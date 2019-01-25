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Çocuklar için kodlama ve yapay zeka

3 ay
8,7b
2
Diğer Bilim ve Teknoloji
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çocuğunuza yapay zekayı nasıl öğretirsiniz? Çocuklar için kodlama yazarı Zafer Demirkol ile eğitim üzerine konuştuk. Oğluna Yapay Zeka'yı nasıl anlattığını ve aşamalarını öğrendik.
Eğitmen, Yazar, Yazılım Geliştirici ve Teknoloji Basını Mensubu Zafer Demirkol ile eğitim üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Çocuğuna Yapay Zeka'yı nasıl öğrettiğinden, küçük yaşta kodlama eğitimine kadar bir çok detay bu videomuzda. 

En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Berkayselcuk 3 ay en beğenilen Turin Turambar.
Cocuk gelisiminde felsefi ideolojik dusunebilme yetengi 17 18 yas sonrasinda olur, tam oturmasi 22 23 yasina kadar surer fakat kodlama islemlerini yapabilmek icin gerekli olan somut dusunebilme analitik islemleri yapabilme yetenegi cok erken yaslarda gelisir. Sen el kadar cocuga 10 12 yasinda din dersi verirsen cocuk onu sadece ezberler, uzerine dusunemez. Ha amaciniz zaten bu o ayri mevzu.
Cocuk gelisiminde felsefi ideolojik dusunebilme yetengi 17 18 yas sonrasinda olur, tam oturmasi 22 23 yasina kadar surer fakat kodlama islemlerini yapabilmek i...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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ersunvanderyanal 3 ay Tensegrity
Nasıl kotluyosun
Katlıyo musun kotluyo musun
Kot pantelonn
O memoooo
Kot pantelllooon
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Turin Turambar. 3 ay
Din dersi verince bu çocuklara bu yaşta verilir mi diyenler kodlama dersi verir olmuş
1 Yanıt Yanıtla +5
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1 Avatar
selcuksert38 3 ay
böyle insanları görünce ülkemle bir kere daha gurur duydum...
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sonersec 3 ay
videoları lütfen youtube a yükleyin. Yurtdışından izleyemiyoruz.
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necromyhTh 3 ay
Küçük yaşta kodlama eğitimininin verilmesi çocukları yazılımcı yapmak değildir. Buradaki asıl amaç algoritmik ve komputasyonel düşünceyi üretmek ve geliştirmektir. Kodlama burada sadece araçtır. Eğer ki yazılıma ilgisi ve yeteneği olan bir çocuk olursa onun için ekstra bir yararı olur tabi.
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AlaşHun 3 ay
İlk önce matematik öğrensinler
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the_dedektif 3 ay
Rocket Leage oynayan çocuklar Kaçırmayın bu fırsatı :D :D :D
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Charmlander 3 ay
Temel kavramları ÖĞRETECEKSİN., Şahsın niteliğine göre YÖNLENDİRECEKSİN ... ! ! !
M.E.B'in yapacağı iş bu kadar ...
Abuk sabuk kot mot muhabbeti boş olmuş harbiden başlıkta...Bir de beğenileri hak getire ...
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al-ozaria 3 ay
Öncelikle taşın altına elinizi koyarak seçtiğiniz içerikler için teşekkürler. Dünya'da geri kalınmaması gereken alanlardan birini ele almışsınız. Uzman kişi eğitim çerçevesinde nasıl olabilirin cevabını vererekten olması gerekenleri de çok güzel anlatmış. Ancak Türk eğitim sisteminde kodlama eğitimi verebilecek kapasitede kaç okul var tartışılır.
Bizde en başta eğitimde eşitlik yok, hiçbir devlet okulu veremezden öte örneğin Galatasaray Lisesi seviyesinde yapılanmış ilk öğretim kurumları haricinde çoğu özel okullarda veremez. Hani işin maddi teknik imkanları bir yana vermez değil veremez o bilgilere hakim olacak, hakim olduktan sonra o yaş grubundaki çocukların seviyesine inerek anlatacak öğretmen bulamaz.
O öğretmeni yetiştirmesi gereken ise devlet ancak devlette bunu yapacak öğretmeni yetiştirecek seviyede üniversite yok. Bir şekilde devlet tarafından desteklenmemiş kendi çabasıyla kendini yetiştiren bireylerde verilen imkanlardan ve çalışma şartlarından ötürü haklı olarak yurt dışına gider.
Klişe bir kıyaslama ile bakın Finlandiya'ya bizdeki gibi özel okullar yoktur ve eğitim harcamalarının tümü devlet tarafından desteklenir. Eğitimde herkes için eşit imkanlar sağlamak esastır ve bütün çocuklar zeka ve becerileri ne olursa olsun aynı sınıflarda okurlar...
Somutlamak adına bu sorun için buz dağının tepesini testere ile kesseniz denizin altındaki kısmı orda olmaya devam edecektir. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı tekrar baş verecektir.
Yapılsa yapılsa yapboz şeklindeki eğitim sistemimizde en fazla ne yapılır bu uzmanın kitabı veya benzeri bir kitap müfredata konulur, seçmeli ders olur ve o dersi seçen çocuklara varsa okuldaki müsait boştaki türkçe, ingilizce, beden eğitimi, din kültürü ... vb. öğretmenler tarafından ezber yaptırılır. Boşta öğretmen yoksa da ders boş geçer.
Sonuç olarak elimizde bu değilde;
01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101
bu;
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
olur.

İyi yayınlar , iyi çalışmalar.
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YesimCirakli 3 ay
Çok faydalı bir video olmuş. Hemen kitabı alıyorum.
İyi çalışmalar...
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Turin Turambar. 3 ay
Din dersi verince bu çocuklara bu yaşta verilir mi diyenler kodlama dersi verir olmuş
1 Yanıt Yanıtla +5
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Berkayselcuk 3 ay Turin Turambar.
Cocuk gelisiminde felsefi ideolojik dusunebilme yetengi 17 18 yas sonrasinda olur, tam oturmasi 22 23 yasina kadar surer fakat kodlama islemlerini yapabilmek icin gerekli olan somut dusunebilme analitik islemleri yapabilme yetenegi cok erken yaslarda gelisir. Sen el kadar cocuga 10 12 yasinda din dersi verirsen cocuk onu sadece ezberler, uzerine dusunemez. Ha amaciniz zaten bu o ayri mevzu.
2 Yanıt Yanıtla +9
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Mukarnas 3 ay
Cocuklar icin renkli resimli kodlamayi ögreten yabanci yayinlar vardi zaten.. ingilizce ögretsek cocuklara, programlamanin yarisini ögrenmis olurlar :)
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