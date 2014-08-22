Asus Zenfone 6 akıllı telefon video inceleme "Büyük, iddialı ve uygun fiyatlı"

Asus, Zenfone ailesi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle ülkemiz pazarına iddialı bir giriş yaptı. Bu videomuzda, 6-inç ekranı ile serinin en büyük ama aynı zamanda 2GB RAM, 3300mAh pil ve 13MP kamera gibi özellikleriyle en güçlü modeli olan Zenfone 6'yı enine boyuna inceliyoruz.

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