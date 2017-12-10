Casper VIA G1 Plus'ın kutusunu açtık "5.99 inç Vision Extreme, uçtan uca ekran!"

Video Editörü
|Adamlar en azından farklı işler yapmaya gayret ediyorlar. Umarım üstüne koyarak ilerler firma. Buradaki çöpçü tayfa gitsin kendi çöplüğünde oynasın. Tabletim Casper, nasip olursa telefonunu da almak isterim. Uluslararası standartı bir şekilde yakalamayı başarmışlar benim fikrim
|Bu kadar ağır yorumlara inanmıyorum. Casper firması kendini son zamanlarda iyi geliştirdi.
|LG nin kronik sorunu olduğunu düşünürsek Q6'da Casper cidden başarılı bir iş yapmış.
|casperı bu kadar çekememezlik neden acaba, iyi işler yapıyor ve gerçekten telefonları talep görüyor.
|LG Q6 bunu hem tokatlar hem ekran gövde oranı daha iyi hemde 300 lira daha ucuz. Bu çöp oğlu çöpde yerli ayağına adam dikiyor. Batsın böyle cakal yerli firmalar.
|"Bu çöp oğlu çöpde" de ayrı.
|tam kutu üzerindeki özellikleri okuyordu 0.59 saniye snapdrogon 425 duydum. 3 dk izlemeden kapattım.
|Yerli yerli de bumu yerli böyle yerli firmalar olmaz olsun ...umarım kısa sürede batarlar zira tüketiciye saygısı olmayıp keriz yerine koyan her firmanın sonu iflastır..
|Casper ve vestel telefon üretmesin. Çünkü ürettikleri şeyler pahalı çöpler. Güncelleme diye bişeyin varlığını bile bilmiyorlar zaten.
|paranıza yazık aman haaaaa...........
|Buna 1500 TL mi istiyorlar. Adamlar dolar kurunu 10 TL kabul ediyorlar galiba. :D
"...şurada açılmaya dursun..." manidar bir ifade olmuş :)
Uçtan uca kısmı da yalan.
Casper düşük bütçeli filmler gibi ürünler çıkaracağına elini taşın altına sokup sağlam bir ürün çıkarmalı. Sadece Casper değil GM ve Vestel de aynı durumda.
Çinden sipariş edilen telefon + casper baskısı tamamdır bu iş mantığı