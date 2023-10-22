Apple 12.9 inçlik bir iPad Air üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda iPad serisini büyüten Apple, tablet pazarında en önemli isimlerden biri olmayı başardı. Farklı modelleri ile birçok farklı kullanım şekline hitap eden iPad serisi, yakında yepyeni bir modele kavuşabilir.

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Daha büyük ekranlı iPad Air yolda

iPad Pro’nun birçok özelliğini daha uygun fiyatlı bir gövdede barındıran iPad Air, bir süredir 10.9 inçlik Liquid Retina IPS ekrana sahipti, ancak iddialara göre Cupertino merkezli teknoloji devi, özellikle öğrenciler tarafından tercih edilen iPad Air’a yeni bir seçenek ekleyecek.

DigiTimes ve MacRumors kaynaklı raporlara göre Apple, iPad Air’ın 12.9 inçlik bir versiyonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Eğer cihaz satışa sunulursa iPad Air, tıpkı iPad Pro gibi iki farklı ekran seçeneğine sahip olacak. 12.9 inçlik iPad Air’ın ekran konusunda iPad Pro’nun gerisinde kalması ve LCD bir panele sahip olması bekleniyor. Cihazın MacBook ve iPad Pro serisinde kullanılan Apple M2 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Yalnızca prototip olarak geliştirildiği belirtilen cihaz bakalım gerçekten piyasaya sürülecek mi.



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Daha büyük ekranlı iPad Air için çalışmalar başladı