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    Anlık Bildirim

    Apple 12.9 inçlik bir iPad Air üzerinde çalışıyor

    Tablet pazarının en büyük isimlerinden olan Apple, iPad serisini genişletmeye devam ediyor. İddialara göre firma, iPad Air’ın daha büyük ekranlı versiyonu üzxerinde çalışmaya başladı.
    Daha büyük ekranlı iPad Air için çalışmalar başladı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda iPad serisini büyüten Apple, tablet pazarında en önemli isimlerden biri olmayı başardı. Farklı modelleri ile birçok farklı kullanım şekline hitap eden iPad serisi, yakında yepyeni bir modele kavuşabilir.

    Daha büyük ekranlı iPad Air yolda

    iPad Pro’nun birçok özelliğini daha uygun fiyatlı bir gövdede barındıran iPad Air, bir süredir 10.9 inçlik Liquid Retina IPS ekrana sahipti, ancak iddialara göre Cupertino merkezli teknoloji devi, özellikle öğrenciler tarafından tercih edilen iPad Air’a yeni bir seçenek ekleyecek.

    DigiTimes ve MacRumors kaynaklı raporlara göre Apple, iPad Air’ın 12.9 inçlik bir versiyonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Eğer cihaz satışa sunulursa iPad Air, tıpkı iPad Pro gibi iki farklı ekran seçeneğine sahip olacak. 12.9 inçlik iPad Air’ın ekran konusunda iPad Pro’nun gerisinde kalması ve LCD bir panele sahip olması bekleniyor. Cihazın MacBook ve iPad Pro serisinde kullanılan Apple M2 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Yalnızca prototip olarak geliştirildiği belirtilen cihaz bakalım gerçekten piyasaya sürülecek mi.
     

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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