Apple'ın birden fazla iPad modeli sızdırıldı: iPad Mini sonunda geliyor

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Tam Boyutta Gör Yakın zamanda OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini duyuran Apple, odağını M5 ve iPhone 16 serisine çevirmiş durumda. Hatırlayanlar olacaktır, bu haftanın başlarında iPhone 16'nın A18 çipli dört farklı modelde geleceği doğrulandı. Şimdi aynı kaynak, iPad Mini başta olmak üzere gelecekteki iPad güncellemlerini paylaştı.

iPad Mini için bekleyiş sonlanıyor

X platformunda paylaşılan yeni bir sızıntı, iPad mini 7, iPad 11 ve M5 iPad Pro olmak üzere üç yeni iPad modelinin yolda olduğunu söylüyor. iPad 11'den başlayacak olursak, tabletin hem WiFi hem de hücresel sürümle A16 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Bu her ne kadar iki yıllık bir işlemci olsa da, halihazırda mevcut olan iPad 10'un A14'ten güç aldığını hatırlatalım.

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iPad mini 7'ye gelirsek, tabletin A17 işlemci, Wi-Fi ve Hücresel yapılandırmalarla birlikte sunulması bekleniyor. Bunun, iPhone 15 Pro'daki A17 Pro mu, yoksa biraz daha düşük bir A17 mi olacağı henüz belli değil. Ancak bu kadar küçük bir tablete bu kadar güçlü bir işlemcinin yerleştirilmesi, büyük avantaj sağlayabilir.

iPad15,7 - A16 11.nesil iPad Wi-Fi

iPad15,8 - A16 11.nesil iPad Hücresel

iPad16,1 - A17 iPad mini 7.nesil Wi-Fi

iPad16,2 - A17 iPad mini 7.nesil Hücresel

iPad17,1 - M5 11" Pro Wi-Fi

iPad17,2 - M5 11" Pro Hücresel

iPad17,3 - M5 13" Pro Wi-Fi

iPad17,4 - M5 13" Pro Hücresel

Yeni tabletlerin yıl sonundan önce piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni raporda, bu modellere ek olarak iptal edilmiş bazı iPad sürümleri de bulunuyor. Bunlardan ilki, A14 işlemcili bir iPad. Bir diğeri ise 15,3 ile 15,6 arasında tanımlanan, iptal edilmiş bir M3 iPad Pro. Kaçıranlar için bir önceki iPad Pro, Ekim 2022'de M2 işlemci ile çıkmıştı. Bu da M3'lü modelin neden pas geçildiğini doğruluyor olabilir.

iPad13,20 - A14 Wi-Fi model (İptal Edildi)

iPad13,21 - A14 Hücresel model (İptal Edildi)

iPad15,3 - M3 11" Pro Wi-Fi (İptal Edildi)

iPad15,4 - M3 11" Pro Hücresel (İptal Edildi)

iPad15,5 - M3 13" Pro Wi-Fi (İptal Edildi)

iPad15,6 - M3 13" Pro Hücresel(İptal Edildi)

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