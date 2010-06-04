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Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor
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AMD tabanlı netbook'ların sayısı hızla artarken, bu alanda firmanın en büyük destekçilerinden birinin Acer olduğunu görüyoruz. Ferrari One modeliyle AMD'yi netbook segmentinde aktif bir oyuncu yapan firma, ilk defa birkaç hafta önce Fransa'daki Vision etkinliğinde gösterdiği AMD tabanlı HD netbook mdoeli Aspire One 521'i, Computex 2010 fuarı kapsamında, katılımcıların beğenisine sundu.

Tasarım açısından güncel Acer modelleriyle aynı çizgide yer alan Aspire One 521, teknik özellikleriyle Intel Atom tabanlı rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED-Backlit ekrana sahip olan netbook, AMD'nin düşük güç tüketimli V serisi V105 işlemcisinden güç alıyor. ATi Radeon HD 4225 entegre grafik çipiyle 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen netbook, sahip olduğu HDMI ara birimi üzerinden görüntüleri TV ya da monitöre de aktarabiliyor.

250GB'a kadar sabit disk seçeneği ile alınabilen ve farklı bellek seçeneklerine sahip olduğu belirtilen netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte opsiyonel seçenekler listesinde 3G, UMTS/HSPA ve GSM/GPRS/EDGE desteği de sunuyor. Çoklu dokunmatik touchpad ile daha yüksek kullanıcı deneyiminin hedeflendiği Acer Aspire One 521, özellikle çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkarken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor
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Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor
Tam Boyutta Gör

Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor
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Schneeflocke 9 yıl
acer zaten netbook sektöründe iyi iş çıkartıyor amd tam adamını bulmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
amd intel arasında yogunluk farkı var
misal amd sempron 1.8 ghz modelinin adı 3000 + di
bunun anlamı
pen 4 de ki 3.0 ghz den daha üstün demek
amd intelden daha düşük hızda olsa da
yogunluk farkından intel işlemcilere performans farkı atıyor
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Guest-BF8E9B238 9 yıl

DH Misafiri

amd intel arasında yogunluk farkı var
misal amd sempron 1.8 ghz modelinin adı 3000 + di
bunun anlamı
pen 4 de ki 3.0 ghz den daha üstün demek
amd intelden daha düşük hızda olsa da
yogunluk farkından intel işlemcilere performans farkı atıyor

Sizin oralarda tarih ne?
Uzun zamandan beri o "yoğunluk farkı" intel in lehine.
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DH Misafiri 9 yıl
amd intel arasında yogunluk farkı var
misal amd sempron 1.8 ghz modelinin adı 3000 + di
bunun anlamı
pen 4 de ki 3.0 ghz den daha üstün demek
amd intelden daha düşük hızda olsa da
yogunluk farkından intel işlemcilere performans farkı atıyor
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siLahsz 9 yıl
intel atomlar vasat amd düşük mhz daha iyi iş çıkartıyor diye biliyorum inşallah iyi olur
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DraGonS 9 yıl
AMD gene geç kaldı. Bari şu tablet sektörüne el atsa işin kaymağını kaçırmadan.
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EXcom_Zkko 9 yıl
Adam akıllı bişeyler geliyor bakalım, umarım yaygınlaşma konusunda sıkıntı olmaz.
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koxp94 9 yıl
HD oynatamayan Intel netbooklardan iyidir
720p panel kullanılmamasının sebebi maliyet odaklı olmasdır
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stradivardi 9 yıl
monitörü bari 720p yap be kardeşi yahu hd ne işe yaradı şimdi
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mk2kill 9 yıl
ortalama pil omru ne kadar ?
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neowho 9 yıl
Aşağıdaki linkde z560 dahil tüm tek çekirdekli atom işlemcilerinden daha iyi görünüyor işlemci.
Yalnız tek çekirdekli atom işlemcilerin 2 Watt TDP'si varken (çift çekirdekli atomların 8 Watt) V105'in TDP'si 9 Watt...

Link
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pckolik13 9 yıl
Atom işlemcili bir netbookla karşılaştırmalı benchmark falan yapsalarda görsek aradaki performans ve güç tüketim farkını....
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dellino 9 yıl
Sonunda Atom tekeli yavaş yavaş kırılmaya başlanıyor.
UMPC lerdeki performans eksikliği AMD ve Nvidia çözümleri ile hissedilir derecede düşecektir.
İkinci nesil AMD çözümlerini beklemekte yarar var.
Önümüzdeki yıl çıkacak olan Ontario'lu sistemler sanırım bu segmenti bir iki basamak daha yukarıya taşıyabilir.
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KANUNI61 9 yıl
amd nin cpu eksitarafını gpu + ya ceviriyor hayırlısıyla bir taşınabilir de de intele rakip olsa süper olacak fıyat lar acısından
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