Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Apple, otomobil hazırlığında: iCar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

4 yıl
46,4b
1
Otomobil Teknolojileri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan Apple, kasasındaki 180 milyar dolarlık nakit para ile büyüme hızını arttırmak istiyor. Yeni nesil ürünlerin hazırlığı ile meşgul olan firma, diğer taraftan yepyeni endüstrilere girme niyetinde. Son günlerin en çok tartışılan konusu iCar yani Apple'ın otomobil üretme planını mercek altına aldık. İyi seyirler.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
5 Avatar Avatar Avatar
_turbo_ 3 yıl
iCar OS 2.1 le aldiginda cok seri olan araba gelen guncellemelerle gitgide yavasliyor
iCar OS 3 ile artik kullanilamayacak derce yavas, Siriye klimayi ac diyonuz o ara sevgilinize kapa ceneni derken siri tam klimayi acacakken kapatiyor filan
cok sacma olur bence Apple telefon tablet yapsin araba isini Mercedes BMW ye biraksin yoksa surus teknigini 10larca yil geri gotururken arabayi gereksiz surus guvenligi sacmaliklariyla donatir. Dusunsenize yorgun gorunuyorsunuz diye calismayan araba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
barbunyaza 4 yıl
bide ne dediğini anlasak. bütün kelimeleri ağzının içinde yuvarlayıp durdun erdi tane tane konuş az.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
derfgt 4 yıl
Amerika operasyonu yapar ve Apple arabasının yolu açılır.

Amerika trafik polisi gibi, çevirme yaptı ve Volkswagen'i çevirdi.
Şimdi nasıl bi ceza yazsam diye dolanıyor etrafında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aschille 4 yıl
Çok stabil bi araba olur kesin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
su_şişesi 4 yıl
Zaten elektronik araç şirketi almışlardı. Ben pil yapacaklarını sanıyordum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dehala 4 yıl
Apple araba falan yapama
Apple telefonda bilgisayarda tablette yapamaz
Farkındaysanız hiçbirinde güzel bi donanım yok
Tek yaptıgı şey appleın yazılım
Arabadada yazılım işe yaramayacagına göre?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
STR Priest 3 yıl dehala
Son cümleni utanç içinde okudum ya. Madem bilgin yok niye yazılım falan diyorsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirTemel 4 yıl
200 bin dolardan başlar ülkemizde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
levolili 4 yıl
ya arkadaş yok böyle birşey tamamen uydurma haber bide adam anlatmışta anlatmış. şirket ceonun haberi yok erdi kardeşin haberi var :))) fuat avnimisin nesin az uydurun ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pabliato 4 yıl
Motoru kaç cigolayt olacak peki?

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Janus_Prospero 4 yıl
Peki iCar'ın şarjı hemen bitiyor mu? Aracın sahibi sürekli yanında eşek kadar şarj kablosu ile gezecekse o zaman hiçbir anlamı yok.


Çünkü kendi 4S'imden biliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
messi49 4 yıl
Bu sene 200 milyarı da geçer nakiti Apple'nin.Bana göre BMW'ye ortak olsunlar veya alsınlar devam ederler İ serisinden.İ1-İ2-3-4-5-6 gider böyle :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:45
Yerli deniz hava savunma sistemi Gökdeniz'i ASELSAN'dan dinledik
7,5b izlenme · 2 hf.
05:29
iPhone 8 nasıl olacak? Detaylı analiz
52,1b izlenme · 2 yıl
37:36
Apple özür diledi, Pil değişimi sürprizi | Mobilite, mobil teknoloji programı
16,9b izlenme · 1 yıl
19:18
Yeni ofisim ve teste gelen 28000TL'lik iMac!!!
7,3b izlenme · 2 gün
03:54
Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor
7,6b izlenme · 2 yıl
05:23
Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem
3,3b izlenme · 16 sa. yeni video
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
8,1b izlenme · 3 hf.
20:20
AMD'nin şakası yok | Ryzen 3000 çok iddialı geldi
14,2b izlenme · 2 hf.
18:16
iPhone X vs. Galaxy Note 8: Devler karşı karşıya
30,9b izlenme · 2 yıl
12:18
Bu kulaklık sizi dünyadan koparacak "Razer Hammerhead ANC incelemesi"
6,4b izlenme · 2 hf.
05:40
Hyundai'den geleceğin otomobili
16,3b izlenme · 2 yıl
03:56
Karşınızda 600 beygirlik Toyota C-HR
16,8b izlenme · 2 yıl
16:06
AKG Y500'e biri kötü mü dedi? | AKG Y500 inceleme ve Ofis vlog #2
3,2b izlenme · 1 gün
09:18
AMD'den dünya rekorları | 5.4GHz'de çalıştırılan Ryzen 9 3950X kırdı
2,7b izlenme · 18 sa. yeni video
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
8,7b izlenme · 3 hf.
03:11
Atom Karınca gibi masaüstü bilgisayar | ZOTAC Mek Mini
1,8b izlenme · 18 sa. yeni video
35:18
10GB RAM'li telefon geliyor l Mobilite
15,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim