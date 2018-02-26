Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Bu telefonda 16000mAh pil var! | Energizer PowerMax P16K

1 yıl
8,7b
2
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Mobil Dünya Kongresi kapsamında sergilenen gelişmeleri sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz. Energizer standında 16000mAh pilli telefonu sizler için değerlendirdik.
Her ne kadar sızan teknik özelliklerden farklı olarak çok daha kalın bir kasaya sahip olsa da Energizer PowerMax P16K, sahip olduğu 16000mAh batarya ile farklı kullanım senaryolarında benzersiz bir kullanım süresi vaat ediyor. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ÖzdalDoğru 1 yıl en beğenilen
İzleyelim bakalım.
1. Çalışmayan örneği neden fuara götürürsün.
2. Cihaz kalın , 2 tane telefon çıkar ama boyut ve ağırlık bilgileri olmadığı için normal bir insan kullanabilir mi yorumlayamadım
3. Bu telefona QC 4 özellikli bir type c koymamak büyük ... (boşluğu siz doldurun)
4. En azından SD 600 serisi bir işlemci neden konmaz
5. Parmak izi okuyucusu ile kameralar neden daha uzak konumlandırılmaz
6. Cihaz çalışmadığı için daha da gömecek konu bulamadım.
7. Yazılımsal ve servis desteğini verme noktasına girmenin manası bile yok.
İzleyelim bakalım.1. Çalışmayan örneği neden fuara götürürsün.2. Cihaz kalın , 2 tane telefon çıkar ama boyut ve ağırlık bilgileri olmadığı için normal ...
Devamını Gör
Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 1 yıl
sanki powerbank yapacakken son dakika neden bunu telefon yapmayalım demişler gibi. Şaka gibi bildiğin maket telefon incelemesi gibi olmuş.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Batarya değil ki , bildiğin akü mübarek :)
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gecem1903 1 yıl
gayet iyi bir ürün, benim anlamadığım her türden ürünün olması neden insanımıza batıyor. zevkler tercihler tek tip mi? o zaman ürün gamı diye bir şey ticarette neden etmeye var?
yok 6 inc 6,5 inch telefon mu olurmuş, kalın telefon mu olurmuş.
ben olsa 7 inch telefon tercih ederim, çünkü ihtiyacım bu yönde. bazısı da 3,5 inc arıyor.
ince sevmez birisi öbürü kalın olsun der.
benim için fena ideal bir telefon pil çok muhim ötesi power banklar bile yetmiyor bana 7000 lik, telefonunda 3000 binlik bataryası var. yok 10binlik olsaymış neden 16binlikmiş.
10binliğide üretsin 16binliğide.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lordofthephones 1 yıl
Takviye kablosu için uç olmalıydı bence,aracımdaakü problemi olursa bu telefon varken başka araca ihtiyaç duymamalıyım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JQKER 1 yıl
en büyük özelliği aracınızı yokuşta part ederseniz arka lastiğe taş aramanıza gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Aku biterse takviye kablosunu da buna baglariz artik. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bjkyener 1 yıl
16000 gerek yoktu 10000 ince yapsalardı daha çok tutardı
vur deyince telefonu öldürmüş 16000 resmen türk usulü olmuş
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ali_ihsan21 1 yıl
Tam tepen attığında hanımın kafasına atmalık
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xbil 1 yıl ali_ihsan21
Ya bekarsın, bekara hanım boşamak kolay. Yada senin hanımın bu forumla uzaktan yakından alakası yok.:) O telefonun bide geri dönüşü var.:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WarSaw 1 yıl
0:12 saniyede arkada birisi ARK mı oynuyor tüm dinolar dur ıslığı çalmış resmen :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 1 yıl
Powerbank a ekran takmışlar
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fashionality 1 yıl
sanki markanin reklamini yapmak icin telefon ozellikli tasinabilir batarya yapmislar...
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zolzauza 1 yıl
Batarya değil ki , bildiğin akü mübarek :)
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
07:02
Samsung Galaxy S10 ön inceleme
11b izlenme · 3 ay
03:59
General Mobile GM9 Plus ön inceleme
14,9b izlenme · 2 ay
02:24
İnce çerçeve, 18.000 mAh batarya | Energizer Power Max P18K ön inceleme
10,4b izlenme · 2 ay
07:26
Huawei P30 Pro ön inceleme | En dolu Android telefon
13,7b izlenme · 1 ay
12:05
Mate 20 Pro Makro fotoğraf performansı | vLOG
9,5b izlenme · 6 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 3 gün
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13,1b izlenme · 1 gün
06:34
3 Kameralı Samsung Galaxy A7 ön inceleme
6,1b izlenme · 7 ay
09:42
4 kameralı telefon ne işe yarar? Samsung Galaxy A9 ön inceleme
12b izlenme · 7 ay
09:23
280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
9,2b izlenme · 1 hf.
13:15
1,5 yıl aranın ardından tekrar LG V30+ ThinQ
7,1b izlenme · 1 ay
15:59
MSI GP63 Leopard oyuncu dizüstüsü inceleme
8,6b izlenme · 5 ay
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,9b izlenme · 1 gün
12:19
Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
9b izlenme · 4 hf.
12:51
Arabayı sat bunu al | Monster'dan Nvidia RTX 2080'li Tulpar T7 V18.3.2 17.3"
11,1b izlenme · 3 ay
04:50
Galaxy A7 ve A9'u bir de ondan dinleyin | Anıl Öztekin anlatıyor
5b izlenme · 7 ay
24:45
4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme
13,9b izlenme · 5 ay
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim