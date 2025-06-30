Elektrikli otomobiller için adil ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı?

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Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobillerde bildiğiniz gibi uzun süredir ciddi vergi teşvikleri uygulanıyor. Türkiye’de, elektrikli ve içten yanmalı motor seçeneklerine sahip aynı model araçlarda, elektrikli versiyon daha ucuz kalıyor. Halbuki yurt dışında aynı aracın içten yanmalısı elektriklisine göre çok daha ucuz.

Diğer yandan lüks modellerde sıkça rastlanan bu durum, alt modellerde ÖTV matrahları sayesinde değişik rekabet durumlarına yol açıyor. Mesela yüksek enflasyona rağmen senelerdir zam yapmayan Togg ve anahtar teslim fiyatı Almanya’ya göre ucuz olan Tesla.

Ancak elektrikli araçlar için uygulanan ÖTV sistemi bazı güncellemelere ihtiyaç duyuyor. Bunlardan başlıcası aracın vergisiz satış fiyatının 1.450.000 TL’den düşük olması durumunda sadece %10 ÖTV dilimine girme durumu.

Elektrikli araba fiyatları 1 yıl önce eklendi

25 Haziran 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen kanun teklifi ile Cumhurbaşkanına elektrikli araçlar için menzil ve batarya kapasitesine gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme yetkisi veriliyor. Bu düzenlemeyle birlikte elektrikli otomobillerde yeni ÖTV oranlarının hayata geçirilmesi bekleniyor. Peki elektirkli araçlar için ideal ÖTV oranları nasıl olmalı?

Elektrikli Otomobillerde Mevcut ÖTV Oranları 2025 Motor Gücü Vergisiz Fiyatı (Matrah) ÖTV Oranı 160 kW ve altı 1.450.000 TL ve altı %10 160 kW ve altı 1.450.000 TL üzeri %40 160 kW üzeri 1.350.000 TL ve altı %50 160 kW üzeri 1.350.000 TL üzeri %60

Elektriklide yeni ÖTV oranları nasıl olmalı?

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160 kW ve altı güç üreten elektrikli otomobillerde ÖTV nasıl olmalı?

Mevcut ÖTV düzenlemesinin; elektrikli otomobillerin en önemli özelliği olan batarya kapasitesini ciddi derecede kısıtladığını düşünüyorum. Bu nedenle sınırın 1.450.000 TL tek fiyat olarak belirlenmesi yerine batarya kapasitelerine göre belirlenmelidir. 1.450.000 TL’lik sabit sınır yerine, batarya kapasitelerine göre kademeli bir sistem getirilmeli. Örneğin, düşük bataryalı araçlar için mevcut sınır korunabilirken, yüksek bataryalı araçlar için bu sınır artırılmalı. Böylece uzun menzil sunan araçlar artık batarya kapasitesi yüzünden cezalandırılmamış olur.

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Yeni düzenlemede, vergisiz fiyatı 1.450.000 TL’yi geçmeyen ve batarya kapasitesi 50 kWs’nin üzerinde olan, maksimum 160 kW güç üreten araçlar için %10 ÖTV oranı korunmalı. Batarya kapasitesi 75 kWs ve üzeri bataryaya sahip araçlar için bu matrah yaklaşık %15 artırılarak 1.675.000 TL’ye çıkarılmalı. Böylece %10 ÖTV oranı adil bir şekilde yüksek bataryalı ve uzun menzilli araçları kapsamalıdır.

Bunun dışında vergisiz fiyatı 1.250.000 TL’den ucuz ve bataryası en az 40 kWs kapasitesiye sahip olanlar için ÖTV oranı %5 olarak uygulanabilir. Bu matrahların dışında kalan 160 kW altındaki tüm araçların ÖTV oranı %30 yapılarak batarya kapasitesi yüksek olan araçlar ödüllendirilmeli. 1.250.000 TL altındakilerde 40 kWs'den daha küçük bataryaya sahip otomobiller, 1.250.000 TL-1.450.000 TL arasında bataryası 50 kWs'den daha küçük bataryalılar, 1.450.001 TL- 1.920.000 TL arasında bataryası 75 kWs'den daha küçük olan otomobiller %30 ÖTV oranı ile satılmalı.

160 kW ve altı premium araçlar için

Tabii bu değerler dışında elektrikli araçların premium versiyonları yani dolu paketlerini teşvik etmek içinde hali hazırdaki %40 ÖTV yerine %10 olmasını sağlayacak bir seçenek daha gelmeli. Bu durumda en az 75 kWs bataryalı ve 1.675.000’den daha ucuz vergisiz fiyatı olan bir araç %10 ÖTV’ye sahip olmalı. Yüksek bataryalı seçenek için ise en az 75 kWs bataryaya sahip olan bir araç yaklaşık yine %15 fiyat artışı ile 1.920.000 TL vergisiz fiyatından ucuz ise %10 ÖTV’den fiyatlandırılmalı.

160 kW ve üstü araçlar için

Motor gücü 160 kW'den fazla, 240 kW'den az olan araçlar %30 ÖTV dilimine tabii olmalı. Böylece her tekerlekten çekiş isteyen kullanıcılar aşırı cezalandırılmamalı. Motor gücü daha yüksek olmasını seven ve daha fazla vergi ödemeye razı kullanıcılar mutlaka elektrikli araçlara yönlendirmek için ciddi avantaj sağlayacak bazı güç vergi oranı düzenlemeleride yapılabilir. Bu durumda 240 kW ve üstü güç barındıran araçlarda ÖTV oranı %40, 300 kW ve üstü için %60, 400 kW ve üstü içinde %80 düşünülebilir. Böylece şimdiki sisteme göre daha makul bir eğride güçlü dolayısıyla çok petrol tüketen araçlar hızlıca elektrikliye dönüştürülebilir.

Pazara olan etkisi

Sonuç olarak bu düzenlemeyle belli fiyata batarya koyan araçlar ödüllendirilecek koymayanlar lüks sayıldığı için ekstra vergiye tabii olacak. Aynı şekilde içi ekstra dolu araçlar boş olanlara göre biraz daha fazla vergiye tabii tutulacak ama erişilebilir olacak.

Uzun menzilli araçlar büyük batarya koyduğu için cezalandırılmayacak. Uygun matraha girdiklerinde düşük vergiye devam edecek.

Tüm tekerlerden çeker araçlar vergisi yine normale göre fazla olacak ama erişilebilir kılınacak. Pahalı içten yanmalı aşırı lüks araçların elektriklisi içten yanmalısına göre ucuz kaldığı için mecbur satın alınır olunacak.

Şehir içi araçlar veya filo araçlarında matraha girmeleri karşılığında ufak bir indirim daha olacak. Böylece şirketler yakıt bakım ve ucuz başlangıç nedeni ile toplu alımları elektrikliğe çevirecek.

Aşırı güçlü arabalar spor arabalar yada çok ağır arabalar olduğundan yüksek vergi dilimine tabii olacak.

Tamamına bakılırsa fiyatlar bazı araçlarda düşecek bazılarında aynı kalacak ama genel olarak menzil korkusu olan vatandaşımızın elektrikli araca olan mesafesi azalacak, satışlar artacak.

Bu da tamamen elektrikli araç üreten markaların daha çok işine gelecek ve bu nedenle petrol ithalatı azalacak. Cari açık hızla düşerken yenilenebilir enerji üretimi hızla artacak. Yerli üretim ve iş gücünü arttıracak. Şarj istasyonu ağı kuran ve üreten firmalar güçlenecek, rekabet güçleri uluslararası düzeyde artacak.

Bu düzenlemeye göre hangi otomobiller Yüzde 5 ÖTV ile satılacak?

Bahsettiğimiz oranlar hayata geçirilirse vergisiz fiyatı 1.250.000 TL'den az olup en az 40 kWs batarya kapasitesi ile satılan otomobiller yüzde 5 ÖTV oranı ile satılacak. ÖTV oranı değişen otomobiller aşağıdaki gibi olacak.

ÖTV'si Yüzde 10'dan Yüzde 5'e İnecek Otomobiller Marka-Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Citroen e-C3 83 kW Plus 1.099.900 TL 999.909 TL %10 %5 Citroen e-C3 Aircross 83 kW Max 1.274.900 TL 1.159.000 TL %10 %5 Fiat 500e 500e HB La Prima by Bocelli 42kWh 1.285.900 TL 1.168.999 TL %10 %5 Hyundai INSTER Advance 84.5 kW 1.319.000 TL 1.259.044 TL %10 %5 BYD DOLPHIN 150 kW Comfort 1.365.000 TL 1.302.953 TL %10 %5 MG4 Comfort 125 kW (2023 MY) 1.379.000 TL 1.316.316 TL %10 %5 Opel Frontera 83 kW 1.386.000 TL 1.323.000 TL %10 %5 Opel Corsa Elektrik 100 kW GS 1.419.000 TL 1.354.500 TL %10 %5 Renault 5 E-TECH Techno EV40 120 hp 1.450.000 ₺ 1.384.089 %10 %5 Togg T10X V1 Kısa Menzil 1.505.000 TL 1.431.817 TL %10 %5

Yüzde 40 ÖTV'den yüzde 10 ÖTV'ye inecek otomobiller hangileri olacak?

Önerdiğimiz ÖTV oranları hayata geçirilirse düşük fiyatlı ve 75 kWS'den büyük bataryalı otomobillerde ÖTV oranı yüzde 10'a inecek. Vergisi inecek otomobiller şöyle olacak:

ÖTV'si %40'tan %10'a inecek otomobiller hangileri? Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Tesla Model Y Long Range RWD (75 kWs) 2.662.783 TL 2.092.185 TL %40 %10 KIA EV3 GT-Line Long Range (78 kWs) 2.519.000 TL 1.979.213 TL %40 %10 Togg T10X V2 Uzun Menzil + Kış Paketi + Akıllı Destek Paketi + Cam Tavan + Meridian Premium Ses Sistemi 2.541.091 TL 1.996.571 TL %40 %10

Küçük bataryasından dolayı yüzde 30 ÖTV ile satılacak otomobil modelleri Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Volkswagen ID.4 (52 kWs) 1.923.000 TL 2.272.636 TL %10 %30 Opel Grandland Elektrik GS (73 kWs) 2.570.000 TL 2.386.427 TL %40 %30 Peugeot E-3008 GT (73 kWs) 2.768.500 TL 2.570.748 TL %40 %30 Peugeot E-5008 Allure (73 kWs) 2.768.500 TL 2.570.748 TL %40 %30 KIA EV6 Elegance Standard Range (60 kWs) 2.519.000 TL 2.339.070 TL %40 %30 MINI COUNTRYMAN E Favoured (64 kWs) 2.779.100 TL 2.580.592 TL %40 %30 Mercedes-Benz EQA 250+AMG (70 kWs) 3.156.500 TL 2.931.035 TL %40 %30 BMW iX1 eDrive20 Sport Line (64 kWs) 3.044.700 TL 2.827.220 TL %40 %30 BMW iX2 eDrive20 Sport Line (64 kWs) 3.058.000 TL 2.839.571 TL %40 %30

ÖTV'si aynı kalacak otomobil modelleri

Önerdiğimiz ÖTV oranları çeşitli ihtiyaçlara yönelik indirimler getirse de genel olarak pek çok modelde ÖTV değişimi olmayacak. ÖTV'si aynı kalacak otomobiller ve bu otomobillerin fiyatları aşağıdaki tabloda yer alıyor.

ÖTV'si Değişmeyecek Modellerden Örnekler Marka Model Eski Fiyat Yeni Fiyat Eski ÖTV Yeni ÖTV Togg T10X V2 RWD Uzun Menzil 1.830.000 TL 1.830.000 TL %10 %10 Tesla Model Y Standart Menzil RWD 1.866.203 TL 1.866.203 TL %10 %10 Kia EV3 Elegance Standart Menzil 1.719.00 TL 1.719.00 TL %10 %10 Hyundai Ioniq 5 Dynamic Vision Roof 1.919.000 TL 1.919.000 TL %10 %10 Hyundai Ioniq 6 Advance 1.878.500 TL 1.878.500 TL %10 %10 BYD ATTO 3 1.710.000 TL 1.710.000 TL %10 %10 BYD Seal U EV 1.925.000 TL 1.925.000 TL %10 %10 BYD SEAL Design 160 kW 1.850.000 TL 1.850.000 TL %10 %10 BYD SEAL Excellence 390 kW AWD 3.090.000 TL 3.090.000 TL %10 %10 BYD TANG Flagship 380 kW AWD 4.220.000 TL 4.220.000 TL %60 %60 Citroen e-C4 X 115 kW Max 1.710.000 TL 1.710.000 TL %10 %10 Opel Astra Elektrik 115 kW GS 1.866.000 TL 1.866.000 TL %10 %10 Yeni Peugeot E-3008 Allure 1.910.000 TL 1.910.000 TL %10 %10 Skoda Elroq 60 e-Prestige 1.924.900 TL 1.924.900 TL %10 %10

Düşük ÖTV avantajı sayesinde Türkiye'ye gelebilecek modeller

Büyük bataryalı otomobilleri teşvik eden ve motor gücüne göre kademeli ÖTV artış getiren düzenleme sayesinde daha yüksek menzil sunan, daha verimli ve daha donanımlı elektrikli otomobil modelleri Türkiye'de satışa sunulabilir.

Bazı örnekler şunlar:

Opel Grandland Elektrik 82 kWs (%40>%10)

Hyundai Ioniq 5 Progressive (%40>%10)

Hyundai Ioniq 6 Progressive (%40>%10)

Peugeot e-3008 97 kWh Long Range (%40>%10)

Peugeot e-5008 97 kWh Long Range (%40>%10)

Renault Scenic E-Tech EV87 (%40>%10)

Skoda Enyaq 85x (%40>%10)

Kia EV6 Long Range 2WD (%30>%10)

Kia EV6 Long Range AWD (%40>%30)

Kia EV9 99.8 kWh RWD (%60>%30)

Mercedes-Benz CLA 250+ (%60>%30)

Volvo EX90 Single Motor (%60>%30)

Volvo ES90 (%60>%30)

Volkswagen ID.4 Pro 77 kWs (%60>%30)

Volkswagen ID.7 Pro (%60>%30)

Volkswagen ID. Buzz LWB GTX (%60>%40)

Mercedes-Benz EQS SUV 450 4MATIC (%60>%40)

Mini Countryman SE ALL4 (%60>%30)

Lexus RZ 450e (%60>%30)

CUPRA Tavascan VZ (%60>%40)

Ford Explorer Extended Range RWD (%60>%30)

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Elektrikli otomobiller için adil ÖTV düzenlemesi nasıl olmalı?

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