Tesla’nın hayali gerçek oluyor: Kablosuz elektrik aktarımında yeni rekor

Tesla’nın 1901’de inşa ettiği ünlü Wardenclyffe Kulesi, elektrik iletimini kablolar olmadan gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Ona göre Dünya’nın doğal rezonansı kullanılarak enerji, geniş mesafelere yayılabilecekti. Dönemin finansman ve mühendislik yetersizlikleri nedeniyle bu proje rafa kalktı; ancak Tesla’nın fikirleri yıllar sonra bilim dünyasında yeniden karşılık buluyor. DARPA’nın POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay) programı, kablosuz enerji aktarımı konusunda Tesla'nın teorilerini yeni nesil teknolojiyle hayata geçirme potansiyeli taşıyor. DARPA, lazer ışınlarıyla enerji taşıyan optik iletim sistemleri ile enerjiyi aktarmayı hedefliyor.
Anlık Bildirim
ABD Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), POWER programı kapsamında kablosuz elektrik iletimi konusunda yeni bir rekora daha imza atarak Nikola Tesla’nın hayaline ortak oldu.
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