BAYRAMPAŞA - TÜRKİYE TEKNOLOJİ ÜSSÜ NOTLARI

Bayrampaşa Teknoloji Üssü’nden Yeni Aziz Sancar’lar çıkacak. Türkiye’deki tüm üniversiteler araştırma merkezlerini buraya taşıyabilecek, aynı anda 6 bin 500 kişi burada çalışacak.

Bakın bir genç için en önemli hedeflerden biri nedir?

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Kodlama ve yazılım işleri, sadece bilgisayar mühendislerini, elektronik mühendislerini ilgilendiren bir konu olmaktan çıktı. Gelecek 20 yılda, her sektörde yapay zeka, öğrenen yazılımlar, robotik gibi alanlar sıradan konular olacak. Yeni iş kolları türeyecek. Büyük veri üzerinde çalışan her meslek konu çok önemli olacak.

Veri analistliği de bu iş kollarının başında gelecek. Kodlama bilmeyenlerin, okuma yazma bilmez gibi kalacağı bir döneme doğru ilerliyoruz. Kuracağımız akademilerde, isteyen her gencimize kodlama eğitimi vereceğiz.

Ulaşımı kolaylaştırmak, trafiği rahatlatmak için milyarlarca lira yatırım yapıyoruz. Talep tahmin modellerimizi, gerçek ve tüm veriye göre analiz etsek, ev-iş; ev-okul; iş-ev; okul-ev seyahatlerini incelesek; saat, konum ve seferlerle eşleştirsek; şehir hareketliliğini gerçek veriye göre inceleyerek yatırım kararlarımızı bu ışıkta versek daha doğru değil mi?

Geçtiğimiz 5 yılda hangi şartlar oluştuğunda hangi kavşaklar tıkanmış verisinden bir model çıkarsak da, önümüzdeki yıl, sonraki sene hangi kavşak tıkanabilir sonucunu, sıkışıklık oluşmadan öğrenip müdahale etsek?

Ulaşım bunlara sadece bir örnek. Kaynaklarımızı verimli kullanmak, doğru projeyi doğru yerde ilgilisine sunmak için zamanın imkanlarından yararlanmamız lazım.

Türkiye Teknoloji Üssü, sadece belediyenin kendi ihtiyaçları için çalışma yaptırdığı yer olmayacak elbette. Biz Yerli ve Yabancı üniversitelerin, teknoloji şirketlerinin ofislerini burada toplamaya çalışacağız. Nasıl ortak çalışma alanları var bugün, ortak labortuvarlar, test merkezleri olacak.

Bu sinerjiden İBB hizmetleri başta olmak üzere yerel yönetimlerin istifade edeceği projeler çıkacağı gibi, her sektör için de yazılımlar, uygulamalar patentler doğacaktır. E-oyun furyası dolu dizgin gidiyor. İstanbul’da- dünyayı sarsacak oyunlar neden yazılmasın? Perakendeciler, sosyal medya etiketlerini, konum paylaşımlarını analiz ederek mağaza açma kararları veriyor. Tüm sektörler için mümkün bu.

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Kendi işini kurabilmek...Kendi fikrini hayata geçirebilmek.“Fikir senden destek bizden” diyeceğiz. Eğer gencimizin fikri ekonomik getirisi olan bir girişimse desteği biz vereceğiz. Nasıl vereceğiz. 500 milyon TL’lik yatırım destek fonu kuruyoruz.Para nereden diyeceksiniz?Fikir güzelse, para kazandıracaksa buna kim yatırım yapmaz ki? Biz sadece aracı olacağız. Gerektiğinde Belediye müşteri de olacak tabi ki.4.0 belediyeciliği yeni nesil teknolojiyi kullanan, hizmet kalitesini artırarak yaşam kalitesini artıran bir yaklaşımdır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı her yatırım, alacağı her idari kararın arkasında, İstanbul’a dair sabit veriler olduğu gibi, vatandaşın eğilimleri beklentileri, yaşantısı gibi değişken verilerin de olması lazım.Gaziantep’teki Kayseri’deki sanayici esnaf da prototipini burada test etsin, üniversitelerle şirketlerle buluşsun. Anadolu üniversitelerindeki araştırmacılar, öğrenciler de gelsin ortak akıl teri döksünler.