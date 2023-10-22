Apple 12.9 inçlik bir iPad Air üzerinde çalışıyor

Daha büyük ekranlı iPad Air yolda
iPad Pro’nun birçok özelliğini daha uygun fiyatlı bir gövdede barındıran iPad Air, bir süredir 10.9 inçlik Liquid Retina IPS ekrana sahipti, ancak iddialara göre Cupertino merkezli teknoloji devi, özellikle öğrenciler tarafından tercih edilen iPad Air’a yeni bir seçenek ekleyecek.
DigiTimes ve MacRumors kaynaklı raporlara göre Apple, iPad Air’ın 12.9 inçlik bir versiyonu üzerinde çalışmalara başlamış durumda. Eğer cihaz satışa sunulursa iPad Air, tıpkı iPad Pro gibi iki farklı ekran seçeneğine sahip olacak. 12.9 inçlik iPad Air’ın ekran konusunda iPad Pro’nun gerisinde kalması ve LCD bir panele sahip olması bekleniyor. Cihazın MacBook ve iPad Pro serisinde kullanılan Apple M2 işlemcisinden güç alması bekleniyor. Yalnızca prototip olarak geliştirildiği belirtilen cihaz bakalım gerçekten piyasaya sürülecek mi.
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.