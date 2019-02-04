Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
San Francisco'da 1 günümüzü vLOG olarak kayıt altına aldık ve bilgiler aktardık. Mesela dünyaca ünlü Golden Gate köprüsünün isimlendirmesinde İstanbul'dan esinlenme olabilir, biliyor muydunuz...
AMD'nin davetiyle gittiğimiz San Francisco'da 1 günümüz vLOG olarak kayıt altına aldık. Kaliforniya eyaletinin en önemli şehirlerinden San Francisco'da hem bölgeyi geziyor hem sohbet ediyor hem de Golden Gate köprüsünün ismini İstanbul'dan almış olabileceği gibi tuhaf bilgileri ekranlarınıza getiriyoruz.
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Bakın eksisozluk.com/...
Gayet güzel bir çekim ve edit olmuş. Bu arada bayağı bir yol yürüdünüz,o kadar yürüyorsanız kilo almamanız lazım. Çalışma ile alakalı tavsiyeleriniz sektörde bulunmak isteyen arkadaşlar için güzel. AMD,Intel vs teknoloji firmalarının yöneticilerinin öğrenebildiğiniz kadarı hikayelerini,çalışma rutinlerini video olarak verebilirsiniz bence.
Gopro 7 gece çekiminde kötü iş çıkarmış, daha iyi gece çekimi yapan telefonlar gösterdiniz. Pil konusu da sıkıntı.
San fransisco akşam gayet sakin gözüküyor, trafik, kalabalık hiç yok gibi. Daha fazlasını görme isteği uyandırdı.Başka şehirlerde görüşmek dileğiyle.