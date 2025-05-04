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    Doom hayranlarına özel ekran kartı "ROG Astral GeForce RTX 5080" satışta

    DOOM: The Dark Ages, yakında çıkış yapacak. Oyunun çıkışına sayılı günler kala, ASUS ROG, Doom hayranları için özel tasarlanan ekran kartını satışa sundu: ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition.

    Asus ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition ekran kartı
    ASUS Republic of Gamers (ROG), Doom hayranlarının ilgisini çekecek ekran kartını çıkardı. ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition, Bethesda ve id Software ile iş birliği içinde sınırlı sayıda üretildi. Ekran kartıyla birlikte harika ürünler içeren paket, ASUS ekran kartlarının 30. yıl dönümünde satışa çıktı.

    ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition Bundle 2000 dolara satışta

    ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition
    ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition, yeşil ve altın renk düzeni, arka plakada Doom temalı çizim ve Shield Saw'dan esinlenen yeşil fanlar ile Doom Slayer’a dayalı özel bir tasarıma sahip. Ayrıca, kartın kenarlarında oyun içi referanslar, montaj braketi ve soğutucu üzerinde de altın rengi dikkat çekiyor.

    ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, NVIDIA’nın Blackwell mimarisi ve DLSS 4 ile geliyor. 16 GB GDDR7 belleğe sahip, OC modunda 2790 MHz, varsayılan modda 2760 MHz saat hızı sunuyor. Soğutma, hava akışı ve basıncı %20'ye kadar artıran dört eksenel teknolojili fan, büyük kanat dizisi, patentli buhar odası, frezelenmiş ısı dağıtıcı ve faz değiştiren termal pedlerle sağlanıyor. Hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarmak için 3.8 yuva tasarımını kullanıyor.

    ASUS ROG, ekran kartına ek olarak özel Doom Slayer Legionary skin, bir tişört, bir mousepad, sarı anahtar kartı ve DOOM: The Dark Ages'in Premium Sürümünü sunuyor. ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition fiyatı 2000 dolar.

    Kaynakça https://press.asus.com/news/press-releases/asus-rog-astral-geforce-rtx-5080-doom-edition-announcement https://gear.bethesda.net/products/doom-the-dark-ages-asus-bundle
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