Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia’ya Çin’de sıkı rakip geldi: Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı duyuruldu

    Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı biraz daha kırpılmış performansı ile Nvidia’dan boşalan oyuncu alanını elde edebilmek için Çin’de piyasaya çıkıyor.          

    Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın H20 yapay zekâ hızlandırıcısının ve RTX 5090D ekran kartının Çin’de satışının ABD onayına bağlanması firma için önemli bir alan kaybı anlamına geliyor. Huawei bu alanı kapmak için harekete geçerken AMD de boş durmuyor. 

    Asus ATS RX 9070 GRE OC neler sunuyor?

    AMD uzun süredir Çin’e özel kırpılmış ekran kartlarını GRE (Golden Rabbit Edition) ismi altında satışa sunuyor. Radeon RX 9070 GRE ülkeye özel ilk RDNA 4 tabanlı ekran kartı olma özelliğine sahip. Asus da ekran kartını Çin’e ilk sunan firma oldu. 

    Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı 12GB GDDR6 bellek ve 220W toplam kart gücü ile geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtma yapılan kartın hızı 2880MHz seviyesine kadar çıkabiliyor. İki adet 8 pinli PCI-e konektörü olan ekran kartı için 750W PSU tavsiye ediliyor. Asus ATS RX 9070 GRE OC ekran kartı vergiler dahil 540$ civarında bir fiyat etiketine sahip. 

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    asker ziyareti kuralları radyatör hortumu sertliği nasıl olmalı polise isimsiz ihbar nasıl yapılır nesquik kilo aldırır mı kuyumcu isim önerileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi 12T
    Xiaomi 12T
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    ACER AG15-51P-51XY
    ACER AG15-51P-51XY
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum