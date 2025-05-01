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    ASUS V16 hem oyunculara hem içerik üreticilerine güçlü bir alternatif sunuyor

    ASUS V16, giriş seviyesi oyuncular ve içerik üreticiler için cazip bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor. PC, Intel Core i7’ye kadar işlemci seçenekleri ve RTX 5060’a kart desteği sunuyor.

    ASUS yeni fiyat performans odaklı bilgisayarı V16'yı tanıttı Tam Boyutta Gör

    ASUS, hem giriş seviyesi oyunculara hem de yaratıcı profesyonellere hitap eden yeni dizüstü bilgisayarı V16 modelini tanıttı. 16 inç boyutundaki bu cihaz, yüksek performanslı donanımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcılar, Intel Core i7-240H ya da Core i5-210H işlemcili iki farklı seçenek arasından tercih yapabiliyor. Grafik tarafında ise NVIDIA GeForce RTX 5060’a kadar uzanan bir yelpaze sunuluyor.

    Ekran tarafında 1920x1200 piksel çözünürlüğe sahip, 144Hz tazeleme oranıyla desteklenen bir IPS panel yer alıyor. 16:10 en-boy oranı ve 300 nit parlaklık değeriyle gelen bu ekran, özellikle geniş çalışma alanı ve akıcı görüntü arayanlar için ideal görünüyor. Renk doğruluğu ise %45 NTSC seviyesinde tutulmuş.

    Bellek tarafında 5600 MHz hızında 32 GB’a kadar DDR5 RAM desteği dikkat çekerken, depolama alanı olarak da PCIe 4.0 arayüzüne sahip 512 GB ya da 1 TB SSD seçenekleri sunuluyor. Bağlantı seçenekleri arasında USB-C üzerinden DisplayPort 1.4 ve güç aktarımı desteği, iki USB-A portu, HDMI 2.1 çıkışı, 3.5 mm kulaklık girişi ve güç bağlantısı bulunuyor.

    Cihazın 720p çözünürlüklü web kamerası fiziksel gizlilik kapağıyla geliyor. Tek bölge aydınlatmalı tam boy klavyesi, 1.7 mm tuş derinliği ve dayanıklı Mylar yüzeyli touchpad ile tamamlanıyor. Ses sistemi, Dirac destekli ASUS SonicMaster teknolojisiyle güçlendirilmiş.

    1.95 kilogram ağırlığında olan V16, 63Wh bataryası ve 150W adaptörüyle geliyor. Ayrıca dayanıklılık konusunda da iddialı: Cihaz, askeri düzeyde MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Kompakt yapısı ve güçlü donanımıyla V16, yüksek performansı makul ölçülerde sunmak isteyen kullanıcıları hedef alıyor.

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