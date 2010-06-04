Computex 2010: Acer, AMD tabanlı HD netbook modeli Aspire One 521'i tanıtıyor

AMD tabanlı netbook'ların sayısı hızla artarken, bu alanda firmanın en büyük destekçilerinden birinin Acer olduğunu görüyoruz. Ferrari One modeliyle AMD'yi netbook segmentinde aktif bir oyuncu yapan firma, ilk defa birkaç hafta önce Fransa'daki Vision etkinliğinde gösterdiği AMD tabanlı HD netbook mdoeli Aspire One 521'i, Computex 2010 fuarı kapsamında, katılımcıların beğenisine sundu.

Tasarım açısından güncel Acer modelleriyle aynı çizgide yer alan Aspire One 521, teknik özellikleriyle Intel Atom tabanlı rakiplerinden ayrılmayı başarıyor. 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10.1-inç büyüklüğünde LED-Backlit ekrana sahip olan netbook, AMD'nin düşük güç tüketimli V serisi V105 işlemcisinden güç alıyor. ATi Radeon HD 4225 entegre grafik çipiyle 1080p videoları sorunsuzca oynatabilen netbook, sahip olduğu HDMI ara birimi üzerinden görüntüleri TV ya da monitöre de aktarabiliyor.

250GB'a kadar sabit disk seçeneği ile alınabilen ve farklı bellek seçeneklerine sahip olduğu belirtilen netbook, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte opsiyonel seçenekler listesinde 3G, UMTS/HSPA ve GSM/GPRS/EDGE desteği de sunuyor. Çoklu dokunmatik touchpad ile daha yüksek kullanıcı deneyiminin hedeflendiği Acer Aspire One 521, özellikle çoklu ortam yetenekleriyle öne çıkarken, fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmuyor.