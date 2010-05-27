Apple iPad'e rakip olarak gösterilen WeTab'in çıkışı gecikiyor

Çıkışı merakla beklenen tabletlerden biri olan, Intel tabanlı WeTab, Atom işlemcili bazı diğer tabletlerde olduğu gibi gecikiyor. Daha önceki açıklamalarda Temmuz ayında çıkacağı belirtilen tablet bilgisayar, Amazon.de sitesinde bilgiye göre 19 Eylül'de yani okula dönüş dönemi olarak bilinen, satışların adeta patlama yaptığı dönemde satışa sunulacağı belirtiliyor. 288 x 190 x 13 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan WeTab, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç çoklu dokunmatik ekranla geliyor ve bu onun sınıfının en büyük cihazlarından biri haline getiriyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği WeTab, depolama sürücüsü olarak 16GB ya da 32GB kapasiteli NAND flash tercihi ile alınabilecek. Donanım özellikleri arasında 1.3MP kamera, kart okuyucusu, iki adet USB portu, Bluetooth 2.1, WiFi, opsiyonel 3G ve GPS ve akselometre gibi detaylara yer verilen WeTab, 6 saate kadar çalışma süresi sunabilecek. Apple iPad gibi iki temel model seçeneği olacak WeTab'in 16GB kapasiteli versiyonun kablosuz iletişim için standart olarak sadece WiFi seçeneği ile 499 Avro'da satışa sunulması beklenirken, 32GB kapasiteli model ise WiFi, 3G, GPS ve HDMI özelliklerine sahip olacak ayrıca muhtemelen Broadcom Crystal HD çipi ile yüksek tanımlı video da oynatabilecek. 569 Avro seviyesinden satışa sunulacak 32GB'lık model, sahip olduğu donanım, özellikle de Full HD video oynatma yeteneği ile dikkat çekmesi bekleniyor.