Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K

Genel Yayın Yönetmeni
Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilenen gelişmeleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Energizer standında 16000mAh pilli telefonu sizler için değerlendirdik.
Her ne kadar sızan teknik özelliklerden farklı olarak çok daha kalın bir kasaya sahip olsa da Energizer PowerMax P16K, sahip olduğu 16000mAh batarya ile farklı kullanım senaryolarında benzersiz bir kullanım süresi vaat ediyor.
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1. Çalışmayan örneği neden fuara götürürsün.
2. Cihaz kalın , 2 tane telefon çıkar ama boyut ve ağırlık bilgileri olmadığı için normal bir insan kullanabilir mi yorumlayamadım
3. Bu telefona QC 4 özellikli bir type c koymamak büyük ... (boşluğu siz doldurun)
4. En azından SD 600 serisi bir işlemci neden konmaz
5. Parmak izi okuyucusu ile kameralar neden daha uzak konumlandırılmaz
6. Cihaz çalışmadığı için daha da gömecek konu bulamadım.
7. Yazılımsal ve servis desteğini verme noktasına girmenin manası bile yok.