Türkiye'de Yılın Otomobili 2025 ödülünü kazanan isim belli oldu!

Türkiye Otomobil Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından düzenlenen ve otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Türkiye’de Yılın Otomobili 2025 yarışmasının kazananı belli oldu. Bu yılın birincisi, sunduğu yenilikçi teknolojiler, şık tasarımı ve güçlü performansıyla öne çıkan BYD Seal U oldu.
Yılın Otomobili 2025: BYD Seal U🚗
Yapılan değerlendirmede Kia EV3, 2670 puanla ikinci olurken, Peugeot 3008 ise 2390 puanla üçüncü oldu. 7 finalist arasındaki puan dağılımı şöyle:
- BYD Seal U: 2690 puan
- Kia EV3: 2670 puan
- Peugeot 3008: 2390 puan
- Renault Duster: 2350 puan
- Opel Grandland: 2310 puan
- MINI Countryman: 2060 puan
- JAECOO 7: 1530 puan
"Türkiye'de Yılın Otomobili" ödülünün yanı sıra "Yılın Tasarımı", "Yılın İnovasyonu", "Yılın Basın Lansmanı" ve "Yılın Premium Otomobili" kategorilerinde de ödüller sahiplerini buldu. Yılın Tasarımı ödülünü Kia EV3, Yılın Basın Lansmanı ödülünü Renault Duster lansmanı, Yılın İnovasyonu ödülünü Renault Rafale, Yılın Premium Otomobili ödülünü ise Mercedes-AMG GT kazandı.
Türkiye'de Yılın Otomobili son 5 yılın kazananları
2020 yılından itibaren Türkiye'de Yılın Otomobili ödülünü kazanan modeller ve aldıkları puanlar şöyle:
- 2020 yılı Renault Clio 5.000 puan
- 2021 yılı Fiat Egea Cross 3.290 puan
- 2022 yılı Hyundai Tucson 3.710 puan
- 2023 yılı Nissan X-Trail 3.580 puan
- 2024 yılı Togg T10X 2.630 puan
Aşağıdaki fotoğraf galerisinde bu yıl ödül için yarışan 42 modelin görsellerini inceleyebilirsiniz:
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: