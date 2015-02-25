Apple, otomobil hazırlığında: iCar Hakkında Bilmeniz Gereken Her Şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en değerli şirketi unvanına sahip olan Apple, kasasındaki 180 milyar dolarlık nakit para ile büyüme hızını arttırmak istiyor. Yeni nesil ürünlerin hazırlığı ile meşgul olan firma, diğer taraftan yepyeni endüstrilere girme niyetinde. Son günlerin en çok tartışılan konusu iCar yani Apple'ın otomobil üretme planını mercek altına aldık. İyi seyirler.
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Amerika trafik polisi gibi, çevirme yaptı ve Volkswagen'i çevirdi.
Şimdi nasıl bi ceza yazsam diye dolanıyor etrafında.
Apple telefonda bilgisayarda tablette yapamaz
Farkındaysanız hiçbirinde güzel bi donanım yok
Tek yaptıgı şey appleın yazılım
Arabadada yazılım işe yaramayacagına göre?
Çünkü kendi 4S'imden biliyorum.