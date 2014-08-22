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Asus Zenfone 6 akıllı telefon video inceleme "Büyük, iddialı ve uygun fiyatlı"

5 yıl
400,7b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, Zenfone ailesi yeni nesil akıllı telefon modelleriyle ülkemiz pazarına iddialı bir giriş yaptı. Bu videomuzda, 6-inç ekranı ile serinin en büyük ama aynı zamanda 2GB RAM, 3300mAh pil ve 13MP kamera gibi özellikleriyle en güçlü modeli olan Zenfone 6'yı enine boyuna inceliyoruz.
 

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DH Misafiri 3 yıl
Zenfon 6 aldım bin pişmanın çok kötü aman diyim hataya dusmeyin
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DH Misafiri 3 yıl
Ozan K:Asus Zenfone 5 Tamir ve Teknik Servis Problemi! Bir senedir memnun olduğum Asus Zenfone 5 telefonumu 1 ay önce şarj olmaması üzerine teknik servise gönderdim. Pili değişen telefon geri geldiğinde hala şarj olmaması üzerine geri gönderdim. Ana kartı değişen telefon geldiğinde bu sefer de mikrofonu çalışmıyordu.
Tekrar teknik servise gönderdim ve teknik servisin 2 kez kusurlu ürün göndermesi ve toplamda 1 aydır telefonumu kullanamadığım için ürünün değişmesini talep ettim. Asus müşteri merkezi teknik incelemeyi teknik servisin yaptığını söylüyor ve bir yaptırımlarının olmadığını söylüyor. Yani 2 kez telefonumu tamir etmeyi beceremeyen teknik servis (SMS İnfocomm) ürün değişiminde söz sahibi ama Asus'un yaptırımı yok? Hala sonucu bekliyorum.
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bedirhanA 3 yıl
Alsammi kararsiz kaldim karne hediyesi olarak zen5 aldrabilrim.
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oskoc 4 yıl
Ben 1 yildir hic bir sorunla karsilasmadim .Telefo dan son derece memnunum ariza durumlarinda sadece asusun ki degil bir cok firmanin servisiyle sorun yasanmasi büyük olasılık.
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar Asusun telefonlarından uzak durun.Zenfone 6 aldım.Aldığıma alacağıma pişman oldum.Bir telefon aynı arızadan 4 defa servise gönderilir mi? İlgilenen de yok,halinizi anlatacağınız destek hatlarıda.Paramızla rezil ettiler!!! Telefonda ASUS tan uzak durun.
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DH Misafiri 4 yıl
ASUS ZEN PHONE 6 inch aldım ÇİFT KARTLI AMA MEMNUN DEĞİLİM DURUP DURURKEN ÇOK ISINIYOR
UYGULAMALARINDA SÜREKLİ HATA VERİYOR.MESAJ ALMADA VE GÖNDERMEDE SÜREKLİ SORUN ÇIKARIYOR. İNTERNETE BAĞLANAMIYOR. ÜÇ AY İÇİNDE DAHA BİRÇOK SORUN YAŞADIM.
HİÇ KİMSEYE TAVSİYE ETMİYORUM.
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DH Misafiri 4 yıl
zenfone 6 ım var alalı 4 ay civarı oldu bu gün durduk yere kapandı ve açılmıyor şarjı daha %70 civarı şarja da takıyom hiç tık yok napmalıyım
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DH Misafiri 4 yıl
slm ben yıllar önce oldukça fazla para vererek asus diz üstü bilg aldım ve 4 ay içinde 2 kez servise gitti ve her defasında geri dönmesi 1 ayı buldu. 3. defa sıkıntı verdiğinde artık tezimi yazdığım için göndermedim ve hala sıkıntılı her türlü güncelleme yaptım antivirüs programım var ama internette neredyse hiçbir sayfaya giremiyorum hiç memnun kalmadım ve artık asusun bütün ürünlerine karşı önyargılıyım.
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day1972 4 yıl
8 aydır telefonu kullanıyorum. 1. sim ses hattı 2. sim data hattı. Şu ana kadar kronik denebilecek bir sorun yaşamadım. Yalnız kullanmadığınız/kullanmayacağınız uygulamaları yüklememenizi veya Asus uygulaması bile olsa kaldırmanızı/devre dışı bırakmanızı öneririm. Çünkü özellikle yaz aylarında uygulamalar ısınmaya sebep oluyor. Çözüm olarak da CM ailesinde temizlik/virüs/klitleme programı ile battery doctor öneririm. Ben kullanmadığım uygulamaları kaldırmadan/devre dışı bırakmadan cihazda 3-4 gün aşırı ısınma oldu ve batarya programı uyarı verdi. Ardından 1 kez kısa süreli donma meydana geldi. Ben de hemen gereksiz uygulamaları ya kaldırdım ya devre dışı bıraktım. O andan itibaren sıkıntısız kullanıyorum. 8 aydır 2 simi de aktif kullandığım halde bataryası 25 saat 12 dk ortalama gidiyor ki bana yeterli geliyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Telefonu alaylı 1 veya 2 hafta oldu telefon çok güzel beğendim sadece tek sorun şarj çabuk bitiyo ama 1 günü kurtariyo
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