Apple, otomobil hazırlığında: iCar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan Apple, kasasındaki 180 milyar dolarlık nakit para ile büyüme hızını arttırmak istiyor. Yeni nesil ürünlerin hazırlığı ile meşgul olan firma, diğer taraftan yepyeni endüstrilere girme niyetinde. Son günlerin en çok tartışılan konusu iCar yani Apple'ın otomobil üretme planını mercek altına aldık. İyi seyirler.

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