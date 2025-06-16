Yeni vergi paketi Meclis’e sunuldu: Otomobillerde ÖTV oranları değişiyor

Otomobillerde ÖTV matrahı güncelleniyor
Şu anda benzinli ve dizel binek otomobillerin vergilendirilmesinde temel olarak motor silindir hacmi ve araçların vergisiz fiyatı (matrah) esas alınıyor. Ancak araç fiyatlarının son yıllarda hızla yükselmesine rağmen, matrah dilimlerinde gerekli güncellemelerin yapılmaması, vergi sisteminde dengesizliklere yol açtı.
ÖTV oranları teknik olarak yüzde 45’ten başlayıp yüzde 220’ye kadar çıkıyor olsa da, matrah güncellemelerinin sınırına gelinmiş olması nedeniyle bugün neredeyse tüm araçlar yüzde 80, yüzde 150 ve yüzde 220 gibi yüksek oranlardan vergilendiriliyor. Bu durum, araçların yerli ya da ithal, uygun fiyatlı ya da lüks olmasına bakılmaksızın yüksek vergiye tabi tutulmalarına neden oluyor.
Bu bağlamda fosil yakıtla çalışan bazı binek otomobiller ile hem içten yanmalı motor hem de elektrik motoru barındıran bazı hibrit araçların ÖTV matrah eşikleri ve vergi oranlarında düzenlemeye gidiliyor. Yapılacak değişiklikle birlikte, bu araçlardan alınacak özel tüketim vergisi, motor hacmi ile elektrik motorunun gücüne bağlı olarak belirlenecek ve oranlar yüzde 80 ile yüzde 220 arasında değişkenlik gösterecek.
İçten yanmalı motora sahip ve silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyen, ÖTV matrahı 1 milyon TL’nin altında olan araçlarda, Özel Tüketim Vergisi oranı yüzde 80 olarak sabitlendi. Hibrit araçlarda ise, motor hacmi 1800 cm³’ü geçmeyen ve elektrik motor gücü 50 kW’ın üzerinde olan modeller için ÖTV oranı yine yüzde 80 olarak belirlendi. Elektrik motoru 100 kW’ı aşan ve motor hacmi 2500 cm³’ün üzerindeki hibrit araçlarda ise ÖTV oranı yüzde 150 olarak uygulanacak.
Cumhurbaşkanı'na yetki verildi
21 maddelik teklifin 14'üncü maddesinde, "Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 12'nci maddesinde yapılan değişiklikle, Cumhurbaşkanına tanınan yetki genişletilerek, taşıtların motor silindir hacmi, menzili ve batarya kapasitesi gibi teknik özelliklerine göre farklı ÖTV oranları belirleme imkânı getirilmiştir" ifadesine yer verildi.
Mevcut uygulamada motor silindir hacmi ve matrah esas alınarak belirlenen vergi oranlarının, artık batarya kapasitesi ve elektrikli menzil gibi teknik kriterler doğrultusunda da farklılaştırılabileceği belirtiliyor. Bu, özellikle elektrikli ve hibrit araçlar için daha detaylı ve esnek bir vergilendirme sisteminin önünü açacak. Elektrikli otomobillerde yüzde 10’dan başlayan ÖTV oranlarında herhangi bir değişiklik olmadı. Cumhurbaşkanına verilen yetkinin ardından oranlarda güncelleme yapılabilir.
ÖTV sistemi son yıllarda yalnızca elektrikli araçlara değil, hibrit araçlara da farklı oranlar getirecek şekilde şekillendiriliyordu. 2024’te yapılan düzenleme ile plug-in hibrit (şarj edilebilir) araçlara uygulanan ÖTV oranları yüzde 30, 60 ve 70 olarak belirlenmişti. Oysa bu araçlar için halihazırda en düşük yüzde 80 ÖTV uygulanıyor. Yeni teklifle birlikte, batarya kapasitesi ve menzil gibi unsurların da artık ÖTV hesaplamasında doğrudan etkili olması öngörülüyor. Ancak henüz bu noktada vergi oranları netleşmiş değil.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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