Amerika'da 1 gün böyle geçti | San Francisco vLOG

San Francisco'da 1 günümüzü vLOG olarak kayıt altına aldık ve bilgiler aktardık. Mesela dünyaca ünlü Golden Gate köprüsünün isimlendirmesinde İstanbul'dan esinlenme olabilir, biliyor muydunuz...

AMD'nin davetiyle gittiğimiz San Francisco'da 1 günümüz vLOG olarak kayıt altına aldık. Kaliforniya eyaletinin en önemli şehirlerinden San Francisco'da hem bölgeyi geziyor hem sohbet ediyor hem de Golden Gate köprüsünün ismini İstanbul'dan almış olabileceği gibi tuhaf bilgileri ekranlarınıza getiriyoruz.