Doom hayranlarına özel ekran kartı "ROG Astral GeForce RTX 5080" satışta

ROG Astral GeForce RTX 5080 Doom Edition Bundle 2000 dolara satışta
ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition, NVIDIA’nın Blackwell mimarisi ve DLSS 4 ile geliyor. 16 GB GDDR7 belleğe sahip, OC modunda 2790 MHz, varsayılan modda 2760 MHz saat hızı sunuyor. Soğutma, hava akışı ve basıncı %20'ye kadar artıran dört eksenel teknolojili fan, büyük kanat dizisi, patentli buhar odası, frezelenmiş ısı dağıtıcı ve faz değiştiren termal pedlerle sağlanıyor. Hava akışını ve performansı en üst düzeye çıkarmak için 3.8 yuva tasarımını kullanıyor.
ASUS ROG, ekran kartına ek olarak özel Doom Slayer Legionary skin, bir tişört, bir mousepad, sarı anahtar kartı ve DOOM: The Dark Ages'in Premium Sürümünü sunuyor. ROG Astral GeForce RTX 5080 DOOM Edition fiyatı 2000 dolar.Kaynakça https://press.asus.com/news/press-releases/asus-rog-astral-geforce-rtx-5080-doom-edition-announcement https://gear.bethesda.net/products/doom-the-dark-ages-asus-bundle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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