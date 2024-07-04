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    Apple'ın birden fazla iPad modeli sızdırıldı: iPad Mini sonunda geliyor

    Apple'ın iPad Mini başta olmak üzere birden fazla iPad modeli üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Peki bu modeller neler olacak? İşte tüm bildiklerimiz...          
    Apple'ın birden fazla iPad modeli sızdırıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda OLED ekranlı 11 inç ve 13 inç M4 iPad Pro modellerini duyuran Apple, odağını M5 ve iPhone 16 serisine çevirmiş durumda.  Hatırlayanlar olacaktır, bu haftanın başlarında iPhone 16'nın A18 çipli dört farklı modelde geleceği doğrulandı. Şimdi aynı kaynak, iPad Mini başta olmak üzere gelecekteki iPad güncellemlerini paylaştı.

    iPad Mini için bekleyiş sonlanıyor

    X platformunda paylaşılan yeni bir sızıntı, iPad mini 7, iPad 11 ve M5 iPad Pro olmak üzere üç yeni iPad modelinin yolda olduğunu söylüyor. iPad 11'den başlayacak olursak, tabletin hem WiFi hem de hücresel sürümle A16 işlemciden güç alacağı belirtiliyor. Bu her ne kadar iki yıllık bir işlemci olsa da, halihazırda mevcut olan iPad 10'un A14'ten güç aldığını hatırlatalım.

    iPad mini 7'ye gelirsek, tabletin A17 işlemci, Wi-Fi ve Hücresel yapılandırmalarla birlikte sunulması bekleniyor. Bunun, iPhone 15 Pro'daki A17 Pro mu, yoksa biraz daha düşük bir A17 mi olacağı henüz belli değil. Ancak bu kadar küçük bir tablete bu kadar güçlü bir işlemcinin yerleştirilmesi, büyük avantaj sağlayabilir.

    • iPad15,7 - A16 11.nesil iPad Wi-Fi
    • iPad15,8 - A16 11.nesil  iPad Hücresel
    • iPad16,1 - A17 iPad mini 7.nesil Wi-Fi
    • iPad16,2 - A17 iPad mini 7.nesil Hücresel
    • iPad17,1 - M5 11" Pro Wi-Fi
    • iPad17,2 - M5 11" Pro Hücresel
    • iPad17,3 - M5 13" Pro Wi-Fi
    • iPad17,4 - M5 13" Pro Hücresel

    Yeni tabletlerin yıl sonundan önce piyasaya çıkması bekleniyor. Ayrıca yeni raporda, bu modellere ek olarak iptal edilmiş bazı iPad sürümleri de bulunuyor. Bunlardan ilki, A14 işlemcili bir iPad. Bir diğeri ise 15,3 ile 15,6 arasında tanımlanan, iptal edilmiş bir M3 iPad Pro. Kaçıranlar için bir önceki iPad Pro, Ekim 2022'de M2 işlemci ile çıkmıştı. Bu da M3'lü modelin neden pas geçildiğini doğruluyor olabilir.

    • iPad13,20 - A14 Wi-Fi model (İptal Edildi)
    • iPad13,21 - A14 Hücresel model (İptal Edildi)
    • iPad15,3 - M3 11" Pro Wi-Fi (İptal Edildi)
    • iPad15,4 - M3 11" Pro Hücresel (İptal Edildi)
    • iPad15,5 - M3 13" Pro Wi-Fi (İptal Edildi)
    • iPad15,6 - M3 13" Pro Hücresel(İptal Edildi)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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