Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K

Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilenen gelişmeleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Energizer standında 16000mAh pilli telefonu sizler için değerlendirdik.

Her ne kadar sızan teknik özelliklerden farklı olarak çok daha kalın bir kasaya sahip olsa da Energizer PowerMax P16K, sahip olduğu 16000mAh batarya ile farklı kullanım senaryolarında benzersiz bir kullanım süresi vaat ediyor.