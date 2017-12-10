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Casper VIA G1 Plus'ın kutusunu açtık "5.99 inç Vision Extreme, uçtan uca ekran!"

1 yıl
5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Casper'ın uçtan uca 5.99 inç boyutunda ekranıyla VIA G1 Plus'ın kutusunu açıyor, ilk izlenimlerimizi paylaşıyoruz.

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Xantiave 1 yıl en beğenilen
buna verilen paraya yazık
Yanıtla +14
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ÖzdalDoğru 1 yıl
Kapat kapat hava soğuk cereyan yapıyor.
"...şurada açılmaya dursun..." manidar bir ifade olmuş :)
Uçtan uca kısmı da yalan.
Casper düşük bütçeli filmler gibi ürünler çıkaracağına elini taşın altına sokup sağlam bir ürün çıkarmalı. Sadece Casper değil GM ve Vestel de aynı durumda.
Kapat kapat hava soğuk cereyan yapıyor."...şurada açılmaya dursun..." manidar bir ifade olmuş :)Uçtan uca kısmı da yalan.Casper düşük bütçeli fi...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Barni Moloztaş 1 yıl ÖzdalDoğru
ÖzdalDoğru
Kapat kapat hava soğuk cereyan yapıyor.
"...şurada açılmaya dursun..." manidar bir ifade olmuş :)
Uçtan uca kısmı da yalan.
Casper düşük bütçeli filmler gibi ürünler çıkaracağına elini taşın altına sokup sağlam bir ürün çıkarmalı. Sadece Casper değil GM ve Vestel de aynı durumda.

Çinden sipariş edilen telefon + casper baskısı tamamdır bu iş mantığı
ÖzdalDoğruKapat kapat hava soğuk cereyan yapıyor."...şurada açılmaya dursun..." manidar bir ifade olmuş :)Uçtan uca kısmı da yalan....
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Hyperious 1 yıl
Adamlar en azından farklı işler yapmaya gayret ediyorlar. Umarım üstüne koyarak ilerler firma. Buradaki çöpçü tayfa gitsin kendi çöplüğünde oynasın. Tabletim Casper, nasip olursa telefonunu da almak isterim. Uluslararası standartı bir şekilde yakalamayı başarmışlar benim fikrim
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ahmettemha_19 1 yıl
Bu kadar ağır yorumlara inanmıyorum. Casper firması kendini son zamanlarda iyi geliştirdi.
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keremoviç 1 yıl
LG nin kronik sorunu olduğunu düşünürsek Q6'da Casper cidden başarılı bir iş yapmış.
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eda eva 1 yıl
casperı bu kadar çekememezlik neden acaba, iyi işler yapıyor ve gerçekten telefonları talep görüyor.
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vampirelf 1 yıl
LG Q6 bunu hem tokatlar hem ekran gövde oranı daha iyi hemde 300 lira daha ucuz. Bu çöp oğlu çöpde yerli ayağına adam dikiyor. Batsın böyle cakal yerli firmalar.
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brshr 1 yıl vampirelf
"Bu çöp oğlu çöpde" de ayrı.
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gulnare 1 yıl
tam kutu üzerindeki özellikleri okuyordu 0.59 saniye snapdrogon 425 duydum. 3 dk izlemeden kapattım.
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mcebi001 1 yıl
Yerli yerli de bumu yerli böyle yerli firmalar olmaz olsun ...umarım kısa sürede batarlar zira tüketiciye saygısı olmayıp keriz yerine koyan her firmanın sonu iflastır..
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kesbi 1 yıl
Casper ve vestel telefon üretmesin. Çünkü ürettikleri şeyler pahalı çöpler. Güncelleme diye bişeyin varlığını bile bilmiyorlar zaten.
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bilek 1 yıl
paranıza yazık aman haaaaa...........
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Tensi 1 yıl
Buna 1500 TL mi istiyorlar. Adamlar dolar kurunu 10 TL kabul ediyorlar galiba. :D
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