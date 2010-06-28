Çin'li üretici Mesada'dan Windows CE'li tablet

Çin'li GPS çözümleri üreticisi Mesada karşımıza bu sefer Windows CE tabanlı 5 inçlik internet tabletiyle çıkıyor.

Gücünü Cortex-A8 tabanlı 833MHz frekansında çalışan Samsung işlemcisinden alan ve 512MB'lık belleğe sahip olan tablet, ekranında 800x480 piksellik görüntü sağlıyor. 32GB'lık depolama biriminin bulunduğu tabletin üzerinde microSDHC kart girişine yer verilirken, HDMI çıkışı da unutulmamış. Desteklediği çıkıştan tahmin edebileceğiniz gibi 720p çözünürlüğündeki medyaları oynatabilen tablette Wi-Fi'ın yanı sıra her yerden ses ve veri transferi için 3G desteği de sunulmuş. Mesada'nın 5 inçlik tableti enerji ihtiyacını 2000 mAh'lik bataryadan alırken, Çin'in sayısal karasal yayın standartı olan CMMB'e de destek veriyor.

Firmanın Çin'de Temmuz ayı içersinde satışa sunacağı tabletin diğer pazarlardaki geleceği ve satış fiyatı şimdilik bilinmezken, sadece Çin'de satışa sunulsa bile tableti çeşitli açık arttırma sitelerinde satılırken görmemiz mümkün olacaktır.