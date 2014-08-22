Asus Zenfone 6 akıllı telefon video inceleme "Büyük, iddialı ve uygun fiyatlı"

Asus, Zenfone ailesi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle ülkemiz pazarına iddialı bir giriş yaptı. Bu videomuzda, 6-inç ekranı ile serinin en büyük ama aynı zamanda 2GB RAM, 3300mAh pil ve 13MP kamera gibi özellikleriyle en güçlü modeli olan Zenfone 6'yı enine boyuna inceliyoruz.
Tekrar teknik servise gönderdim ve teknik servisin 2 kez kusurlu ürün göndermesi ve toplamda 1 aydır telefonumu kullanamadığım için ürünün değişmesini talep ettim. Asus müşteri merkezi teknik incelemeyi teknik servisin yaptığını söylüyor ve bir yaptırımlarının olmadığını söylüyor. Yani 2 kez telefonumu tamir etmeyi beceremeyen teknik servis (SMS İnfocomm) ürün değişiminde söz sahibi ama Asus'un yaptırımı yok? Hala sonucu bekliyorum.
UYGULAMALARINDA SÜREKLİ HATA VERİYOR.MESAJ ALMADA VE GÖNDERMEDE SÜREKLİ SORUN ÇIKARIYOR. İNTERNETE BAĞLANAMIYOR. ÜÇ AY İÇİNDE DAHA BİRÇOK SORUN YAŞADIM.
HİÇ KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM.