Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Apple iPad'e rakip olarak gösterilen WeTab'in çıkışı gecikiyor

8 yıl
11,4b
1
6
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Çıkışı merakla beklenen tabletlerden biri olan, Intel tabanlı WeTab, Atom işlemcili bazı diğer tabletlerde olduğu gibi gecikiyor. Daha önceki açıklamalarda Temmuz ayında çıkacağı belirtilen tablet bilgisayar, Amazon.de sitesinde bilgiye göre 19 Eylül'de yani okula dönüş dönemi olarak bilinen, satışların adeta patlama yaptığı dönemde satışa sunulacağı belirtiliyor. 288 x 190 x 13 mm boyutlarında ve 850 gram ağırlığında olan WeTab, 1366 x 768 piksel çözünürlüğünde 11.6-inç çoklu dokunmatik ekranla geliyor ve bu onun sınıfının en büyük cihazlarından biri haline getiriyor.

1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinin güç verdiği WeTab, depolama sürücüsü olarak 16GB ya da 32GB kapasiteli NAND flash tercihi ile alınabilecek. Donanım özellikleri arasında 1.3MP kamera, kart okuyucusu, iki adet USB portu, Bluetooth 2.1, WiFi, opsiyonel 3G ve GPS ve akselometre gibi detaylara yer verilen WeTab, 6 saate kadar çalışma süresi sunabilecek. Apple iPad gibi iki temel model seçeneği olacak WeTab'in 16GB kapasiteli versiyonun kablosuz iletişim için standart olarak sadece WiFi seçeneği ile 499 Avro'da satışa sunulması beklenirken, 32GB kapasiteli model ise WiFi, 3G, GPS ve HDMI özelliklerine sahip olacak ayrıca muhtemelen Broadcom Crystal HD çipi ile yüksek tanımlı video da oynatabilecek. 569 Avro seviyesinden satışa sunulacak 32GB'lık model, sahip olduğu donanım, özellikle de Full HD video oynatma yeteneği ile dikkat çekmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
ürünün adı daha önce defalarca wepad olarak yayımlandı şimdi neden we tab oldu ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 8 yıl
belki ipad katili olamaz ama fiyatı uygun olsa ciddi bir rakip olabilirdi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendemail 8 yıl
@snnsmrts ,
cok dogru dedıklerın...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
pek ipade rakip gibi durmuyor ama çeşitlilik olması açısından iyidir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
thorismund 8 yıl
Flashsız ipadi neyleyim......
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 8 yıl
abi, her şey kağıt üzerinde güzelde, kimse şu idiot apple'ın yaptığı gibi kullanıla bilirlik sunmuyorki. appele çoklu dokunmatikle tarihe resmen yeni bir sayfa açtı, haraket sensorleriyle, kasıp kavurdu, acayip bişe çıktı orataya, halbuki hiç birini apple bulmamıştı,daha öncede vardı. hatta Türkiye'de bir firma var adını unuttum, apple dan önce çoklu dokunatiği bulmuştu. neyse adamlar yağlayıp ballayıp verdiler önümüze, iphone, ipad çıktı, önümüze. dil ucuyla demiş web-os da çoklu dokunmatik gibi bi şey var ama siz fazla takılmayın. yok aga adamlar flash koymayacak kadar idiot midiot ama, yapmışlar. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşin Özü: Gigabyte X58A-UD9 video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim