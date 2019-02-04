Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG

3 ay
7,2b
1
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
San Francisco'da 1 günümüzü vLOG olarak kayıt altına aldık ve bilgiler aktardık. Mesela dünyaca ünlü Golden Gate köprüsünün isimlendirmesinde İstanbul'dan esinlenme olabilir, biliyor muydunuz...
AMD'nin davetiyle gittiğimiz San Francisco'da 1 günümüz vLOG olarak kayıt altına aldık. Kaliforniya eyaletinin en önemli şehirlerinden San Francisco'da hem bölgeyi geziyor hem sohbet ediyor hem de Golden Gate köprüsünün ismini İstanbul'dan almış olabileceği gibi tuhaf bilgileri ekranlarınıza getiriyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sahmat_78 3 ay
Watch dogs 2 ye yeniden başlayasim geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Güzel bir vlog olmuş. izlerken aklıma Acun Firarda geldi, tebrik ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bytradm 3 ay
Erdi Ö. Berkan S. Burak Ş. this is allstar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Cheritto 3 ay
Bu şehir sapık kaynıyor hemde öyle böyle değil. Senede bir kez BÜYÜK fetiş festivali düzenleniyor. Kink bdsm bondage gay lezbi vs ne ararsan var yani en iyisi uzak durmak



Bakın eksisozluk.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 ay
Videoyu izlerken ne kadar sessiz dedim ne kadar sakin bir şehir , çok düzenli görünüyor herşey.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qoqoCAN 3 ay
iyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
EyeCoral 3 ay
Tebrik ederim. Belgesel kalitesinde olmuş. Verin tv ye yayınlasınlar o derece...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 3 ay
Depreme dikkat.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bwhiteshark 3 ay

Gayet güzel bir çekim ve edit olmuş. Bu arada bayağı bir yol yürüdünüz,o kadar yürüyorsanız kilo almamanız lazım. Çalışma ile alakalı tavsiyeleriniz sektörde bulunmak isteyen arkadaşlar için güzel. AMD,Intel vs teknoloji firmalarının yöneticilerinin öğrenebildiğiniz kadarı hikayelerini,çalışma rutinlerini video olarak verebilirsiniz bence.

Gopro 7 gece çekiminde kötü iş çıkarmış, daha iyi gece çekimi yapan telefonlar gösterdiniz. Pil konusu da sıkıntı.
San fransisco akşam gayet sakin gözüküyor, trafik, kalabalık hiç yok gibi. Daha fazlasını görme isteği uyandırdı.Başka şehirlerde görüşmek dileğiyle.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JESKO 3 ay
Görüntü kalitesi çok kötü kullandığınız kameranın. İnnaılmaz bir titreme ve blur efekti var gözümü rahatsız etti resmen.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
1,8b izlenme · 5 sa. yeni video
08:29
Ekilen saçlar döküldü! | 7. hafta geride kaldı PRP yaptırdım
16,1b izlenme · 4 ay
11:57
Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme
3,9b izlenme · 3 gün
07:36
Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
9,1b izlenme · 1 hf.
06:27
Binlerce metre yüksekte internet testi ve PubG oynamak
37,4b izlenme · 1 yıl
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
8,9b izlenme · 4 hf.
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,1b izlenme · 1 hf.
16:32
Saç ekimi sonrası 12. gün | Ekilenler uzuyor
18,5b izlenme · 5 ay
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
5,7b izlenme · 2 gün
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
9,8b izlenme · 1 gün
05:34
Bu saat neden tutmadı ? | LG Watch W7
7,3b izlenme · 1 hf.
00:00
Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
7,7b izlenme · 2 hf.
17:11
Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
8,3b izlenme · 1 hf.
12:35
Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
7,2b izlenme · 3 hf.
07:00
Robotların efendisi Türkiye'ye geliyor
6,4b izlenme · 1 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,1b izlenme · 1 hf.
05:25
150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
8,8b izlenme · 2 hf.
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim