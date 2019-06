Casper VIA F1 incelemesi "Şık tasarım, Çift arka kamera"

Bu videoda Casper'ın çift arka kameralı telefonu VIA F1'in şık tasarımını ele alıyor, donanımlarından bahsediyor, kamerasını sınıyor, günlük kullanım koşullarıyla test ediyoruz.

VIA A1 ve A1 Plus’ın ardından gelen VIA F1, Casper’ın ilk çift arka kameralı telefonu olmasıyla VIA serisi içerisinde önemli bir yere sahip, yeni nesil kamera trendine de ayak uydurmuş bir telefon olarak karşımızda.



Casper’ın alışılageldik kutu tasarımı bu sefer VIA F1’in siyah gövdesiyle özdeşleşmiş ve kapaklı bir hale gelmiş. Kutunun içerisinden ilk etapta telefonun kendisi, 5V 2 amperlik şarj adaptörü, 1 metrelik hafif diri şarj kablosu, OTG kablosu ve bir kulakiçi kulaklık çıkıyor. Ekstra olarak kutuya silikon şeffaf bir kılıf ve ekran jelatini eklenmiş, şarj adaptörü ve kablosu da siyah olabilirmiş. Kulaklığın frekans aralığı çok yüksek değil tabii ama günlük seyahatlerde müzik dinlemek için iş görüyor, mikrofonunun da başarımı iyi.



Sadece siyah rengi seçeneğiyle gelen Casper VIA F1, 15.4cm boyunda, 7.6cm eninde ve 7.4mm kalınlığında,168 gram ağırlığında. Alüminyum kasanın köşelerdeki yuvarlağımsı yapısı, metal ve plastiğin arasındaki iki katmanlı geçişi, alt taraftaki ızgaralar, ses ayarı butonları, üst ve alt barın boyutları derken iPhone vari bir görünüm ortaya çıkmış. VIA F1 bence bu tasarımla özellikle gümüş ve birkaç renk seçeneğini daha hak ediyordu.



VIA F1 elde hayli diri bir hissiyat veriyor, içi dolu bir metal plaka tutuyormuş gibi hissediyorsunuz, benzer boyuttaki rakiplerinden 10-15 gram ağır yapısı da üstüne eklenince şahsen son zamanlarda deneyimlediğim, tutması en keyifli telefonlardan biri ortaya çıkmış, iPhone’un Plus versiyonlarında da olduğu gibi tek elle hakim olması çok kolay değil.

Kapalı halde önyüzünün tamamı bir ekranmış gibi görünen telefonun ekran kasa oranı %70.7. Ekran açıldığında kalınlığı rahatsız etmeyen çerçeveler ortaya çıkıyor. Gorilla Glass 3 ile sağlamlaştırılan ekran 2.5D, hafif kavisli bir ekran, önyüzü yakışıklı kılan detaylardan biri. Üst barda özçekim kamerası, ahize, yakınlık sensörü ve flaş, alt barda kapasitif butonlar ve parmakizi okuyucusu var. Parmakizi okuyucusu hızlı çalışıyor, VIA A1’deki gibi flaş hızında değil ama yine de hayli hızlı, fiziksel olarak basmadan parmağınızı değdirmeniz yetiyor.

Sağ yanında açma kapama ve ses ayarı butonları var, yerlerinde diri duruyorlar, dönütleri de hayli keyifli. Sol yanında ise SIM ve Micro SD kart yuvası var, işçilikte bulduğum tek kusur bu yuvada zira yerinde bol duruyor, yerinden çıkıp gitmiyor tabii ama bol olduğu için telefonu sallayınca detaycı birinin duyabileceği bir ses çıkarıyor.



Telefonun üstünde 3.5mm jack girişi, altında sağda mono hoparlör, solda ise mikrofon var.



Arkasına geçtiğimizde hafif kumlu mat bir yüzey görüyoruz, elden kaymaya müsait bir yüzey. Yukarıdan aşağı hafif çıkıntısıyla beraber çift kamera ve beyaz LED flaş, ardından Casper logosu ve sertifikasyon bilgileri nizami bir şekilde konumlandırılmış, sinyal geçişi için benzer bir renkten plastik kanallar bırakılmış.



Karşımızda 5.5 inç Full HD çözünürlükte IPS LCD panel bir ekran var, 400ppi piksel yoğunluğuyla normal kullanım için de, VR kutusu için de gayet keskin. Yeniden renk üretimi gayet iyi, renkler gayet canlı, beyazlar beyaz, siyahlar IPS panel için yeterince derin ancak segmenti itibarıyla belki biraz daha iyi olabilirdi. Kontrast başarımını da göz önünde bulundurunca dizi, film, anime izlemesi keyifli bir ekran. Bakış açıları ise tek kelimeyle mükemmel, renkler milim olsun sapmıyor.



Maksimum ışığı orta-iyi arası bir yerde, maksimum ve minimum ışık ayarı birkaç tık daha geniş olabilirdi. Ekran yansıma altında kaybolmuyor, güneş altında ise rahat rahat görebiliyorsunuz.



Bu ekrana 28nm mimarili 64-bit Mediatek MT6755, yani Helio P10 yongası güç veriyor. Enerji tasarrufu odaklı 8 Cortex A53 çekirdeği 2GHz’e kadar çıkabiliyor, tam yük altında dördü 1.1, diğer dördü ise 2GHz’de çalışıyor ve hız kesmeden 8 çekirdeğin 8’i de aktif bir şekilde görev yapabiliyor. Grafik çözümü tarafında 700MHz hızında çift çekirdekli Mali T860 var. 4.5G’den ülkemizde tam anlamıyla faydalanabilecek cinsten Cat 6 modeme sahip, bu da 300Mbit indirme ve 50Mbit yükleme hızı anlamına geliyor.



CPU ve GPU ikilisinin Real Racing 3’teki deneyimi oyun keyfini baltalamayacak nitelikle, bazı sahnelerde kare/saniye biraz düşse de genel olarak akıcı, anlık takılma veya kare atlamasıyla karşılaşmıyorsunuz. Modern Combat 5’teki deneyimi birkaç tık daha iyi, patlamalar, sahnenin hızlandığı yerler ikiliyi çok yormuyor, hızlı bir şekilde nişan alabiliyorsunuz, bir FPS oyunu için yeterince akıcı. Yonganın ürettiği ısı yekpare metal kasayla kontrol altına alınmışa benziyor, ısı kasaya dağılıyor ama rahatsız edici bir ısı değil, ısıya bağlı bir hız düşüşü de gözlemlemedim.

4GB RAM ve 64GB dahili depolamayla gelen telefonu 128GB’a kadar Micro SD kart ile destekleyebiliyorsunuz, dahili depolama 150MB/saniye civarı okuma ve yazma hızıyla da gayet tatminkar.



Casper VIA F1’in segmentinden ayrıştığı nokta kamera paketi tarafında. Üstteki 5, alttaki 13MP çözünürlüğünde iki kamera var arkada, 13MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip olan fotoğrafı çekiyor, 5MP olanı da derinlik bilgisi veriyor. Beyaz LED flaşla desteklenen kamera paketi Full HD 30 kare/saniye video kaydı yapabiliyor. Öne 13MP F2.2 diyafram açıklığına sahip bir özçekim kamerası konumlandırılmış, 720P 30 kare/saniye video kaydı destekli.



Hızlı açılan kamera arayüzü özelleştirilmiş bir arayüz, gerekli şeyler elinizin altında. Kamera aydınlık ortamlarda hızlı odaklanıyor, ortamdaki ışık azalınca biraz yavaşlıyor ama kabul edilebilir seviyelerde. Bol ışık altında çektiği fotoğraflar net, yakın obje çekimlerdeki detay gücü etkileyici. Renk dengesini iyi koruyor kamera, ışık azaldığında karanlık ortamlarda renkler sapıtmıyor. Dinamik aralığı ise beklediğimden iyi. Işık azalmaya başladıkça, karanlığa boyun eğmiyor belki ama noise hissedilmeye başlıyor, kameranın otomatik ayarları ISO arttırma eğiliminde. Böyle durumlarda biraz zaman ayırıp profesyonel mod ile ISO ve enstantane ayarına başvurmak gerekiyor, fotoğrafı çekmeden önce ISO ayarının etkisini göremiyorsunuz, biraz alışmak biraz daha zaman harcamanız gerekiyor, nihayetinde noise’u azaltabiliyor, güzel ve sosyal medyada paylaşılası fotoğraflar çekebiliyorsunuz.



İkinci kameranın getirisi, bokeh etkisi. Alan derinliği bilgisiyle fotoğrafı çektikten sonra neyin netleneceğini seçebiliyorsunuz. Aydınlık ortamlarda daha iyi çalışıyor, netlenmesi gereken obje ve arkasını belirlemede kendinden pahalı amiral gemileri kadar başarılı değil belki ama ortaya paylaşılası fotoğraflar çıkıyor, işini yapıyor diyebilirim özünde, yazılım güncellemeleriyle daha iyi hale getirilebilir. Video başarımı fotoğraf başarımından geri kalmış açıkçası, bol ışık altında yaptığı çekimler net, gün ışığı altında biraz karanlık kalıyor ve detay gücü düşüyor, odaklanma içinse sürekli hatırlatmanız gerekiyor.



Ön kamerası fotoğraf anlamında segmenti için hayli başarılı, dinamik aralığı olsun, detay gücü olsun, günlük telefonum S7 Edge’in ön kamerasından hem ışıklı hem de ışıksız ortamda video hariç daha başarılı fotoğraflara imza atabiliyor, açıkçası şaşırtıcı. Video tarafında pek etkileyici değil, bu segmentte daha net bir çekim beklerdim, ortalama dinamik aralığı başarımıyla paylaşılası şeyler ortaya çıkabiliyor.



Casper’ın alışılageldik arayüzü akıcı ve seri çalışıyor, kullandığım süre boyunca, tüm uygulamalarımı kurmama rağmen teklediğine şahit olmadım. Bildirim ekranı ve kısayollar ayrılmış, iOS’taki gibi kısayollar aşağıda. Uyumlu uygulamalarla çift pencere modu, uzun ekran görüntüsü ve ekran kaydı gibi eklentiler güzel düşünülmüş eklentiler. Telefonu ters çevirerek alarmı susturma, çift dokunuşla telefonu uyandırma gibi özellikler akıllı hareketler başlığında toplanmış. Akıllı buton ve hızlı erişim paneli de kullanımı kolaylaştırmaya yönelik hoş eklentiler. Eklentiler gibi bazı eksiklikler de var, telefon görüşmesinde hoparlöre geçince sesin çok az çıkması, bilgisayara bağlanma modunu her defasında seçmek zorunda olmanız gibi gibi, bunlar düzeltilmeli. VIA F1’in kutusundan Android 6.0 ile çıkıyor oluşu ise telefon için büyük bir handikap, Ocak 2017 güvenlik paketini almış olsa da rekabet için en azından Android 7.0 güncellemesi şart.



Altta, solda kalan mono hoparlör VIA F1’in zayıf halkası, telefonun ses yüksekliği kendi melodileriyle çaldığında veya bir öteki odadan duymak için yeterli ancak sesi cılız, dinamik aralığı kısıtlı, tok seslere tepki vermiyor, müzik dinlerken video izlerken DTS modunu açtığınızda ses yüksekliği ideale ulaşıyor ama profil olarak aynı kalıyor. Kulaklık çıkışının detay ve gücü ise normal düzeyde. Toplam ses deneyimi anlamında VIA A1 Plus’ın gerisinde kalmış VIA F1.



7.4mm’de 3000mAh batarya, çoğu rakibine göre iyi bir değer. Çoğunlukla hücresel veri kullanmak üzere günlük sosyal medya ve mail takibi, internette sörf, birkaç saat müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 15-20 fotoğraf ve birkaç dakika video çekimiyle 5 saat civarı ekran süresi elde ettim, günü çıkarmanın bir iki tık ötesinde diyebilirim. 5V 2 amper hızlı şarj adaptörüyle telefon açık halde 2 saat civarında şarj oluyor.



802.11n standardındaki Wi-Fi modülünün çekim gücü iyi, Bluetooth 4.0 ilen gelen telefonun GPS tarafında herhangi bir sıkıntısı yok.



Casper VIA F1, benim özellikle tasarım ve malzeme kalitesi konusunda beğenimi kazanan bir telefon oldu, hissiyatı olsun, deneyimi olsun, Casper bu konuda seçimleriyle doyuma ulaşmış diyebilirim ancak Android 6.0’la gelmesini ve diğer modellerdeki güncelleme desteğinin zayıflığını göz önüne alırsak yazılım tarafında yapılması gereken şeyler olduğu açık. Fiyatı ise bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Casper’ın çevrimiçi mağazasında 1899 lira olarak belirlenmiş, piyasada 1800-1850 arası. Biraz daha pahalı olsa da özellikleri anlamında en yakın rakibi Huawei P9, P9 da Android 6.0’lı ama kamerası daha başarılı.

VIA F1 ise fiyat segmentindeki şık görünümü ve malzeme kalitesi olsun, arka çift ve öndeki 13MP, harika fotoğraflar çekebilen özçekim kamerası, 4GB RAM ve özellikle fiyat segmentinde görmediğimiz 64GB depolamasıyla olsun öne çıkan bir telefon olduğunu düşünüyorum.

Böylelikle bir incelememizin daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.