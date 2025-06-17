Tesla’nın hayali gerçek oluyor: Kablosuz elektrik aktarımında yeni rekor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Bir asırdan uzun süre önce Nikola Tesla, elektriğin kablosuz olarak aktarılabileceği bir gelecek hayal etti. Kuleler aracılığıyla dünya genelinde serbest enerji dağıtımı yapmayı planlayan Tesla’nın bu vizyonu, dönemin teknolojik ve ekonomik sınırlarına takılarak yarım kaldı. Ancak şimdi, ABD Savunma Bakanlığı’nın ileri araştırma ajansı DARPA, bu hayali gerçeğe dönüştürmeye bir adım daha yaklaştı. Lazer teknolojisiyle gerçekleştirilen son testte, 800 watt’lık elektrik enerjisi 8,6 kilometrelik mesafeye, hiçbir fiziksel bağlantı olmadan başarıyla ileterek rekor kırdı.

Tesla’nın 1901’de inşa ettiği ünlü Wardenclyffe Kulesi, elektrik iletimini kablolar olmadan gerçekleştirmeyi amaçlıyordu. Ona göre Dünya’nın doğal rezonansı kullanılarak enerji, geniş mesafelere yayılabilecekti. Dönemin finansman ve mühendislik yetersizlikleri nedeniyle bu proje rafa kalktı; ancak Tesla’nın fikirleri yıllar sonra bilim dünyasında yeniden karşılık buluyor. DARPA’nın POWER (Persistent Optical Wireless Energy Relay) programı, kablosuz enerji aktarımı konusunda Tesla'nın teorilerini yeni nesil teknolojiyle hayata geçirme potansiyeli taşıyor. DARPA, lazer ışınlarıyla enerji taşıyan optik iletim sistemleri ile enerjiyi aktarmayı hedefliyor.

800 Watt güç, 8,6 kilometre menzil

Tam Boyutta Gör New Mexico’da gerçekleştirilen son testlerde DARPA, 800 watt gücündeki enerjiyi 30 saniye boyunca 8,6 kilometrelik (5.3 mil) mesafeye kablosuz olarak aktarmayı başardı. Önceki testlerde 1,7 kilometrelik mesafeye 230 watt iletim yapılabilmişti. Bu gelişme, lazerle enerji iletiminde önemli bir sıçrama anlamına geliyor. POWER ekibi, iletilen elektriğin bir kısmını kullanarak da patlamış mısır yaptı.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte sistemin temelini PRAD (Power Receiver Array Demo) adı verilen özel bir alıcı yapı oluşturuyor. Küre şeklindeki bu yapının iç kısmında, lazer ışınını yüzlerce fotovoltaik hücreye yayan bir parabolik ayna bulunuyor. Lazer ışını bu hücrelere çarparak tekrar elektriğe dönüştürülüyor. Şu an sistemin verimliliği yaklaşık yüzde 20 seviyesinde; bu, test aşamasında kabul edilebilir bir oran olarak görülüyor.

Hedef 200 kilometreye 10 kW enerji iletimi

Tam Boyutta Gör Şu anda programın ilk fazında yer alan DARPA, ilerleyen aşamalarda sistemi çok daha ileriye taşımayı hedefliyor. Nihai amaç, lazer vericiler ve alıcıların insansız hava araçlarına entegre edilerek, 200 kilometrelik mesafeye kadar 10 kilowatt gücünde enerji aktarımı yapılmasını sağlamak. Bu sayede atmosferin yoğun katmanlarının üzerinde, yüzeydeki engellerden bağımsız ve daha verimli enerji iletimi mümkün olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Kablosuz elektrik aktarımında yeni bir rekor kırıldı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: