişlere erişimi kolaylaştırıyor.
Esneklik için tasarlanan üç model de SmartThings ile entegre oluyor, Samsung cihazları arasında Çoklu Kontrol'ü destekliyor ve yan yana çalışma veya eğlence için Çoklu Görünüm sunuyor. Microsoft 365 kullanıcıları, PC olmadan doğrudan monitörden belgeler oluşturabiliyor ve düzenleyebiliyor.
Smart Monitor M7 (M70F) özellikleri
- Ekran boyutu: 32 inç, 43 inç
- Çözünürlük: 4K UHD (3840 x 2160)
- Panel tipi: VA
- Yenileme hızı: 60Hz
- Smart TV uygulaması: Var
- SmartThings: Var
- Kamera: Yok
- Stant: Eğme
- Bağlanabilirlik: USB-C, USB-A (3DN), HDMI (2)
- Yazılım: One UI Tizen