İçten yanmalı motorlarda devrim: İki zamanlı motorların en büyük sorunları çözüldü

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Tam Boyutta Gör İki zamanlı motorlar, yüksek güç-ağırlık oranlarıyla öne çıksa da, çevreye verdikleri zarar, düşük verimlilikleri ve kısa ömürleri nedeniyle uzun yıllardır eleştiri oklarının hedefindeydi. Ancak Alpha-Otto adlı girişimin geliştirdiği yeni nesil RevForce motoru, bu sorunları kökünden çözebilecek potansiyele sahip. Ve bu dönüşüm, yalnızca tek bir mühendislik hamlesiyle mümkün olmuş: Döner valf.

İki zamanlı motorlar neden verimsiz?

Geleneksel iki zamanlı motorlar, her piston döngüsünde ateşleme yaparak yüksek performans sağlasa da, bu verim birçok mühendislik dezavantajını da beraberinde getiriyor. Egzoz ve emme portlarının aynı anda açık olması, yanmamış yakıt/havanın dışarı atılmasına neden oluyor. Ayrıca, pistonun alt bölgesi hem emme hem de sıkıştırma aşamasında görev aldığı için buraya yağlama yapılamıyor. Bu da motorun ömrünü kısaltıyor ve daha fazla emisyon salımına yol açıyor.

Modern denemeler, egzoz rezonansını kullanarak kaybolan yakıt/hava karışımını silindire geri itmeye çalışsa da, bu yöntemler sınırlı başarı sağladı. Ayrıca yakıtla karışık yağ kullanımı hâlâ egzozdan yanmamış yağ çıkmasına ve çevreye zarar verilmesine neden oluyor.

Alpha-Otto’nun çözümü

Tam Boyutta Gör Alpha-Otto’nun geliştirdiği RevForce motorunun sırrı, geleneksel egzoz portuna entegre edilen döner valf. Bu küçük ancak etkili değişiklik, motor tasarımında büyük bir sıçrama yaratıyor. Döner valf sayesinde; alt bölme yeniden yağlama için kullanılabiliyor, egzoz ve emme zamanlamaları daha hassas şekilde kontrol edilebiliyor, yakıt/hava karışımının egzozla birlikte dışarı atılması engelleniyor ve motorun verimliliği ve ömrü ciddi oranda artıyor.

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Dahası, egzoz valfi, hava basma sistemi (basit bir süperşarj) ve yakıt enjeksiyonu tamamen elektronik olarak kontrol ediliyor. Bu da motorun anlık olarak farklı yakıt türlerine göre ayar yapmasına olanak tanıyor. Yapılan gösterimlerde RevForce motorunun doğalgazdan hidrojene, benzinden biyoyakıtlara kadar farklı yakıtlar arasında gerçek zamanlı geçiş yapabildiği gösterildi.

200 beygirlik prototip

Alpha-Otto, RevForce motorunun 200 beygir gücündeki prototipini ikiz silindirli düz bir konfigürasyonda başarıyla test etti. Şirket, Temmuz 2025’te WeFunder üzerinden bir yatırım kampanyası başlatarak bu tasarımı sınırlı üretim seviyesine taşımayı hedefliyor. İlk hedef ise otomotiv değil, sabit enerji üretim sistemleri. Bu sektör, regülasyon ve entegrasyon açısından daha ulaşılabilir bir başlangıç noktası olarak görülüyor.

Ancak nihai hedef, bu motorun ulaşım da dahil olmak üzere çok çeşitli uygulamalarda kullanılması. Hafif yapısı, yüksek tork verimi, yakıt çeşitliliği ve düşük emisyonuyla RevForce, içten yanmalı motor teknolojisinde yeni bir çağın kapısını aralayabilir.

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İki zamanlı motorların en büyük sorunları çözüldü!

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