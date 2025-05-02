Nvidia’ya Çin’de sıkı rakip geldi: Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı duyuruldu

Asus ATS RX 9070 GRE OC neler sunuyor?
AMD uzun süredir Çin’e özel kırpılmış ekran kartlarını GRE (Golden Rabbit Edition) ismi altında satışa sunuyor. Radeon RX 9070 GRE ülkeye özel ilk RDNA 4 tabanlı ekran kartı olma özelliğine sahip. Asus da ekran kartını Çin’e ilk sunan firma oldu.
Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı 12GB GDDR6 bellek ve 220W toplam kart gücü ile geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtma yapılan kartın hızı 2880MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. İki adet 8 pinli PCI-e konektörü olan ekran kartı için 750W PSU tavsiye ediliyor. Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı vergiler dahil 540$ civarında bir fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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