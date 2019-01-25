Çocuklar için kodlama ve yapay zeka

Çocuğunuza yapay zekayı nasıl öğretirsiniz? Çocuklar için kodlama yazarı Zafer Demirkol ile eğitim üzerine konuştuk. Oğluna Yapay Zeka'yı nasıl anlattığını ve aşamalarını öğrendik.

Eğitmen, Yazar, Yazılım Geliştirici ve Teknoloji Basını Mensubu Zafer Demirkol ile eğitim üzerine güzel bir söyleşi yaptık. Çocuğuna Yapay Zeka'yı nasıl öğrettiğinden, küçük yaşta kodlama eğitimine kadar bir çok detay bu videomuzda.