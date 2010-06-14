Asus'un DDR3 bellekli yeni netbook modeli Eee PC 1016P göründü

Acer ve HP gibi isimlerden sonra DDR3 bellekli yeni netbook modelini pazara sunmaya hazırlanan Asus'un, Eee PC 1016P modeli gün ışığına çıktı. İlk defa CeBIT 2010 fuarında görüntülenen netbook, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç ekran ile geliyor. İşlemci olarak DDR2 destekli Atom N450 (1.66GHz) ile birlikte DDR3 destekli Atom N455 ve Atom N475 seçeneklerine de sahip olan yeni netbook modeli, 1GB ya da 2GB bellek kapasitesi ve 160GB ya da 250GB sabit disk alınabilecek.

Ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 entegre grafik biriminin kullanıldığı yeni netbook modelinde 10/100 LAN, WiFi, Bluetooth 2.1 veya Bluetooth 3.0 ile birlikte 3.5G/3.75G kablosuz ağ desteği ve WiMAX gibi kablosuz teknolojilerine destek te opsiyonel olarak sunulmakta. Sahip olduğu standart pil ile 9 saate kadar kullanım süresi sunan yeni netbook modelinin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında henüz net bir bilgi olmadığını da belirtelim.